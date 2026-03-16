― お台場が、火星になる日 ―未来の火星旅行へ！次世代型VR体験イベント『THE SUNSET OF MARS』開催決定！お台場フジテレビ球体展望室「はちたま」４月25日（土）から６月28日（日）まで

株式会社ABALフジテレビ限定キービジュアル

XR技術を中心に次世代のテーマパーク創出を目指す株式会社ABAL（本社：東京都目黒区、代表取締役・CEO：尾小山 良哉、以下「ABAL」）は、戦略的提携している株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑）と株式会社フジテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水賢治）と共に、未来の火星旅行をVRで体験できる『 THE SUNSET OF MARS（ザ・サンセットオブマーズ）』を製作いたしました。

この度、未来の火星旅行をVRで体験できる次世代型イベント『 THE SUNSET OF MARS（サンセットオブマーズ）』の開催が決定いたしました。 4月25日（土）から6月28日（日）の期間限定で、東京・お台場 フジテレビ球体展望室「はちたま」 （東京都港区台場２丁目４－８ フジテレビ 25 階）にて実施いたします。

人類未踏の地である火星に降り立ち、“自らの足で歩いて探索する”という夢のような体験を最新

型VRで体験することが出来る新感覚のイベントとなります。

まるで映画のような壮大なスケールのCMも同時公開中です。是非ご覧ください。

CM動画： https://drive.google.com/drive/folders/1U6U6tB5EosGJ8gBE8eUr-lvkSdKmQ-hu

体験にはチケット購入が必要となります。注意事項などを事前にご確認の上ご購入ください。

チケット購入URL： https://thesunsetofmars.abal.jp/release

● 『 THE SUNSET OF MARS』の特徴 ●

● 体験イメージ ●

● 『THE SUNSET OF MARS』開催概要 ●

- VRゴーグルを装着するとそこは超リアルなバーチャル世界。体験者はロケットで地球を飛び出し、宇宙旅行を経て火星に降り立ちます。まさに“不可能を体験できる”次世代型VR宇宙旅行アトラクションです。- 火星では、ローバーに乗って赤い大地を疾走、さらに火星基地を見学し火星の科学について学びます。そこには、我々が夢見てきた火星人との遭遇も！？クライマックスは、火星の空に沈む“青いサンセット”を目の前で見届けるという、これまでにない感動体験を味わうことができます。- バーチャル空間では写真撮影や自撮りが可能！体験後、スマホにダウンロードして、SNSに投稿することが出来ます。まるで本当に仲間や家族と火星旅行したかのような感動をシェア出来ます。ロケットから見える火星火星にある施設火星を駆け抜けるローバー施設内の様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/53239/table/37_1_9e8dec0e1341c3b9550354f2a90b48b9.jpg?v=202603161151 ]

【注意事項】

・7歳以下の方、及び110cm以下の方は体験ができません。

（年齢を満たしていても110ｃｍ以下の場合は体験出来かねます）

・12歳以下の方の体験には、保護者の同意書が必要です。

・履物が５cm以上の場合は靴を履き替えていただく場合がございます。

・高所恐怖症の方はご注意ください。

※チケット購入前に必ず注意事項をご確認くださいませ。

● XRエンタメプラットフォーム「Scape(R)」について ●

特許技術による“空間拡張”イメージ

来場者が実際には移動していないのに、VR 内で広大な空間を歩き回ったように錯覚させる特許技術を備えたXRプラットフォーム「Scape(R)」は、8つのアプリ連動により100人同時体験を少人数で運営可能です。18件の特許により物理空間を10～20倍に拡張し、商業施設など限られたスペースでも大規模なXRテーマパーク空間を構築できる点がABALの大きな強みです。

● 株式会社ABALについて ●

ABAL は XR 技術を活用し、最大１００名が同時参加できる XR プラットフォーム「Scape(R)」を基盤に、企画から運営まで一貫して手がける次世代テーマパーク創出企業。代表作『戦慄迷宮：迷』は東京タワーで2万人を動員。今後は買い物や飲食も含めた体験をデジタルでつなぎ、新しいテーマパークを目指す。

▼HP：https://www.abal.jp

▼プラットフォーム「Scape(R)」LP： https://scape01.abal.jp/lp/scape-lp/

◆ お問い合わせ ◆

取材・撮影は事前にご相談くださいませ。

映像を撮影する場合は原則営業終了後の撮影となります。

事前に申請が必要ですので、早めにご連絡のほどよろしくお願いいたします。

株式会社ABAL 佐藤志織

報道関係者さまのお問い合わせ先（https://forms.gle/PjARMx3wRhVSNZoG6）