日本からウクライナへ「平和を願うメッセージ」を届けよう！

株式会社アイディアヒューマンサポートサービス

株式会社アイディアヒューマンサポートサービス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浮世 満理子、以下「アイディアヒューマンサポートサービス」）が運営するココロゴトカフェが、ウクライナ支援の一環としてウクライナの平和を願うプロジェクトを行いますのでお知らせします。

代表が2025年3月キーウ独立広場を訪問

■背景・目的

2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻から4年目を迎えました。現在も戦争は続いており、避難をされた方も本国におられる方も日常生活を奪われた状況が続いています。日本に暮らす避難民の方も、言語や文化の違いの中で新しい生活を築こうと努力しています。

一方で、戦争の長期化に伴い、世界的にも関心が徐々に薄れてきているという課題も指摘されています。こうした状況の中、遠く離れた日本から平和への想いを込めたメッセージを届けることで、ウクライナを想い、応援しているという心のつながりを作れるのではないか、また、ウクライナを遠い国の出来事とせず「人と人のつながり」を考える機会を持つことは、つながりが希薄になっている今の日本社会にとっても必要なことと考えます。

16歳以上を対象に内閣府が行った「孤独・孤立に関する実態調査（2024年）」では、日本で「孤独を感じることがある」と答えた人が4割に達しています。コロナ禍以降、特に若年層と高齢層の両方で孤独や孤立感が強くなっています。デジタル化が進むほど孤独感が増えると言われており、人と人とのつながりを感じられることが、自己肯定感を高めたり、生きる希望を持てるなど、心理的な効果にもつながります。

ココロゴトカフェには、本国に家族を残し単身で避難をしている若いスタッフが多くいます。仕事をするだけの場ではなく、日本人とのコミュニティーの形成や、日本での生活を通して、将来の目標や生きる希望を持ってもらえるような心のケアを含めた就労支援を行っています。ココロゴトカフェの取り組みを知り、全国からウクライナ支援に関心の高い方も多くいらっしゃいます。ウクライナスタッフも、「応援しているよ」「がんばってください」と声をかけてもらえたり、ウクライナ料理を食べにきてくれることがとても嬉しいと話しています。

そこで、平和を願う日本人一人ひとりの想いをウクライナ本国にも届けることで、日本とのつながりをより近くに感じてもらえることを目的として、本プロジェクトを実施いたします。

ココロゴトカフェは、今後もウクライナ避難民の就労支援に力を注いで参ります。

■「平和メッセージプロジェクト」とは

ひまわりの花びらを模ったメッセージカードは、どなたでもウクライナの平和を願うメッセージをご記入いただけます。みなさまが書かれたメッセージを、ひまわりの花にしてウクライナの首都キーウの独立広場に直接納める予定です。

期間：2026年3月16日～3月31日

場所：ココロゴトカフェ（渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル1F）

平和へのメッセージカード

■「ココロゴトカフェ」とは？

ココロゴトカフェ

カフェでお茶を飲むように、誰もが気軽にカウンセリングやセラピーを受けることができる場所として、一般社団法人全国心理業連合会（全心連）が企画。2014年2月、株式会社アイディアヒューマンサポートサービス運営のもと、心理カウンセラーのいるカフェ「ココロゴトcafe」をオープン。心理カウンセラーが4色のフードメニューと、心とカラダを元気にするココロトーク＆カウンセリングを考案し、ビジネスマンからの「アイスコーヒーと60分のカウンセリングをお願いします」というオーダーをたくさんいただきました。

2024年5月からは、フルーツティーとアートセラピーのお店「ココロゴトカフェ」として、新たに青山にリニューアルオープン、ウクライナ避難民の方の就業の場にもなっています。お花とこだわりの食器、身体とココロにやさしいフルーツティーや低糖質を中心としたメニューなど、訪れた方が心安らげる居場所としてご利用いただいています。アートセラピーを応用したココロトークは、心理療法の1つである箱庭療法を応用したセラピー「ミニチュアでトーク」、絵画療法を応用した「クレヨンでトーク」が人気です。

場所：東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル1F

営業時間：10：00-22：00（年中無休）

URL：https://www.idear.co.jp/cocorogotocafe_aoyama_shibuya/

＜大阪・梅田（不定期開設）＞

〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-4-5 エステムプラザ梅田202号

アイディアヒューマンサポートサービス 大阪梅田サロン内

URL：https://www.mhea.or.jp/ukraine-himawaricenter/

■アイディアヒューマンサポートサービスについて

アイディアヒューマンサポートサービス

アイディアヒューマンサポートサービスは、「カウンセリング、メンタルトレーニングで社会課題を解決する」ことを理念とし、心のケアの専門家として社会人のキャリアチェンジを支援しています。アメリカのドクター、セラピスト、心理カウンセラー、メンタルトレーナーたちと幅広いネットワークを持ち、海外の最新のプログラムを導入しています。

メンタルトレーニングの分野では、サッカー、ゴルフ、野球、体操競技、テニス、水泳、陸上、フィギュアスケート、卓球など、幅広いアスリートを担当。これらのプログラムが、組織においての離職防止やメンタルヘルス不調予防として応用され、2000年より多くの企業が採用しています。企業経営者やアーティストなどのメンタルサポートも行い、災害や事件・事故後の心のケアとして、阪神・淡路大震災や東日本大震災後の心のケア、ウクライナ避難民の方への心のケア等も行っております。

SNS相談においては、一般社団法人全国心理業連合会（全心連）と協力し、厚生労働省自殺防止対策事業や、教育相談、子どもと親のための虐待防止相談、女性相談、誹謗中傷に対する心のケア、災害の心のケア等で多くの SNSスーパーバイザー、SNSカウンセラーを輩出しています。

会社名：株式会社アイディアヒューマンサポートサービス

代表者：代表取締役 浮世 満理子

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル9F

URL：https://www.idear.co.jp/