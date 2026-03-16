世界中のプロデューサーへお届け！ 『アイドルマスター SideM』セレポ第4弾
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※画像およびテキストを使用する際は上記コピーライトをご記載ください。
※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、お好きなアートを選んで注文できる当社のオンデマンド印刷サービス『Selepo.me（セレポ）』にて、ソーシャルゲーム版「アイドルマスター SideM」の商品受注を日本国内・国外ともに2026年3月14日(土)より開始いたしました。
「アイドルマスター SideM」とセレポのコラボは4回目となり、今回も新たなセレクトラインナップを追加し、「選んで・作る」楽しさの幅を広げています。
第4弾の商品ラインナップは、 「グラフィカルボックス100枚セット」 「ブックレット」「アートグラフィー」の3種。3種ともに、海外からの受注もお受付いたします。
新規絵柄「リメンバーショット」を追加したアート総数・4,500枚超から選ぶ、あなただけのカスタムアイテムをぜひお迎えください！
高画質・高解像度のセレクトアイテム「セレポ」は期間限定の受付です。
アイドルマスター SideM × Selepo 商品概要
SELEPO GraphicalBox 100枚セット 【NEW】
GraphicalBox（グラフィカルボックス）はセレクトした100枚（片面印刷）のアートをスリーブ付き特製BOXに入れてお届けします。
スリーブ付き特製BOXはスマートな装丁のため本棚に差し込んで保管することもできます。100枚という、セレポ最大ボリュームの枚数を選べる、コレクタブルアイテムです。
■価格 ：9,900円（税込・送料別）
■枚数 ：100枚
■サイズ ：B5変形（本体…約171×257mm、ボックス… 約175×262×27mm）
■受注期間 ：2026年3月14日（土） ～ 2026年6月28日（日）
■お届け期間：ご注文より最速3日で順次発送（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）
SELEPO ブックレット
ブックレットは全40ページのうち、35ページがセレクト可能ページです。
1枚ずつ剥がせる仕様なので、額装などでもお楽しみいただけます。並び替え機能でアートの並び順も思いのまま、世界に一つだけのオリジナルブックレットをお作りいただけます。
■価格 ：3,465円（税込・送料別）
■ページ数 ：全40ページ
■サイズ ：B5変形（約171×257mm）
■受注期間 ：2026年3月14日（土） ～ 2026年4月26日（日）
■お届け期間：2026年6月中旬頃より順次出荷予定（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）
SELEPO ART-GRAPHY
B3変形サイズ、大判の迫力のポスター“アートグラフィー”は高画質・高解像度でアートの持つ魅力を細部まで再現することができます。
1回に5～15枚をご注文いただき、巻かずにお届けいたします。専用クリップ付きで、壁掛けでご利用いただけます。
■価格 ：1枚 550円（税込・送料別） ※1回のご注文：5枚～15枚
■サイズ ：B3変形（約549×364mm）専用クリップ付き!
■受注期間 ：2026年3月14日（土） ～ 2026年6月28日（日）
■お届け期間：ご注文より最速3日で順次発送（※ご注文が集中した場合、多少前後致します。）
『Selepo.me（セレポ）』とは…
株式会社エンスカイが2018年10月にスタートした、キャラクター・アーティスト・アスリート等の絵柄やカレンダーの月を好みにカスタマイズして購入ができるオンデマンド印刷サービス。お客様ひとりひとりの好みに合わせたカレンダーやポスター、ブックレットを注文から生産・発送までワンストップで提供する業界初のWEBサービスです。お客様は専用のWEBページ『Selepo.me』からお好みの写真をセレクトし購入することができます。
■販売サイト：『Selepo.me』公式サイト https://selepo.me/
■発売元 ：株式会社エンスカイ
■決済方法 ：クレジットカード、コンビニ決済、キャリア決済、楽天ペイ、メルペイ、PayPay
予約受注の開始、最新の情報は公式サイト・SNS等にて告知いたします。
・セレポ公式 Xアカウント(旧twitter)
https://x.com/selepo_me