【3/17（火）開催】リユース×越境ECを徹底解説！これから主催「リユースEC最前線2026」にBeeCruiseが登壇

BEENOS株式会社

BEENOSグループで越境ECおよびジャパニーズコンテンツの海外進出をサポートするBeeCruise株式会社（以下「BeeCruise」）は、2026年3月17日(火)、株式会社これからが主催する「リユースEC最前線2026～勝ち戦略を一気通貫で学べる1日～」に登壇いたします。本セミナーでは株式会社メルカリ、株式会社これから、株式会社RECORE、株式会社インゲージ、株式会社awooといったリユースとEC業界の各エキスパートが集結し、最前線の勝ち戦略を一気通貫で学べます。BeeCruiseは第6部（15:30～16:00）に登壇し、越境ECの購買データを交えて商材や課題別に越境販売のノウハウを徹底解説します。

●セミナー概要/お申し込み

https://corekara.co.jp/seminar/20260317seminar/

こんな方におすすめ！

・モール依存から脱却し、自社ECを強化したいリユース事業者の方

・これからリユースECを立ち上げたいと考えている方

・実店舗とECのデータ・販促連携に課題を感じている方

・回遊率・購買率を高めるサイト改善・AI活用に関心のある方

・越境ECで海外販路を広げたいが、何から始めていいかわからない方

【開催概要】

名称：リユースECの最前線2026 ～勝ち戦略を一気通貫で学べる1日～

日時：2026年3月17日(火) 13:00～16:00

会場：オンライン（ZOOM）

費用：無料

主催：株式会社これから

●セミナー概要/お申し込み

https://corekara.co.jp/seminar/20260317seminar/

【BeeCruise登壇情報】

第6部（15:30～16:00）世界が求める「Used in Japan」、既存サイトで「配送・言語・決済」の壁を越える越境ECの始め方から拡大戦略まで

BeeCruise株式会社 Global Growth Hacks事業部 紺谷 聡太

越境ECの成長戦略プランニングおよびアライアンス連携を牽引し、「グローバル事務局」の支援領域では、世界約120カ国・地域への展開実績と独自のアセットを駆使して企業ごとのニーズに寄り添った海外専門チームの構築に従事。事業設計から現場の実務まで一気通貫のカスタマイズ支援を通じて日本企業のグローバル事業拡大を徹底的にサポートしています。

【BeeCruiseについて】

BeeCruiseはBEENOSグループの保有する「経験値」「ネットワーク」「データの蓄積」という強みと「テクノロジー」を駆使し、事業成長を加速させるための支援と新規事業の開発を行うグローバルマーケティングの専門組織です。越境ECの導入支援から海外販売拡大のためのソリューション提供まで総合的に支援しています。

・BeeCruise公式サイト：https://beecruise.co.jp/

・越境ECお役立ちガイド集：https://beecruise.co.jp/documents/

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社名：BeeCruise株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 直井聖太

(3)所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号

(4)設立年月：2017年10月

(5)資本金：100百万円

(6)URL：https://beecruise.co.jp/