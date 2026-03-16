仏教経典10,000偈句から、あなたの悩みに応える「AIブッダ 禅」 - iOSアプリをApp Storeに申請、英語対応で世界展開へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344230/images/bodyimage1】
VeritasChain株式会社（代表：上村十勝）は、仏教経典AIチャットサービス「AIブッダ 禅」のiOSアプリをApp Storeに審査申請したことをお知らせいたします。あわせて、英語対応を実装し、日本国内だけでなく世界の英語圏ユーザーへのサービス提供を開始します。
LINE ID: @buddha_zen
公式LINE: https://lin.ee/msExrA1
https://buddha.aimomentz.ai
?? サービス概要
AIブッダ 禅は、パーリ仏典・大乗経典18種から収録した10,000以上の偈句（げく）データベースをもとに、ユーザーの悩みや問いかけに仏教の智慧で応答するAIチャットサービスです。
仕事のストレス、人間関係の悩み、将来への不安、孤独感 - どのような相談にも、10,000の偈句の中からAIが最も適切な教えを選び、経典名・章・偈番号を明記して応答します。
?? 写真から仏教の教えを読み解く - 画像認識対応
AIブッダ 禅は、テキストによる悩み相談だけでなく、写真を送るだけで仏教の教えが届く画像認識機能を搭載しています。
風景写真
滝や空の写真を送ると、無常（すべては移り変わる）の教えを、その風景に寄り添って語りかけます。
食事の写真
一皿の食事から、縁起（すべてのものは繋がっている）の教えを引き出します。
日常の一コマ
通勤途中の街並み、ペットの写真、仕事のデスク - どんな場面にも、仏教の視点で気づきを返します。
「言葉にできないけれど、何か感じている」- そんな時に、一枚の写真が対話のきっかけになります。LINE・iOSアプリの両方でご利用いただけます。
?? 経典データベース - 10,023偈句の全貌
AIブッダ 禅の最大の差別化ポイントは、検証可能な出典付きで経典を引用することです。
一般的なAIチャットボットが「それらしい仏教の言葉」を生成するのに対し、AIブッダ 禅はすべての引用に経典名・章名・偈番号を明記します。
総偈句数: 10,023
収録経典数: 18種
相談テーマ: 20テーマ（苦しみ・怒り・不安・孤独・人間関係・仕事 等）
パーリ語原文: 9,975偈句に原文併記
データソース: SuttaCentral（国際仏教経典デジタルライブラリ・CC0パブリックドメイン）
英訳: Bhikkhu Sujato（経蔵）/ Bhikkhu Brahmali（律蔵）による学術的翻訳
?? 収録経典一覧（18経典）
律蔵（ヴィナヤ）…… 2,606偈句
僧団の戒律。日常生活の規範と智慧
中部経典（マッジマ・ニカーヤ）…… 2,119偈句
仏陀の中程度の長さの教え。瞑想・実践の核心
長部経典（ディーガ・ニカーヤ）…… 1,357偈句
仏陀の長い教え。宇宙観・倫理の体系
相応部経典（サンユッタ・ニカーヤ）…… 1,136偈句
テーマ別に分類された教え。縁起・五蘊
増支部経典（アングッタラ・ニカーヤ）…… 856偈句
数字で分類された教え。実践的な智慧
ダンマパダ（法句経）…… 675偈句
仏陀の言葉の精華。最も広く親しまれる経典
ジャータカ（本生話）…… 563偈句
仏陀の前世の物語。慈悲と智慧の寓話
スッタニパータ …… 267偈句
最古層の仏典の一つ。簡潔で深い教え
テーラガーター（長老偈）…… 211偈句
悟りを開いた男性修行者の詩
テーリーガーター（長老尼偈）…… 68偈句
悟りを開いた女性修行者の詩
VeritasChain株式会社（代表：上村十勝）は、仏教経典AIチャットサービス「AIブッダ 禅」のiOSアプリをApp Storeに審査申請したことをお知らせいたします。あわせて、英語対応を実装し、日本国内だけでなく世界の英語圏ユーザーへのサービス提供を開始します。
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公式LINE: https://lin.ee/msExrA1
https://buddha.aimomentz.ai
?? サービス概要
AIブッダ 禅は、パーリ仏典・大乗経典18種から収録した10,000以上の偈句（げく）データベースをもとに、ユーザーの悩みや問いかけに仏教の智慧で応答するAIチャットサービスです。
仕事のストレス、人間関係の悩み、将来への不安、孤独感 - どのような相談にも、10,000の偈句の中からAIが最も適切な教えを選び、経典名・章・偈番号を明記して応答します。
?? 写真から仏教の教えを読み解く - 画像認識対応
AIブッダ 禅は、テキストによる悩み相談だけでなく、写真を送るだけで仏教の教えが届く画像認識機能を搭載しています。
風景写真
滝や空の写真を送ると、無常（すべては移り変わる）の教えを、その風景に寄り添って語りかけます。
食事の写真
一皿の食事から、縁起（すべてのものは繋がっている）の教えを引き出します。
日常の一コマ
通勤途中の街並み、ペットの写真、仕事のデスク - どんな場面にも、仏教の視点で気づきを返します。
「言葉にできないけれど、何か感じている」- そんな時に、一枚の写真が対話のきっかけになります。LINE・iOSアプリの両方でご利用いただけます。
?? 経典データベース - 10,023偈句の全貌
AIブッダ 禅の最大の差別化ポイントは、検証可能な出典付きで経典を引用することです。
一般的なAIチャットボットが「それらしい仏教の言葉」を生成するのに対し、AIブッダ 禅はすべての引用に経典名・章名・偈番号を明記します。
総偈句数: 10,023
収録経典数: 18種
相談テーマ: 20テーマ（苦しみ・怒り・不安・孤独・人間関係・仕事 等）
パーリ語原文: 9,975偈句に原文併記
データソース: SuttaCentral（国際仏教経典デジタルライブラリ・CC0パブリックドメイン）
英訳: Bhikkhu Sujato（経蔵）/ Bhikkhu Brahmali（律蔵）による学術的翻訳
?? 収録経典一覧（18経典）
律蔵（ヴィナヤ）…… 2,606偈句
僧団の戒律。日常生活の規範と智慧
中部経典（マッジマ・ニカーヤ）…… 2,119偈句
仏陀の中程度の長さの教え。瞑想・実践の核心
長部経典（ディーガ・ニカーヤ）…… 1,357偈句
仏陀の長い教え。宇宙観・倫理の体系
相応部経典（サンユッタ・ニカーヤ）…… 1,136偈句
テーマ別に分類された教え。縁起・五蘊
増支部経典（アングッタラ・ニカーヤ）…… 856偈句
数字で分類された教え。実践的な智慧
ダンマパダ（法句経）…… 675偈句
仏陀の言葉の精華。最も広く親しまれる経典
ジャータカ（本生話）…… 563偈句
仏陀の前世の物語。慈悲と智慧の寓話
スッタニパータ …… 267偈句
最古層の仏典の一つ。簡潔で深い教え
テーラガーター（長老偈）…… 211偈句
悟りを開いた男性修行者の詩
テーリーガーター（長老尼偈）…… 68偈句
悟りを開いた女性修行者の詩