窪塚洋介さんと亀梨和也さんが語るベストタイミングで出会えた“バディ”の所以「GOODA」Vol.88を公開

株式会社ブランジスタ

無料で読める電子雑誌を発行する株式会社ブランジスタメディアは、窪塚洋介さん、亀梨和也さんが表紙・巻頭グラビアを飾る、ライフスタイルマガジン「GOODA(グーダ)」Vol.88を公開いたしました。

■ GOODA Vol.88 表紙・巻頭：窪塚洋介さん、亀梨和也さん

GOODA Vol.88 表紙：窪塚洋介さん、亀梨和也さん

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手にするだけで毎日ちょっとハッピーな気持ちになれる。そんな、とっておきを紹介しているライフスタイルウェブマガジン「GOODA」。新生活の足音が聞こえてくる今号のカバーには、ドラマでの共演を経て、公私ともに強固な絆で結ばれた窪塚洋介さんと亀梨和也さんが登場します。

圧倒的なカリスマ性と、呼応し合う二人の瑞々しい感性--。春の光を纏った最新のスマートカジュアルを披露するとともに、最強の“バディ”として挑むDMM TV独占配信ドラマ『外道の歌』新シーズンへの手応えや、2026年春という「現在地」で見つめる自身の変化について、深く語ってもらいました。

また特集では、「新生活とモノ」をテーマに、時代を牽引する5人のプロフェッショナルを直撃。芸人・空気階段 水川かたまり、総合格闘家・宇野薫、ミューラルアートユニット・OVER ALLs、植物のプロ・増田晃（SOLSO）、そしてYouTubeチャンネルが話題の料理人・川越達也。新しい環境への期待と不安が入り混じる季節に思い出す、「転機」の記憶や、彼らが愛する「モノ」とは。5者5様のカラフルなエピソードを通して、読者自身が新しい一歩を踏み出すためのポジティブなヒントを提案します。

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■ 春のフレッシュスマートカジュアル／窪塚洋介、亀梨和也

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GOODA Vol.88 巻頭：窪塚洋介さん、亀梨和也さん

新生活が始まる春、大人の男に役立つのがサッと羽織れるジャケット。普段は黒を選びがちな人たちも、思い切って明るいトーンの春色に変えるだけで、幅広いシーンで着られるようになるはず。トレンドの天然素材や柔らか素材のジャケットに、すっきりタイトなボトムスを合わせた美シルエット。そんなスマートカジュアルスタイルを窪塚洋介さんと亀梨和也さんが着こなします。

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■ スペシャルインタビュー ／ 窪塚洋介、亀梨和也

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ドラマ『外道の歌』で復讐屋の相棒を演じて以来、プライベートでもバディ並みの強固な絆ができたという、窪塚洋介さんと亀梨和也さんが『GOODA』初の2ショットカバーに登場。新年度に併せて放映スタートする新シーズン撮影の手応え、新生活を意識して“更新”した生活スタイルなど、2026年春の“現在地”を誌面と動画で語ります。

GOODA Vol.88 インタビュー1：窪塚洋介さん、亀梨和也さんGOODA Vol.88 インタビュー2：窪塚洋介さん、亀梨和也さん詳細を見る :https://gooda.brangista.com/book/202603/interview.html

インタビュー動画：https://youtu.be/oNenH3dUbU4[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oNenH3dUbU4 ]

GOODA Vol.88 窪塚洋介さん、亀梨和也さんインタビュー動画

■ 東京に馴染めなかった新生活の記憶と、今を支えているもの──空気階段 水川かたまり

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コント職人として溢れんばかりの才能を発揮したかと思えば、舞台では文学的で繊細な表情も垣間見せ、主演映画も制作されるなど多方面から注目され、どこか品のある古着をさらりと着こなすセンスも見せるる「空気階段・水川かたまり」。意外にも自身の「新生活」は、苦い思い出として記憶のなかに刻まれていました。

GOODA Vol.88 空気階段 水川かたまりさんGOODA Vol.88 空気階段 水川かたまりさん詳細を見る :https://gooda.brangista.com/article/0422/

GOODA Vol.88 OVER ALLs■ 流されて、心が動くものを描き続けたら、面白い未来に辿り着いた──OVER ALLs

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■「悔しい」が消えない限りまだ強くなれる。現役30年目の向上心──総合格闘家・宇野薫

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GOODA Vol.88 宇野薫さん詳細を見る :https://gooda.brangista.com/article/0425/

GOODA Vol.88 川越達也さん■ 53歳のピュアな野心。26歳の相棒と繰り出した「YouTube」という冒険--料理人・川越達也

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■「枯らした」経験も肥しになり、いつか自分にフィットする植物や生き方が見つかる──SOLSO・増田晃

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■「SHOP STAFF」たちが教える新生活ギア ～ファッション編～

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新生活の緊張を自信に変える「身だしなみ」や、明日への活力を養う「戦略的ケア」。 日々お客さまと向き合うショップスタッフたちが、数あるアイテムの中から 「本当に使ってほしい逸品」を厳選しました。眼鏡や時計からリカバリーウェア、 家具、タオルなど、新しい暮らしを心地よくスタートさせるための、ギアを その道のプロたちがご紹介します。

GOODA Vol.88「SHOP STAFF」たちが教える新生活ギア ファッション編詳細を見る :https://gooda.brangista.com/article/0432/

GOODA Vol.88 「SHOP STAFF」たちが教える新生活ギア ちょっと贅沢編■「SHOP STAFF」たちが教える新生活ギア ～ちょっと贅沢編～

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新生活のバタバタした毎日。そんな時こそ、家事や身支度といった当たり前の時間を「ちょっと贅沢」に変えてくれる道具の出番です。最新家電による効率化、モチベーションを上げる調理道具、そして、使うほどに肌に馴染み、文字通り「育っていく」タオル。今回は、モノ作りの現場やショップ運営を担う3人のセレクターに、暮らしを心地よく格上げしてくれる逸品を教えてもらいました。

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＜株式会社ブランジスタメディア 会社概要＞

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