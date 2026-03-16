株式会社サンクユー、EC-CUBEのセキュリティを強化。 DDoS・不正アクセス対策のCloudflare導入サービスを提供開始。
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEで構築されたECサイトのセキュリティ強化を目的とした Cloudflare導入支援サービス の提供を開始しました。
本サービスにより、DDoS攻撃や不正アクセスなどのサイバー攻撃からECサイトを保護し、安定したECサイト運営環境の構築を支援します。
近年、ECサイトを狙ったサイバー攻撃は増加しており、DDoS攻撃やボットによる大量アクセス、不正ログインなどによるサイト停止や売上機会損失のリスクが高まっています。
こうしたリスクに対応するため、ECサイトのセキュリティ対策は今や重要な経営課題となっています。
サンクユーでは、EC-CUBE構築・運用の経験を活かし、世界的なセキュリティプラットフォームである Cloudflare を活用したECサイト防御環境を提供することで、安全で安定したECサイト運用を実現します。
■ ECサイトを取り巻くセキュリティリスク
ECサイトは常時公開されているため、サイバー攻撃の対象になりやすいシステムです。
特に近年、以下のような攻撃が増加しています。
・DDoS攻撃によるサイト停止
・不正ログインやボットアクセス
・脆弱性を狙った攻撃
・スクレイピングによるデータ取得
これらの攻撃により、ECサイトでは次のような問題が発生する可能性があります。
・サイト表示停止による売上機会の損失
・顧客体験の低下
・システム運用コストの増加
・ブランド信頼性の低下
こうしたリスクを未然に防ぐため、ECサイトのセキュリティ強化が重要視されています。
■ CloudflareによるECサイト防御
Cloudflareは世界規模のネットワークを利用し、Webサイトへのアクセスを中継することで攻撃トラフィックを検知・遮断するセキュリティプラットフォームです。
主な機能は以下の通りです。
・DDoS攻撃対策
大量アクセスによる攻撃を検知し、サイト停止を防止します。
・Web Application Firewall（WAF）
不正リクエストや脆弱性攻撃を検知しブロックします。
・ボット対策
悪意のある自動アクセスを排除し、正常なユーザーのアクセスを保護します。
・CDNによる高速化
世界中のネットワークを利用し、サイト表示速度を改善します。
これにより、セキュリティ強化とサイトパフォーマンス改善を同時に実現できます。
■ EC-CUBE向けCloudflare導入サービス
サンクユーでは、EC-CUBEサイトに最適化したCloudflare導入支援を提供します。
主なサービス内容は以下の通りです。
・Cloudflare導入設定
・DNS設定およびサイト接続
・DDoS対策設定
・WAF（Web Application Firewall）設定
・ボット対策設定
・キャッシュ設定による表示高速化
・EC-CUBE環境に合わせた最適化
専門的な知識がなくても、安全で安定したECサイト環境を構築できるサポートを提供します。
■ このようなECサイトにおすすめ
・EC-CUBEサイトのセキュリティを強化したい
・DDoS攻撃や不正アクセス対策を行いたい
・ECサイトの表示速度を改善したい
・ECサイトの安定運用を実現したい
・セキュリティ対策を専門家に任せたい
サンクユーでは、EC-CUBE構築・運用支援に加え、セキュリティ対策や運用改善などECサイト運営を総合的に支援しています。
■ 詳細はこちら
EC-CUBEのDDoS対策 CloudflareでECサイトを守る方法｜セキュリティ強化と導入ポイントを解説
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEで構築されたECサイトのセキュリティ強化を目的とした Cloudflare導入支援サービス の提供を開始しました。
本サービスにより、DDoS攻撃や不正アクセスなどのサイバー攻撃からECサイトを保護し、安定したECサイト運営環境の構築を支援します。
近年、ECサイトを狙ったサイバー攻撃は増加しており、DDoS攻撃やボットによる大量アクセス、不正ログインなどによるサイト停止や売上機会損失のリスクが高まっています。
こうしたリスクに対応するため、ECサイトのセキュリティ対策は今や重要な経営課題となっています。
サンクユーでは、EC-CUBE構築・運用の経験を活かし、世界的なセキュリティプラットフォームである Cloudflare を活用したECサイト防御環境を提供することで、安全で安定したECサイト運用を実現します。
■ ECサイトを取り巻くセキュリティリスク
ECサイトは常時公開されているため、サイバー攻撃の対象になりやすいシステムです。
特に近年、以下のような攻撃が増加しています。
・DDoS攻撃によるサイト停止
・不正ログインやボットアクセス
・脆弱性を狙った攻撃
・スクレイピングによるデータ取得
これらの攻撃により、ECサイトでは次のような問題が発生する可能性があります。
・サイト表示停止による売上機会の損失
・顧客体験の低下
・システム運用コストの増加
・ブランド信頼性の低下
こうしたリスクを未然に防ぐため、ECサイトのセキュリティ強化が重要視されています。
■ CloudflareによるECサイト防御
Cloudflareは世界規模のネットワークを利用し、Webサイトへのアクセスを中継することで攻撃トラフィックを検知・遮断するセキュリティプラットフォームです。
主な機能は以下の通りです。
・DDoS攻撃対策
大量アクセスによる攻撃を検知し、サイト停止を防止します。
・Web Application Firewall（WAF）
不正リクエストや脆弱性攻撃を検知しブロックします。
・ボット対策
悪意のある自動アクセスを排除し、正常なユーザーのアクセスを保護します。
・CDNによる高速化
世界中のネットワークを利用し、サイト表示速度を改善します。
これにより、セキュリティ強化とサイトパフォーマンス改善を同時に実現できます。
■ EC-CUBE向けCloudflare導入サービス
サンクユーでは、EC-CUBEサイトに最適化したCloudflare導入支援を提供します。
主なサービス内容は以下の通りです。
・Cloudflare導入設定
・DNS設定およびサイト接続
・DDoS対策設定
・WAF（Web Application Firewall）設定
・ボット対策設定
・キャッシュ設定による表示高速化
・EC-CUBE環境に合わせた最適化
専門的な知識がなくても、安全で安定したECサイト環境を構築できるサポートを提供します。
■ このようなECサイトにおすすめ
・EC-CUBEサイトのセキュリティを強化したい
・DDoS攻撃や不正アクセス対策を行いたい
・ECサイトの表示速度を改善したい
・ECサイトの安定運用を実現したい
・セキュリティ対策を専門家に任せたい
サンクユーでは、EC-CUBE構築・運用支援に加え、セキュリティ対策や運用改善などECサイト運営を総合的に支援しています。
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EC-CUBEのDDoS対策 CloudflareでECサイトを守る方法｜セキュリティ強化と導入ポイントを解説