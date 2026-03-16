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ブルーマングループ2026新宿公演 鈴木愛理がゲストボーカルとして出演決定！！
ブルーマングループ2026新宿公演 鈴木愛理がゲストボーカルとして出演決定
ブルーマングループは、1991年にニューヨークで誕生した青い3人組によるノンバーバル・ライブエンターテインメント。ロック、アート、コメディを融合させた唯一無二のステージで世界各地でロングラン公演を展開し、これまでに世界5,000万人以上を動員しています。
2026年、開幕35周年という節目の年に開催される新宿公演で、歌手・俳優の鈴木愛理との特別な共演が実現。ブルーマンのダイナミックなパフォーマンスに、鈴木愛理の歌声が加わり、ジャンルを越えたライブ体験が生まれます。
真夏の新宿で行われる35周年記念公演に、ぜひご注目ください。
■鈴木愛理出演特別公演
公演日時：2026年8月22日（土）18:00開演
会場：シアターミラノ座（新宿）
M-line club FC先行受付：3月16日（月）12:00（正午）～3月22日（日）23:59
https://www.upfc.jp/m-line/
■ブルーマングループとは
1987年、ニューヨークの路上で、青く塗った3人の親友による常識破りのパフォーマンスから始まりました。1991年、オフ・ブロードウェイの小劇場で初演を迎えた「ブルーマングループ」は、ロック・アート・コメディを融合した革新的ライブとして話題を集め、ボストン、シカゴ、ラスベガスなど全米、さらに世界各地へ拡大。これまでに5,000万人以上を魅了してきました。日本では2007年に初上陸し、六本木でのロングランを皮切りに公演を重ね、2025年には累計観客動員100万人を達成。
子どもから大人まで国籍を超えて楽しめる唯一無二のパフォーマンスは今日も進化を続けています。
■ブルーマングループ2026新宿公演概要
日程：2026年8月2日（日）～8月30日（日）
会場：シアターミラノ座（新宿区歌舞伎町一丁目29番1号東急歌舞伎町タワー6階）
公式サイト：https://www.blueman.jp/