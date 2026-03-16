ハイドロセラピー機器市場は2036年に82.4億米ドルへ拡大、医療・ウェルネス需要を背景にCAGR 5.98％で成長

ハイドロセラピー機器市場は2036年に82.4億米ドルへ拡大、医療・ウェルネス需要を背景にCAGR 5.98％で成長