【函館大沼プリンスホテル】夜に見上げる1桜　ゴルフカートで行く夜桜ツアー

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

函館大沼プリンスホテル（所在地:北海道亀田郡七飯町西大沼温泉、総支配人:朝山雅之）では、「ゴルフカートで行く夜桜ツアー」を2026年5月1日（金）～5月6日（水）の期間限定で開催いたします。

本ツアーは、普段はゴルファーしか見ることができない函館大沼プリンスホテルに隣接するゴルフ場「北海道カントリークラブ」に咲く桜を、多くの方々にもご覧いただきたいという思いから企画いたし、今年で3回目となる企画です。

本州に比べて桜の開花が遅い北海道道南地区では4月下旬から5月上旬が見頃となっており、

スタッフがゴルフカートでゴルフ場までご案内し、ひんやりとした夜風を感じながらのドライブをお楽しみいただけます。到着後は、広々とした誰もいない芝生の上に夜桜と満天の星空に包まれながら、日常を忘れて心を解き放つ特別な時間をお過ごしいただけます。長い冬を越えて咲いた美しい桜が、より一層、非日常の世界を彩ります。

ツアーの最中はカートから降りて、桜の目の前までスタッフがご案内し写真撮影も頂けます。

水面に映る「二重の桜景色」

ツアーのポイント

◎風のない静かな夜の水鏡の桜

夜桜とゴルフコースの池の水面に映る桜が一体となり、幻想的な風景を楽しめます。満天の星空とともに広がる「二重の桜景色」が、特別なひとときを彩ります。

◎ゴルフカートでご案内

実際にゴルフ場で使用しているゴルフカートに乗ってご案内いたします。夜のゴルフ場はゴルファーであっても普段入ることができない場所であり、誰もいない静かな場所を走る、特別な体験です。

◎星空

ゴルフ場には外灯は立っておらず、街中の灯りと比べて真っ暗の場所です、その中で見る星空は、街中よりも見えない星が見えやすくなっており、天気が良い日は満天の星空がご覧いただけます。

【期間】 2026年5月1日（金）～5月6日（水）まで

【時間】7:30P.M.出発 / 8:00P.M.出発 / 8:30P.M. / 9:00P.M.出発 （所要時間約20分～25分）

【料金】1名 \2,000（税込）（お子様同額）

【人数】１組４名まで

【予約・お問合せ】函館大沼プリンスホテル TEL:0138-67-1114

※本ツアーは各時間1組のみとなります