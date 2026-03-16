THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

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※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、お好きなアートを選んで注文できる当社のオンデマンド印刷サービス『Selepo.me（セレポ）』にて、ソーシャルゲーム版「アイドルマスター SideM」の商品受注を日本国内・国外ともに2026年3月14日(土)より開始いたしました。

「アイドルマスター SideM」とセレポのコラボは4回目となり、今回も新たなセレクトラインナップを追加し、「選んで・作る」楽しさの幅を広げています。

第4弾の商品ラインナップは、 「グラフィカルボックス100枚セット」 「ブックレット」「アートグラフィー」の3種。3種ともに、海外からの受注もお受付いたします。

新規絵柄「リメンバーショット」を追加したアート総数・4,500枚超から選ぶ、あなただけのカスタムアイテムをぜひお迎えください！

高画質・高解像度のセレクトアイテム「セレポ」は期間限定の受付です。

アイドルマスター SideM × Selepo 商品概要

SELEPO GraphicalBox 100枚セット 【NEW】





GraphicalBox（グラフィカルボックス）はセレクトした100枚（片面印刷）のアートをスリーブ付き特製BOXに入れてお届けします。

スリーブ付き特製BOXはスマートな装丁のため本棚に差し込んで保管することもできます。100枚という、セレポ最大ボリュームの枚数を選べる、コレクタブルアイテムです。

■価格 ：9,900円（税込・送料別）

■枚数 ：100枚

■サイズ ：B5変形（本体…約171×257mm、ボックス… 約175×262×27mm）

■受注期間 ：2026年3月14日（土） ～ 2026年6月28日（日）

■お届け期間：ご注文より最速3日で順次発送（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

SELEPO ブックレット



ブックレットは全40ページのうち、35ページがセレクト可能ページです。

1枚ずつ剥がせる仕様なので、額装などでもお楽しみいただけます。並び替え機能でアートの並び順も思いのまま、世界に一つだけのオリジナルブックレットをお作りいただけます。

■価格 ：3,465円（税込・送料別）

■ページ数 ：全40ページ

■サイズ ：B5変形（約171×257mm）

■受注期間 ：2026年3月14日（土） ～ 2026年4月26日（日）

■お届け期間：2026年6月中旬頃より順次出荷予定（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

SELEPO ART-GRAPHY









B3変形サイズ、大判の迫力のポスター“アートグラフィー”は高画質・高解像度でアートの持つ魅力を細部まで再現することができます。

1回に5～15枚をご注文いただき、巻かずにお届けいたします。専用クリップ付きで、壁掛けでご利用いただけます。

■価格 ：1枚 550円（税込・送料別） ※1回のご注文：5枚～15枚

■サイズ ：B3変形（約549×364mm）専用クリップ付き!

■受注期間 ：2026年3月14日（土） ～ 2026年6月28日（日）

■お届け期間：ご注文より最速3日で順次発送（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）

『Selepo.me（セレポ）』とは…

株式会社エンスカイが2018年10月にスタートした、キャラクター・アーティスト・アスリート等の絵柄やカレンダーの月を好みにカスタマイズして購入ができるオンデマンド印刷サービス。お客様ひとりひとりの好みに合わせたカレンダーやポスター、ブックレットを注文から生産・発送までワンストップで提供する業界初のWEBサービスです。お客様は専用のWEBページ『Selepo.me』からお好みの写真をセレクトし購入することができます。





■販売サイト：『Selepo.me』公式サイト https://selepo.me/

■発売元 ：株式会社エンスカイ

■決済方法 ：クレジットカード、コンビニ決済、キャリア決済、楽天ペイ、メルペイ、PayPay

予約受注の開始、最新の情報は公式サイト・SNS等にて告知いたします。

・セレポ公式 Xアカウント(旧twitter)

https://x.com/selepo_me