創業120年、老舗米穀店「隅田屋」がアンテナショップを浅草にオープン

株式会社隅田屋商店

2026年3月17日、創業120年を迎える老舗米穀店・株式会社隅田屋商店（本社：東京都墨田区東駒形1-6-1 代表取締役社長：片山真一）は、新店舗「お米とごはん隅田屋 浅草店」（東京都台東区花川戸2-13-9 マルイシ浅草1階）をグランドオープンいたします。

本店（墨田区）、麻布台ヒルズ店に続く新たな拠点となる同店は、物販のみならず「ごはんを味わい、学び、楽しむ」体験型アンテナショップです。日本人の主食であるお米の本質的なおいしさと、その背景にある文化を、五感で感じていただく空間を目指します。

「お腹いっぱい」から「嗜好品」へ――四代にわたる挑戦

隅田屋は1905年、隅田川のほとりで創業しました。初代は地域に根差したお米屋として信頼を築き、二代目は戦中戦後の食糧難の時代に「お客さまにお腹いっぱい食べてほしい」という思いで奔走。三代目は高度経済成長期に品質向上へと舵を切り、「よりおいしいごはん」を追求しました。

そして四代目となる現在、食生活が多様化するなかで掲げるテーマは、「お米を嗜好品として楽しんでもらうこと」。毎日の消耗品ではなく、その日の気分や料理に合わせて選ぶ存在へ。用途別米や飲食店向けオリジナルブレンドの開発、さらには海外約5か国への輸出など、米の可能性を広げ続けています。

今回の浅草店は、その思想を体現する場として出店いたします。

うま味を閉じ込める、じっくりゆっくりの精米

創業120年の老舗米穀店・隅田屋が手がける「お米とごはん」のアンテナショップ。古式精米とブレンド技術が生むごはんの真価を、浅草の地で体験できる新拠点です。木の温もりに包まれた10席の店内。大きなテーブルとカウンターを配し、精米したてのごはんをゆったり味わえる空間に。店内には、お米のほか、ごはんのおともやお米由来のお菓子などが並びます。

隅田屋の最大の特長は、商標登録された「古式精米製法」。一般的な精米は一度で削るのに対し、隅田屋では7～10回に分け、弱い圧力でじっくりと精米。大型循環式精米機を用い、お米同士をすり合わせるように磨き上げます。

「熱や強い圧力は、香りやうま味を損なう可能性があります。だからこそ手間を惜しみません。ゆっくりと時間をかけることで、外側のうま味層を残し、ほんのり黄金色を帯びた“飴色”に仕上げます。真っ白な『白米』ではなく、その飴色がうま味のもと。味わいを大切にしたお米をお届けしています」（株式会社隅田屋商店 専務取締役 松藤佳代子）

隅田屋オリジナルのブレンド米の極意

さらに隅田屋が重視するのが「ブレンド技術」。コーヒーやワインでは当たり前のブレンドですが、米の世界では単一銘柄信仰が根強く残ります。しかし米も農産物。年ごとの気候や土壌条件によって味わいは微妙に変化します。

日本で３人しかいない「ブレンドマエストロ」の資格を持つ職人が監修、香り・粘り・甘み・食感・外観を見極め、それぞれの長所を掛け合わせることで、1＋1を2以上に引き上げる味を創出。用途別に最適化された配合が、冷めてもおいしいごはんを可能にします。

「隅田屋では「原料3割、精米3割、炊飯4割」と考えています。良い米を仕入れるだけでは完成しない。精米と炊飯までを含めて初めて“おいしいごはん”になるという哲学です」

五感で味わう、お米のアンテナショップ

新店舗では、その技術を体感できるメニューを展開。なかでも、主力商品は「おひつ御膳」、「おむすび御膳」、「糀香る ごはんの匠弁当」の３種。「おひつ御膳」と「糀香る ごはんの匠弁当」は、魚・肉の2種類を用意し、米麹や無添加調味料、米油など素材にも徹底的にこだわりました。冷めた状態での真価が問われる弁当は、粒が立ち、甘みが持続し、べたつかないごはんを隅田屋の精米とブレンド技術で実現。「おむすび御膳」は、隅田屋オリジナルのおむすび型で、おむすびづくりを体験しながら食べるスタイル。「おすすめなのは、最初に塩のみで作り、ごはんの甘みを感じ、次にこだわり抜いた具材との調和を味わっていただくという食べ方です。作りたてのおむすびならではの美味しさを味わっていただけると思います。おひとりさまはもちろん、ご友人や親子で作ることを楽しみながら召し上がっていただくと、よりいっそう美味しく感じられると思います」

さらに量り売りコーナーでは、自分好みのブレンドを選ぶ楽しみも。単一米との食べ比べを通じて、ブレンドの意味を実感できます。

伝統を守り、次代へつなぐ挑戦

古式精米で磨き上げたブレンド米を主役に据えた「おひつ御膳 さけ」（写真左）と「おひつ御膳 とり」（写真右）。麹や無添加調味料を用いた副菜を添え、炊きたての香りと粒立ちを存分に味わえます。「おむすび御膳」。こだわり抜かれた６種の具材と塩で、味の変化を楽しみながら、ごはんの美味しさを堪能できます。冷めても甘みと粒感が際立つ「糀香る ごはんの匠弁当」。米麹や米油など素材にこだわり、魚・肉の二種を用意。隅田屋の精米・炊飯技術が真価を発揮する一折です。

日本人にとってお米は、神様に奉納する特別な神饌であり、祝いの席を彩る中心であり、日々の暮らしを支える主役として、長年重宝されてきました。

しかし時代とともに、炊飯の手間や食生活の変化から、ごはんを炊く機会は減少しています。だからこそ隅田屋は、ごはんの炊き方や保存方法まで含めて伝えたいと考えています。丁寧に洗い、十分に浸水し、天地返しでうま味を増す――ひと手間が味を大きく変えることを、体験として届けます。

炊きたての香り、冷めても続く甘み、粒立ちの美しさ。隅田屋が120年にわたり守り続けてきた技とともに、日本ならではのお米文化の奥深さを、実際に味わい、体験いただける場として皆さまをお迎えいたします。

自分好みのおむすびを作れる「おむすび御膳」。親子でも楽しめます。

【お米とごはん隅田屋 浅草店】

〒111-0033

東京都台東区花川戸2-13-9 マルイシ浅草1階

■主なメニュー

◇イートイン

・おひつ御膳 さけ 2500円

・おひつ御膳 とり 2500円

・おむすび御膳 2000円

◇テイクアウト

・糀香るごはんの匠弁当 さけ 1280円

・糀香るごはんの匠弁当 とり 1280円

・おむすび 海苔しお 300円

・おむすび うめ380円

・おむすび 鳥そぼろ 450円

・おむすび まぐろ角煮 450円

・おむすび さけ 450円

※表示価格はすべて税込価格です。イートイン商品は消費税率10％、テイクアウト商品は消費税率8％を適用した価格を記載しています。

※商品情報は2026年3月時点のものです。

【会社概要】

株式会社隅田屋商店

所在地：東京都墨田区東駒形1-6-3（本店所在地）

代表者：代表取締役社長 片山真一

創業：1905年

設立：1954年

事業内容：米穀販売、古式精米、オリジナルブレンド米の開発・販売、業務用米卸、弁当・おむすび販売、海外輸出ほか

URL：https://sumidaya.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社隅田屋商店 広報担当

TEL：03-3626-1135（平日9：00～18：00）

E-mail：info-sumidaya@sumidaya.jp