Blocksky、研究パートナーWeADと、量子技術を統合したLayer1ブロックチェーン「Quantum Matrix Chain」を発表
量子由来の乱数、ポスト量子暗号、完全なスマートコントラクト基盤を組み合わせた新しいブロックチェーンアーキテクチャを構築
マイクロ広告、AI、Web3のエコシステムを展開する WeAD（wead.live） は、量子コンピューティング技術をブロックチェーンインフラに統合する可能性を探るLayer1ブロックチェーン Quantum Matrix Chain（QMC） の公開を発表しました。
本プロジェクトは、Web3およびAI企業であり量子関連ブロックチェーンインフラの研究を進めている Blocksky（本社：東京都港区） との共同研究により開発されています。
Quantum Matrix Chainは Proof-of-Quantum と呼ばれるコンセンサス設計を導入しています。これは従来のブロックチェーンアーキテクチャに加え、量子由来のエントロピーおよび量子インスパイア型の検証メカニズムを組み込んだ仕組みです。
ネットワークは現在稼働しており、約30秒ごとにブロックを生成しています。
Quantum Matrix Chainの仕組み
Quantum Matrix Chainは、複数の新しい技術を統合したブロックチェーンアーキテクチャです。
量子由来の乱数（Quantum-Derived Randomness）
各ブロックには、オーストラリア国立大学（ANU）の量子乱数生成器（Quantum Random Number Generator） によって生成された量子乱数に由来するエントロピーが含まれています。
この乱数はバリデーター選択に組み込まれ、予測不可能性を高めるとともに、操作耐性の向上を目指しています。
量子インスパイア型検証（Quantum-Inspired Verification）
システムには、ベル状態量子回路（Bell-state quantum circuits） に着想を得た実験的な検証ロジックが含まれています。
これは、量子生成信号が将来的な分散システムにどのように組み込まれる可能性があるかを示すため、ブロック検証プロセスの一部として利用されています。
ポスト量子暗号（Post-Quantum Cryptography）
QMC上のウォレットおよびトランザクションは、米国 国立標準技術研究所（NIST） が選定したポスト量子暗号標準への対応を想定して設計されています。
これには以下のデジタル署名方式が含まれます。
・Dilithium
・Falcon
これらの暗号方式は、将来の量子コンピューターによる攻撃に対して耐性を持つことを目的としています。
モジュラー型量子インフラ（Modular Quantum Infrastructure）
QMCは、複数の量子コンピューティングプロバイダーに接続可能なモジュラーアーキテクチャを採用し、量子コンピューティングリソースとの統合を試みています。
初期開発では Wukong などの量子コンピューティング環境との互換性が検証されており、将来的には
・IBM Quantum
・AWS Braket
などのプロバイダーとの統合も検討されています。
完全なLayer1ブロックチェーンスタック
Quantum Matrix Chainは、開発者ツールおよびインフラを備えた完全なブロックチェーン環境として設計されています。
主な構成要素は以下の通りです。
・QWD Token - トランザクションおよびステーキングに使用されるネイティブトークン
・QuantumVM - スマートコントラクトを実行するカスタム仮想マシン
・QWD20 Token Standard - ERC-20に類似したネイティブトークン規格
・Multi-Chain Bridge - BNB Chain、Base、Soneiumなどのネットワークとの相互運用
マイクロ広告、AI、Web3のエコシステムを展開する WeAD（wead.live） は、量子コンピューティング技術をブロックチェーンインフラに統合する可能性を探るLayer1ブロックチェーン Quantum Matrix Chain（QMC） の公開を発表しました。
本プロジェクトは、Web3およびAI企業であり量子関連ブロックチェーンインフラの研究を進めている Blocksky（本社：東京都港区） との共同研究により開発されています。
Quantum Matrix Chainは Proof-of-Quantum と呼ばれるコンセンサス設計を導入しています。これは従来のブロックチェーンアーキテクチャに加え、量子由来のエントロピーおよび量子インスパイア型の検証メカニズムを組み込んだ仕組みです。
ネットワークは現在稼働しており、約30秒ごとにブロックを生成しています。
Quantum Matrix Chainの仕組み
Quantum Matrix Chainは、複数の新しい技術を統合したブロックチェーンアーキテクチャです。
量子由来の乱数（Quantum-Derived Randomness）
各ブロックには、オーストラリア国立大学（ANU）の量子乱数生成器（Quantum Random Number Generator） によって生成された量子乱数に由来するエントロピーが含まれています。
この乱数はバリデーター選択に組み込まれ、予測不可能性を高めるとともに、操作耐性の向上を目指しています。
量子インスパイア型検証（Quantum-Inspired Verification）
システムには、ベル状態量子回路（Bell-state quantum circuits） に着想を得た実験的な検証ロジックが含まれています。
これは、量子生成信号が将来的な分散システムにどのように組み込まれる可能性があるかを示すため、ブロック検証プロセスの一部として利用されています。
ポスト量子暗号（Post-Quantum Cryptography）
QMC上のウォレットおよびトランザクションは、米国 国立標準技術研究所（NIST） が選定したポスト量子暗号標準への対応を想定して設計されています。
これには以下のデジタル署名方式が含まれます。
・Dilithium
・Falcon
これらの暗号方式は、将来の量子コンピューターによる攻撃に対して耐性を持つことを目的としています。
モジュラー型量子インフラ（Modular Quantum Infrastructure）
QMCは、複数の量子コンピューティングプロバイダーに接続可能なモジュラーアーキテクチャを採用し、量子コンピューティングリソースとの統合を試みています。
初期開発では Wukong などの量子コンピューティング環境との互換性が検証されており、将来的には
・IBM Quantum
・AWS Braket
などのプロバイダーとの統合も検討されています。
完全なLayer1ブロックチェーンスタック
Quantum Matrix Chainは、開発者ツールおよびインフラを備えた完全なブロックチェーン環境として設計されています。
主な構成要素は以下の通りです。
・QWD Token - トランザクションおよびステーキングに使用されるネイティブトークン
・QuantumVM - スマートコントラクトを実行するカスタム仮想マシン
・QWD20 Token Standard - ERC-20に類似したネイティブトークン規格
・Multi-Chain Bridge - BNB Chain、Base、Soneiumなどのネットワークとの相互運用