世界の工業用コーティング市場は、製造業と建設業の堅調な成長により、2033年までに1,797億6,000万米ドルに達すると予測されています。

世界の工業用コーティング市場は、製造業と建設業の堅調な成長により、2033年までに1,797億6,000万米ドルに達すると予測されています。