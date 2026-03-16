【3/14より】「【採択者の約6割が差し戻し】交付申請で減額・取消を防ぐ対策セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「もの補助・新事業・省力化に採択された方限定！交付申請対策セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260128-2_form.php

■交付申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

もの補助・新事業進出補助金・省力化補助金に採択された企業様へ

このたびは、補助金のご採択誠におめでとうございます！

ただし、ここで1つだけ重要なポイントがあります。

採択は、まだ“ゴール”ではありません。

実は採択は「交付候補者として内定した状態」に過ぎません。

ここから交付申請を行い、正式に交付決定が出てはじめて補助金事業をスタートできます。

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〇実は多い「交付申請トラブル」

採択企業の多くが、交付申請で次のような問題に直面します。

・見積書や仕様書の不備

・必要書類の不足

・差し戻し対応の遅れ

・交付決定の遅延

・補助対象経費の減額

場合によっては補助金が受け取れないケースもあります。

実際、交付申請は差し戻しが起きない方が珍しいとも言われています。

しかも期限は「採択後2か月以内」！

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〇交付申請は原則採択後2か月以内に提出必須

期限を過ぎると採択取消になる可能性もあります。

そこで今回採択企業様限定で交付申請の全体像と差し戻し対策が分かる無料セミナー動画を公開しました。

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〇セミナーで分かること

・採択と交付決定の違い

・交付申請で必須の書類

・差し戻しが起きる典型パターン

・減額を防ぐ進め方

・補助金入金までのロードマップ

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〇このような方に特におすすめです

・採択後、何から始めればいいか分からない

・忙しくて事務局対応が不安

・申請支援会社が採択後サポートしてくれない

・減額や取消を絶対に避けたい

無料で視聴できますので、ぜひお申し込みください！

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■動画お申し込みはこちら

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またナビットでは

交付申請サポートの無料相談も受付中です。

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株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com