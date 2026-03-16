【今週金曜から開幕！】『パンのフェス』が九州初上陸！ららぽーと福岡に全国から人気店15店が集結！

ぴあ株式会社

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社と、「パンシェルジュ検定」を運営する日販セグモ株式会社は、2026年3月20日(金・祝)から22日(日)の3日間、ららぽーと福岡にて「パンのフェス2026 in ららぽーと福岡」を共同で開催いたします。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで178万人以上のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。

九州・福岡へ『パンのフェス』が初上陸！行列の絶えない人気店や話題の店舗、完売してなかなか手に入らない希少なパンなど全国から厳選された15店の人気パン屋さんがららぽーと福岡に集結します。

■全国から人気パン屋さん全15店がららぽーと福岡に集結！

「パンのフェスアワード」でグランプリを受賞した絶品クリームパンが人気の「パン工房ぐるぐる」をはじめ、1日で2,440個のカレーパンを完売した記録を持つ「パンプラス」、もちもちの“生”食感が話題のベーグル専門店「東京べーぐる べーぐり」などが集結します。

さらに、見た目も美しいキューブ型食パン専門店「CUBE THE BAKERY」や、栗を丸ごと編み込んだクロワッサン食パンが人気の「KIYOKA MORIMOTO」、予約3か月待ちとなった濃厚チーズがたまらない「伊豆高原フロマージュパン専門店Marble coco.」、話題の生ドーナツを展開する「Donuts mania」など、普段はなかなか一度にお目にかかれない絶品パンを味わうことができます。

■お得な館内コラボ企画を実施！パンを買ってスペシャルクーポン＆お買物券をゲット！

『パンのフェス』を楽しんだ後には、ららぽーと福岡でお買い物やお食事をお得にお楽しみいただける館内連携企画を実施します。

１.スペシャルクーポンプレゼント

「パンのフェス」でパンをお買い上げいただいたお客様に、

先着でららぽーと福岡で使用できるスペシャルクーポンを差し上げます。

※クーポンの有効期限：2026年3月31日(火)

※なくなり次第終了

＜クーポンを使える店舗・特典の一例＞

・FUKUTARO 食卓が、楽しくなる。（1F）

物販商品1,200円（税込）以上お買い上げで「めんべいバラ1袋」プレゼント

・伊右衛門カフェ（3F） 2,000円（税込）以上ご注文又は店舗公式Instagramフォローで10%OFF

・鶏山劇場（3F） 1ドリンクサービス

※店舗により、その他割引・サービスとの併用不可の場合や一部商品・サービスが対象外となる場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

２. 最大2,000円分のお買物券が当たる抽選会

期間中、会場内で購入いただいたパンの「各店舗のレシート」または「ご購入いただいた店舗の袋」を抽選会場のスタッフにご提示いただくと、最大2,000円分のお買物券が当たる抽選会にお一人様1回ご参加いただけます。 さらに、「三井ショッピングパークカード《セゾン》」をご提示（※アプリde支払い画面提示も対象）いただくと＋1回（計2回）参加が可能！

当日新規ご入会された方も対象となります。

※お買物券の有効期限：2026年4月24日(金)

■超人気店「ベーカリー ペニーレイン」が人気No.1の“ブルーベリーブレッド”を数量限定販売！

今回の『パンのフェス2026 in ららぽーと福岡』では、グランプリ受賞の熱気そのままに「ベーカリー ペニーレイン」の不動の人気No.1商品“ブルーベリーブレッド”を各日115個限定で特別に販売いたします！1日に最高1,000本を売り上げる“ブルーベリーブレッド”は、生地にオリジナルのブルーベリーソースをたっぷり練り込み、一斤に130グラム前後の甘酸っぱいジャムを渦巻き状に巻き込んだ逸品です。

【商品概要】

商品名：「ベーカリー ペニーレイン」“ブルーベリーブレッド”

販売価格：960円（税込）

販売数量：各日115個

【整理券の販売について】

整理券販売日時：各日 10:00～ ※なくなり次第終了

整理券販売場所：開催本部

支払方法：現金のみ（※代金は整理券お渡し時にお支払いいただきます）

※整理券は、お並びいただいたお一人につき1枚のみのお渡しです。

【商品の引換について】

引換日時：各日 12:00～15:00

引換場所：開催本部

【ご注意事項】

・整理券1枚につき、“ブルーベリーブレッド”1個を引換いただけます。

・整理券は当日指定時間内のみ有効です。引換時間を過ぎた場合、整理券は無効となり、返金もいたしかねますのでご注意ください。

■出店店舗一覧（20日～22日）

・パン工房ぐるぐる（茨城・那珂）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・フリッツァ専門店 セモア！（東京・町田）

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

・神奈川カレーパンマーケット（神奈川・横浜）

・伊豆高原フロマージュパン専門店Marble coco.（静岡・伊豆高原）

・Donuts mania（静岡・熱海）

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

・塩パン専門店 しおき（兵庫・淡路島）

・CUBE THE BAKERY（広島・広島）

・パンパティ（福岡・福岡）

・BOUL'ANGE福岡大博多ビル店(福岡・博多)

・KIYOKA MORIMOTO（長崎・長崎）

・パンプラス（長崎・壱岐）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

九州初上陸となるパンのフェスを美味しいパンと共にお楽しみください。イベント詳細は、今後公式サイトやSNSをご確認ください。どうぞご期待ください。

『パンのフェス2026 in ららぽーと福岡』開催概要

■開催日：3月20日(金・祝)～3月22日(日)

■時間：11時～17時（※最終日のみ16時終了）

■会場：ららぽーと福岡 １Fオーバルパーク(福岡県福岡市博多区那珂６丁目２３－１)

■入場料：無料

■主催：

三井不動産商業マネジメント株式会社

パンのフェス実行委員会(ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社)

特設サイト：https://pannofes.jp/event/fukuoka2026/(https://pannofes.jp/event/fukuoka2026/)

公式サイト：https://pannofes.jp/(https://pannofes.jp/)

公式X：https://x.com/pannofes(https://x.com/pannofes)

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/(https://www.instagram.com/pannofes/)