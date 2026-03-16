マイクロ液体ダイアフラムポンプの世界市場2026年、グローバル市場規模（ブラシレスモーター型、ブラシ付きモーター型）・分析レポートを発表
2026年3月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マイクロ液体ダイアフラムポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マイクロ液体ダイアフラムポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界のマイクロ液体ダイアフラムポンプ市場は、2024年に2億8400万米ドルの規模で評価されており、2031年までに4億2900万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.2%と見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策の変化を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
マイクロ液体ダイアフラムポンプは、柔軟なダイアフラムを利用して液体を輸送する小型ポンプです。内部機構によってダイアフラムを往復運動させることで、ポンプ内部に負圧と正圧を発生させ、液体の吸引と排出を行います。このポンプはコンパクトな構造、軽量性、小型設計、設置や保守の容易さといった特徴を持っています。
精密な流量制御が必要な装置や限られたスペースでの使用に適しており、さまざまな産業分野で利用されています。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について包括的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までのマイクロ液体ダイアフラムポンプ市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。
また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向についても詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアを分析しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、マイクロ液体ダイアフラムポンプ市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、マイクロ液体ダイアフラムポンプ市場の主要企業としてKNF、Parker、Thomas、Xavitech、Bartels Mikrotechnik GmbH、TCS Micropumps、PI Ceramic、Takasago Fluidic Systems、Schwarzer、Boxer GmbH、Binaca Pumps、Burkert、TOPS Industry & Technology、Chengdu Hilin Technology、Changzhou Yuanwang Fluid Technology、Shanghai Boquan Pump Industry、Shanghai Shangwo Fluid Technologyなどを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最近の技術開発などを分析しています。これらの企業は精密流体制御技術や小型ポンプ技術の分野で高い技術力を持ち、医療機器、研究機器、食品加工装置など多様な分野へ製品を提供しています。市場では小型化、高効率化、低騒音化といった技術革新が競争力を左右する重要な要素となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マイクロ液体ダイアフラムポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マイクロ液体ダイアフラムポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界のマイクロ液体ダイアフラムポンプ市場は、2024年に2億8400万米ドルの規模で評価されており、2031年までに4億2900万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.2%と見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策の変化を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
マイクロ液体ダイアフラムポンプは、柔軟なダイアフラムを利用して液体を輸送する小型ポンプです。内部機構によってダイアフラムを往復運動させることで、ポンプ内部に負圧と正圧を発生させ、液体の吸引と排出を行います。このポンプはコンパクトな構造、軽量性、小型設計、設置や保守の容易さといった特徴を持っています。
精密な流量制御が必要な装置や限られたスペースでの使用に適しており、さまざまな産業分野で利用されています。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について包括的に評価しています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までのマイクロ液体ダイアフラムポンプ市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。
また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向についても詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアを分析しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、マイクロ液体ダイアフラムポンプ市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
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主要企業の動向
本レポートでは、マイクロ液体ダイアフラムポンプ市場の主要企業としてKNF、Parker、Thomas、Xavitech、Bartels Mikrotechnik GmbH、TCS Micropumps、PI Ceramic、Takasago Fluidic Systems、Schwarzer、Boxer GmbH、Binaca Pumps、Burkert、TOPS Industry & Technology、Chengdu Hilin Technology、Changzhou Yuanwang Fluid Technology、Shanghai Boquan Pump Industry、Shanghai Shangwo Fluid Technologyなどを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最近の技術開発などを分析しています。これらの企業は精密流体制御技術や小型ポンプ技術の分野で高い技術力を持ち、医療機器、研究機器、食品加工装置など多様な分野へ製品を提供しています。市場では小型化、高効率化、低騒音化といった技術革新が競争力を左右する重要な要素となっています。