【角上魚類】オイシックス新潟アルビレックスBCとのスポンサー契約更改！新潟生まれの鮮魚専門店が「日本一おいしい球団」を豪華なスタジアムグルメで全力サポート！

角上魚類ホールディングス株式会社オイシックス新潟アルビレックスBCとのスポンサー契約を更新

角上魚類ホールディングス株式会社（本社：新潟県長岡市寺泊下荒町、代表取締役社長：柳下浩伸 以下、角上魚類）は、株式会社新潟プロ野球団 オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブとのスポンサー契約を締結いたしました。昨年に続き、選手さながらの熱意を込めて「契約更改」を行い、2026年シーズンも全力で応援してまいります。

スポンサー契約締結に基づいて引き続き、オイシックス新潟アルビレックスBCヘルメット左サイドに角上魚類のロゴを掲出して頂きます。

ヘルメット左サイドに武田監督にさっそく着用いただきました！

さらに！今シーズンはユニフォームキャップ左サイドにも同様に、角上魚類のロゴを掲出。より一層力強く応援してまいります。

武田監督にさっそく着用していただきました。

2026新潟ホーム戦 3月21日(土)・22日(日) 間もなく開幕！

2024年よりNPBイースタン・リーグに参入したオイシックス新潟アルビレックスBCの2025年シーズン総観客動員数は球団初の10万人越え、10万3701人と前期比およそ1.3倍へ大幅上昇を遂げるなど、地域の支援サポートは年々高まりを見せており、今季も大いに盛り上がることが期待されます。

人材育成への取り組みも様々に行ってきており、昨年のプロ野球ドラフト会議では本指名1名含む3名と、球団史上最多の指名を獲得するなど、着実に成果が結実しつつあります。

高山俊 外野手桑田真澄CBO

そして、2026年シーズンは圧倒的な実績と独自の理論を兼ね備えるレジェンド 桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え、広島東洋カープ3連覇の立役者 松山竜平氏が選手兼任打撃コーチとして入団するなど、「勝てるチーム」への布石となる体制が整えられました。

今季の新潟ホーム戦は3月21日(土)開幕！チームの活躍を地域の皆様と共に楽しみ、そして応援してまいります。

「日本一おいしい球団」の勝利を食で後押し！角上魚類の“勝負飯”がファンの熱狂をフルチャージ

スタジアムグルメも「日本一」を目指す！

私ども角上魚類が目指す「日本一の魚屋」は売上や店舗数、会社規模で日本一なのではなく、店舗の質・社員の質・商品の質・経営の質で日本一である魚屋になることです。

そして、オイシックス新潟アルビレックスBCの掲げる「日本一おいしい球団」は、新潟県産の様々な食材の使用や、新潟でしか食べられないメニューを考案するなど、その質を高める努力で、来場する多くのファンを楽しませています。まさに角上魚類の目指す「日本一」のスピリットに通じるものです。

「日本一おいしい球団」を共に実現するべく、角上魚類もスタジアムグルメを提供してまいります。

”あの”四色丼が食べられるのは、寺泊本店とスタジアムだけ！

寺泊本店限定メニュー「四色丼」

寺泊本店限定メニュー『四色丼』 うに・いくら・えび・まぐろたたき 選りすぐりの人気海鮮4点をたっぷり使用し、手ごろな価格で楽しめる一品です。4種の海鮮は下の酢飯が見えないほどにのっていてボリュームたっぷり！

寺泊本店で発売開始すると、豪華四色が一度に食べられる、とあっという間に人気商品になりました。さらに、SNSで噂が噂をよび、寺泊にきたら角上の四色丼…と寺泊本店1店舗の販売だけで年間27,000食を販売する大ヒット商品になっています。※

※2024年7月～2025年6月販売実績より算出

2025年11月には「トクバイおいしいもの総選挙2025」（株式会社くふうカンパニー主催）観光部門で、栄えある最高金賞を獲得し、受賞翌日のテレビ放送や各種メディアでの露出からお客様が殺到。作っても作っても売れていく状況で大きな反響となりました。売上は前年比10倍に！

その『四色丼』がスタジアムグルメに登場します！

寺泊本店以外で召し上がっていただけるのは、スタジアムだけ！ご来場の際はぜひお試しください。

最高金賞を受賞しました！

◎四色丼 1パック スタジアム販売価格1500円（税込）

鮮魚専門店のスタジアムグルメ 各種ご用意しておりますアルファくんも釘付け！

もちろん四色丼以外にも、他では召し上がることのできない、海鮮にこだわったスタジアムグルメを各種準備しています。

多くのファンの方々に美味しく楽しんでいただき、さらに大きな応援へとつなげて頂けるようなメニューとなっております。鮮魚専門店のスタジアムグルメで、美味しくエネルギーチャージ！

チームマスコット アルファくんも釘づけです！

番屋汁

1杯 税込価格500円

ネギトロいくら丼

1パック 税込価格800円

うな重

1パック 1800円

イカ照り焼き串

1本 税込価格800円

※写真はすべてイメージです。

地域の皆様とのつながり～スポンサー契約締結の背景

角上魚類は1974年、新潟県 寺泊にて最初の店舗を興し、その後、昭和、平成、令和と50年の長い月日を、地域の多くの皆様と共に歩んでまいりました。その日頃のご愛顧に深く感謝し、地域社会への貢献、そしてスポーツの振興、発展に寄与するべく、この度、アルビレックスBCを応援させて頂くこととなりました。

新潟県 寺泊 魚の市場通り全景角上魚類 寺泊本店寺泊本店 鮮魚対面売場

私ども角上魚類は、このスポンサーシップを通じて、オイシックス新潟アルビレックスBCのさらなる勝利と地域コミュニティの発展に貢献することを目指します。

角上魚類ホールディングス株式会社

常務取締役 早瀬弘一

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの広告スポンサーを通じて、角上魚類は地域社会への貢献とスポーツの振興を目指します。私たちは、このスポンサーシップがオイシックス新潟アルビレックスBCにとって、そして新潟にとって価値あるものとなるよう、全力を尽くしてまいります。

今季のご活躍を角上魚類一同、地域の皆様と共に応援してまいります！共に「新次元へ」！

※写真はすべてイメージです。実際と異なる場合がございます。

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がって頂けるようにサポートしています。

角上魚類 赤羽店 親切係 中井さん

▼角上魚類 STORY

「クレームの大魔王」から、「神接客」をする店員へ。角上魚類でお客様一人ひとりのニーズを引き出す大ベテラン「親切係」の接客の極意とは(https://prtimes.jp/story/detail/rP6wdlSlOpB)

角上魚類ホールディングス株式会社について

対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

URL／https://www.kakujoe.co.jp/index.php

▼Instagram 公式アカウント @kakujougyorui(https://www.instagram.com/kakujougyorui?igsh=anIyY2w2eHMxdnE0)

▼YouTube 【公式】角上魚類チャンネル(https://m.youtube.com/channel/UCPtc9-LhsthNqIgtl4OvfWw)

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

▶Google Maps 角上魚類 店舗一覧(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T6BjO5e_NHUmNOMw-4Ps2RlaAjQOsoY&usp=sharing)