【障がいのある方の出会いを応援】障がい者 恋活マッチングパーティを大阪・豊中市で2026年3月29日(日)開催

ハグム株式会社

障がい者専門の結婚相談所を運営するハグム株式会社(本社:大阪市西区、代表:井上篤志)は、

2026年3月29日(日)、大阪府豊中市にて障がい者恋活マッチングパーティを開催いたし

ます。

【見過ごされてきた社会課題――障がい者の「結婚の権利」】

「障がい者の結婚は難しい」--



この言葉は、多くの障がい当事者が直面してきた社会の現実を表しています。



「マッチングアプリで障がいを告⽩すると、突然音信不通になる。」

「婚活パーティでは障がいを理解されない。」

そうした経験から、結婚を諦めざるを得なかった方々が少なくありません。

しかし、障がいがあっても「誰かと共に生きたい」という想いは何も変わりません。

当社は、この社会課題に正面から向き合い、障がいのある方々の婚活を専門的にサポートする日本でも数少ない結婚相談所として、2023 年より活動を続けてまいりました。

【確かな実績――全国から寄せられる「出会えた」の声】

当社は、全国どこからでもオンラインで婚活サポートを提供しています。これまで北海道から沖縄まで、幅広い地域の方々の婚活を支援してまいりました。

【これまでの実績】

- 2025年1年間で60組を越えるカップル成立

- 恋愛経験ゼロの方のマッチング成功多数

- 発達障がい(ADHD、ASD)、精神障がい(うつ病、パニック障がい等)、身体障がい(視

覚・聴覚障がい、肢体不自由等)など幅広い障がい特性に対応。

実際にご成婚された会員様からは、

「マッチングアプリでは音信不通にされていたが、ここでは素敵な女性と交際できた」

「諦めていた結婚が実現した」

「可愛い女性と結婚前提の交際中、入会して良かった」

といった喜びの声を多数いただいております。

【当事者だからこそ分かる――共感と専門性の融合】

当社の最大の強みは、カウンセラー自身が障がい当事者であること。

代表カウンセラーは脱⽑症やパニック障がいを経験し、長年コンプレックスや生きづらさと向き合ってきました。その実体験があるからこそ、会員様の気持ちに深く寄り添い、

「あなたの魅力を最大限に引き出すプロフィール作り」など、他社では難しい専門的なサポートを実現しています。他の相談所でお見合いが成立しなかった方でも、当社では多くの方がマッチングに成功し

ています。それは、障がい特性を理解した上で、一人ひとりの魅力を最大限に伝えるプロフィール作成と、きめ細やかなサポートを行っているからです。

今回のイベントでも、参加者の気持ちをより深く理解するために、障害当事者や障害者支

援の専門家をスタッフとして配置。安心して参加いただける環境を整えています。

【3月29日のイベント―新しい出会いの一歩を】

当日は、1 対 1 トーク、グループトーク、フリートークを通じて、リラックスした雰囲気の

中で交流を深めていただきます。カフェならではの温かい空間で、ケーキセットをお楽しみいただきながら、自然な出会いの場をご提供します。

「誰もが結婚し、幸せになれる社会」--

このイベントは、そんな社会の実現に向けた新しい一歩です。

【開催概要】

・イベント名 : 「 障がい者恋活マッチングパーティ 」

・開催日時 : 2026 年 3 月 29 日(日)14:00~15:30 (受付 13:40~)

・会場 : hmc-cafe 大阪府豊中市庄内東町 4-2-15

・参加費 : 男女一律 3,300 円(税込) ※ケーキセット付き

・対象 : 障がいのある方、障がい理解者(20~45 歳) ※友人との参加も可能

・定員 : 男女最大 10 名ずつ(合計 20 名)

当日スケジュール

13:40~ 受付開始

14:00~ 開会の挨拶

14:10~ 1 対 1 トーク

14:40~ グループトーク

15:10~ マッチング表の記入

15:30~ 終了・退出

イベントお申込み : https://forms.gle/N3GuTkMdK7Hfzr3p8(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBMgR0UjZqiLtbbKIytcclHyXjzXblvqJC6BvS4F7v0Vshqw/viewform)

【会社概要】

会社名 : ハグム株式会社

所在地 : 〒550-0006 大阪府大阪市西区江之子島1丁目 7-3 奥内阿波座駅前ビル 1401

事業内容 : 障がい者専門結婚相談所の運営

ウェブサイト : https://www.challenged-to-u.com/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

ハグム株式会社

担当: 井上篤志

TEL：090-3837-3097

E-mail：jdjjat41@gmail.com

受付時間:10:00~20:00(不定休)

公式 LINE: https://lin.ee/VLybQhM5(https://lin.ee/nALMlgk)

【取材に関するお問い合わせ】

取材依頼につきましては、上記連絡先、または公式サイト内「取材依頼」ページよりお問い合わせください。

参考：ハグム株式会社代表の井上篤志とイベントスタッフ（前回イベント）