【採用強化・定着向上】健康経営アドバイザーが提案するオフィス向け運動習慣化システム「Office Wellness Station」の販売を開始

OriginalSelf合同会社

中小企業を中心に経営支援・コンサルティングを展開するOriginalSelf合同会社（本社：東京都港区、代表：鈴木 翔太）は、株式会社BASYO（本社：東京都新宿区、代表：柳 艶萍）が開発した、オフィス向け健康づくり支援システム「Office Wellness Station」の販売代理店として、本格的な取り扱いを開始いたしました。

採用強化や従業員の定着向上に取り組む成長企業や中小企業に対し、健康経営アドバイザーの知見を活かした「健康に働ける職場環境づくり」を支援し、企業の採用力と定着率の向上を後押しします。

1. 取り扱い開始の背景

★累計190社以上の支援実績から見えた「人的資本」への投資

OriginalSelfはこれまで、累計40社以上の経営サポートと150社以上のWebコンサルティングを通じて、多くの企業の成長に伴走してきました。その中で見えてきたのは、企業の持続的な成長には、単なる効率化だけでなく、そこで働く「人の活力」への投資が不可欠であるという事実です。

若手人材の獲得や優秀な社員の定着に取り組む経営者にとって、社員を大切にする職場づくり（健康経営）は最重要課題です。当社は「健康経営アドバイザー」として、この課題を解決する実効性の高いソリューションとして本システムの取り扱いを決定いたしました。

2. サービス概要

★わずかなスペースが「活力と交流の場」に変わる

「Office Wellness Station」は、大掛かりな設備投資なしで、オフィス内に手軽な運動習慣を取り入れられるシステムです。

【3つの特徴】

- １. 省スペース設計：自販機1台分のスペースがあれば設置可能。- ２. プロ監修のコンテンツ：理学療法士監修の28本の動画を見ながら、肩こりや腰痛予防を安全に行えます。- ３. コミュニケーションの活性化：同僚と一緒に取り組むことが自然な会話のきっかけとなり、組織の風通しを良くします。

3. コンサルティング視点による導入・伴走サポート

当社は販売代理店として、単に製品を紹介するだけでなく、経営コンサルティングの知見を活かした以下の付加価値を提供します。

- 「健康経営アドバイザー」による最適な提案：企業の現状に合わせ、社内への浸透策や「健康経営優良法人」の認定取得を見据えた活用アドバイスを行います。- 組織強化へのシナジー：本システムの導入を入り口として、採用プロセスの改善や定着支援など、組織全体の課題解決に向けたトータルなコンサルティングを提供可能です。- オリジナルデザイン対応：企業のロゴを入れたカスタマイズ仕様で提供。「社員を大切にする企業」としてのブランディングを強化します。

■ 資料請求・導入のご相談

詳しい資料のダウンロードおよび導入相談は、以下の特設ページまたはフォームよりお申し付けください。（現在、オンライン面談を随時受け付けております）

※ご契約の手続きは、製品開発元である株式会社BASYOと直接締結いただく形となります。

▶︎ 特設ページ（詳細）：

https://service.originalself.jp/office-wellness-station



▶︎ お問い合わせフォーム：

https://forms.gle/T5CgAitrdSGomyB19(https://service.originalself.jp/office-wellness-station)

OriginalSelfは今後も、企業の経営支援を通じて「人が活き活きと働ける組織づくり」を支援してまいります。

【会社概要】

- 会社名：OriginalSelf合同会社- 代表者：鈴木 翔太- 所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F- 事業内容：経営支援・コンサルティング、AI導入支援等※健康経営アドバイザー、メンタル心理アドバイザー資格保有- URL：https://www.originalself.jp- 会社名：株式会社BASYO- 代表者：柳 艶萍- 所在地：東京都新宿区西早稲田1丁目22番3号 早稲田大学19-3号館06室- 事業内容：「Bring Wellness To You」をミッションとした、法人・個人向けの健康づくりサービスの提供、アプリケーションの開発・運営。- URL：https://www.basyo.net/