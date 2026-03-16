【JAF茨城】ふぐと並ぶ絶品「あんこう」をお得に味わう！JAF茨城支部が地域の味覚を応援

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）茨城支部（支部長：幡谷史朗）は、2026年2月24日（火）から4月30日（木）まで、JAF会員優待施設である五浦観光ホテル（茨城県北茨城市）の協力を得て、同ホテルのオンラインショップ内でJAF会員特別優待「あんこう鍋セット10%割引」を実施いたします。

この取り組みは、茨城県を代表する冬の味覚「あんこう鍋」を通じて、県内外の方々に茨城県の食文化や地域の魅力を広く知っていただくことを目的としています。

2017年に北茨城市と締結した観光協定に基づき、JAF茨城支部は、同市の観光振興や地域活性化を支援する活動を展開しており、本企画もその一環として実施するものです。

あんこうは「東のあんこう、西のふぐ」と並び称される冬の味覚であり、特に親潮と黒潮が交わる常磐沖では、あんこうの餌となる魚が豊富で、そこで獲れるあんこうはその美味しさから「常磐もの」として市場で高く評価されています。また、北茨城市では「あんこう料理」の魅力を発信する「全国あんこうサミット」が開催されており（2026年は3月22日（日）に開催予定）、地域を代表する味覚として広く知られています。

ぜひこの機会に、「常磐もの」のあんこう鍋を味わい、茨城県の魅力を再発見してください。

企画詳細

あんこう鍋イメージあんこう尽くしセットイメージ

■実施期間

2026年2月24日（火）～2026年4月30日（木）

■利用方法

五浦観光ホテルホームページ内オンラインショップでJAF会員専用クーポンコードを入力

■企画内容

オンラインショップ「五浦名物 あんこう尽くしセット」10%割引

本企画に関する最新情報はウェブサイトをご確認ください。

詳細はこちらへ :https://area.jaf.or.jp/area/2026/02/kanto/ibaraki/special-benefits/izurahotelankou-20260209?utm_campaign=08prtimes&utm_source=2025-015&utm_medium=referral