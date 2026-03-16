日本ヒューレット・パッカード合同会社

HPEは本日、2026年年度第1四半期の業績を発表しました。

HPEの社長兼CEOであるアントニオ・ネリ（Antonio Neri）は次のように述べています。

「HPEは好調な第1四半期を達成し、ネットワーキング事業の伸長を背景に、過去最高水準の収益性を記録しました。第1四半期の業績は、統合を完了したネットワーキング分野のイノベーションと、コモディティ供給環境が変化する中での、効果的かつ規律ある業務遂行を反映したものです。製品およびソリューションに対する需要は引き続き堅調で、すべての事業セグメントにおいて、受注は前年同期比で2桁成長を達成しました」

HPEのEVP兼CFOであるマリー・マイヤーズ（Marie Myers）は次のように述べています。

「第1四半期は、ネットワーキング事業を中心に売上高の成長を達成し、Non-GAAPベースの営業利益率の改善を実現しました。また、規律あるコスト管理の継続により、フリーキャッシュフローは当初の見通しを上回りました。

HPEは、ポートフォリオの簡素化および構造的なコスト管理への取り組みを継続することで、2026年度の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益（EPS）およびフリーキャッシュフローの創出に向けて、引き続き注力してまいります」

2026年度第1四半期（2025年11月～2026年1月）業績要約

- 売上高：93億ドル、前年同期比18%増- 売上総利益率：

- GAAP（米国会計基準）ベースでは35.9%、前年同期比670ベーシスポイント増、前四半期比240ベーシスポイント増

- 非GAAPベース(*1)では36.6%、前年同期比720ベーシスポイント増、前四半期比20ベーシスポイント増

- 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益（EPS）：

- GAAPベースでは0.31ドル、前年同期比0.13ドル減、予想範囲0.09～0.13ドルを上回る

- 非GAAPベース(*1)では0.65ドル、前年同期比0.16ドル増、予想範囲0.57～0.61ドルを上回る

- 営業活動によるキャッシュフロー：12億ドル、前年同期比16億ドル増- フリーキャッシュフロー（FCF）(*1、*2)：7億ドル、前年同期比16億ドル増- 株主への資本還元：配当金および自己株式の取得により3億4,800万ドルを還元

連結損益計算書の要約を含む本発表資料の原文：

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/03/hpe-reports-fiscal-2026-first-quarter-results.html

※本リリースは、ヒューレット・パッカード エンタープライズ（本社：米国テキサス州ヒューストン、以下：HPE）が、2026年3月9日（現地時間）に発表した英文リリースに基づいて作成した日本語抄訳です。原文（全文）はこちら(https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2026/03/hpe-reports-fiscal-2026-first-quarter-results.html)をご参照ください。

注記

*1 HPEの非GAAP財務情報の使用に関する説明は、原文の「Use of non-GAAP financial information and key performance metrics」をご覧ください。

*2 フリーキャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローから純資本支出（有形固定資産 （以下 PP&E）への投資費用からPP&Eの売却収入額を差し引いた額）を差し引いた額、および現金、現金同等物ならびに現金制限に対する為替変動の影響を除いた営業活動によるキャッシュフローを表します。

■ ヒューレット・パッカード エンタープライズ（HPE）について

HPE(NYSE: HPE)は、AI、クラウド、ネットワーキングの力を結集し、組織が持つ可能性を最大化できるよう支援する、エンタープライズテクノロジーのリーディングカンパニーです。新たな可能性を切り拓く先駆者として、HPEは、イノベーションと高度な知識と経験を通じて、人々の生活そして働き方の向上に貢献しています。HPEは、あらゆる業界のお客様が運用効率を最適化し、データから価値ある示唆を導き出し、その効果を最大化できるよう支援しています。Unlock your boldest ambitions with HPE - HPEはお客様と共に、大きな志の実現に寄与します。詳細は www.hpe.com をご覧ください。

■ プレスルーム

https://www.hpe.com/jp/ja/newsroom/press-hub.html

＃ ＃ ＃

このプレスリリースで使用されているその他の製品名は識別の目的のためのみに使用されており、それぞれの企業の商標である場合があります。

(C) 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP

製品およびサービスに関する保証条件は製品およびサービスに付属する保証書に明示された保証条件のみによるものとし、本ニュースリリースの記載内容はいかなる追加保証をも行なうものではありません。当社は本レターの記載内容に技術上の誤り、欠落または本ニュースリリース作成にあたっての誤り、記載漏れがあった場合でも何ら責任を負わないものとします。