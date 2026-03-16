マウザー、NXP SemiconductorsWi-Fi(R)6トライラジオモジュールの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、NXP Semiconductors(https://www.mouser.jp/manufacturer/nxp-semiconductors/)（本社：オランダ、アイントホーフェン、以下： NXP）のWi-Fi(R)6トライラジオモジュール(https://www.mouser.jp/new/nxp-semiconductors/nxp-iw610-tri-radio-modules/)の取り扱い開始しました。IW610IoTに最適化されたIW610シリーズは、次世代スマートホーム(https://resources.mouser.com/smart-home)や産業オートメーション環境における接続性と効率性の向上に貢献します。スマートホーム(https://resources.mouser.com/smart-home)デバイス、POS端末、電気自動車（EV）(https://resources.mouser.com/ev-hev)充電器、スマート家電(https://resources.mouser.com/appliances-and-white-goods)、ゲートウェイ、その他IoT(https://resources.mouser.com/iot)およびIIoT（産業用IoT(https://resources.mouser.com/iiot)）アプリケーションまで、幅広い用途に対応できる汎用性と信頼性を兼ね備えた製品です。

マウザーで取り扱う、IW610(https://www.mouser.jp/new/nxp-semiconductors/nxp-iw610-tri-radio-modules/)を採用したNXPのWi-Fi(https://resources.mouser.com/wireless-networking)(R) 6トライラジオモジュールはWi-Fi 6、Bluetooth(R)(https://resources.mouser.com/bluetooth) Low Energy（LE）5.4、および802.15.4ラジオをコンパクトな1つのソリューションに統合しています。Wi-Fi 6サブシステムはネットワーク効率の向上、低遅延化、通信範囲の拡大を実現し、Bluetooth LEラジオは高速データ転送および長距離Bluetooth通信をサポートします。また、Threadメッシュネットワークに対応した802.15.4ラジオを搭載しており、Matter(https://www.mouser.com/empowering-innovation/more-topics/matter-protocol)アプリケーションにも最適です。さらに、NXPのEdgeLock(R)セキュリティ(https://resources.mouser.com/security)技術を採用し、セキュアブート、ファームウェアアップデート、およびライフサイクル管理を保護します。W610ベースのWi-Fi(R) 6トライラジオモジュールは、多数のモジュールパートナーによってサポートされており、NXPのi.MX MPU、i.MX RT、およびMCXホストプラットフォームと互換性を持ちます。また、外部プロセッサとの接続に対応した複数のインターフェースも備えています。電源管理(https://resources.mouser.com/power-management)機能には、ディープスリープモード、低消費電力モード、高効率な統合バックDC-DCコンバーター、およびGPIO、ホストインタフェースのアクティビティ、タイマーによるウェイクアップ機能も含まれています。

マウザーでは、IW610を搭載したFRDM-IMX91ボード(https://www.mouser.jp/new/nxp-semiconductors/nxp-frdm-i-mx-91-development-board/)も取り扱っています。本ボードは、NXPのi.MX 91(https://www.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-imx-91/)アプリケーションプロセッサを搭載した低コストでコンパクトな開発ツールであり、セキュリティに配慮したワイヤレスアプリケーションの開発に適しています。

NXP Semiconductors Wi-Fi(R)6トライラジオモジュールの詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/nxp-semiconductors/nxp-iw610-tri-radio-modules/

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