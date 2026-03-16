クラフト段ボール紙市場深度分析：企業競争力、価格変動、需要予測2026～2032
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「クラフト段ボール紙―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の最新調査レポートを発表しました。
【市場概要：クラフト段ボール紙の戦略的分析】
クラフト段ボール紙は、クラフトパルプを主原料として製造される段ボール用紙であり、高い強度と耐久性を持つ包装材料である。一般的にライナー紙や中芯紙として使用され、複数層構造の段ボールを形成する。クラフトパルプは長繊維であるため、引張強度や耐破裂性に優れている。物流、電子商取引、食品包装、工業製品輸送などの分野で広く利用され、輸送中の衝撃から製品を保護する役割を果たす。リサイクル可能で環境負荷が比較的低いことも特徴である。
クラフト段ボール紙市場のダイナミズムを多角的に検証し、収益構造、供給能力、価格戦略、および主要プレイヤーの市場占有率を詳細に網羅しています。定量的な数値データのみならず、市場の変革を促すドライバーや競合他社の戦略的動向といった定性的インサイトを提供し、意思決定の確度を高めるための指針を提示します。
１．クラフト段ボール紙市場規模の推移（2025年～2032年）
2025年推計値： 34110百万米ドル
2026年予測値： 34750百万米ドル
年平均成長率（2026～2032）： 2.1%
2032年予測値： 39370百万米ドル
2．クラフト段ボール紙市場インサイトフレームワーク
クラフト段ボール紙市場を「競争構造」「市場セグメント」「地域動向」「成長要因」の4視点から体系的に整理し、立体的な市場像を提示します。
【競争構造】
主要企業一覧：International Paper、 Smurfit Westrock、 Packaging Corporation of America、 Georgia-Pacific、 ND Paper、 Lee & Man Paper、 Klabin、 Mondi Group、 Shandong Sun Paper、 llim Group、 Metsä Board、 Nippon Paper Group、 Svenska Cellulosa Aktiebolaget、 Stora Enso、 New-Indy、 Sappi、 ShandongBohui Paper Industrial、 Arkhangelsk Pulp & Paper Mill
クラフト段ボール紙市場における主要企業の市場シェア分布や売上規模の比較、事業展開戦略、成長ドライバーを総合的に分析することで、各社の競争優位性と市場支配力を可視化し、業界内におけるポジションを明確にします。
【市場セグメント】
製品分類：Unbleached Kraft Linerboard、 White Top Kraft Linerboard
用途分類：Food and Beverages、 Home Appliances、 Apparel、 Daily Chemicals、 Other
製品別・用途別の区分に基づき、クラフト段ボール紙市場を再分解し、需要構造・収益モデル・成長ポテンシャルを整理するとともに、セグメント間の拡張可能性を評価します。
【地域動向】
対象地域：北米｜欧州｜アジア太平洋｜ラテンアメリカ｜中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、消費動向を比較し、グローバル展開における優先市場を選定します。
クラフト段ボール紙市場の競争構造と成長軌道を統合的に分析し、企業が市場機会を把握し、持続的成長を実現するための実践的視点を提示します。
【成長要因】
クラフト段ボール紙市場拡大における技術進歩、産業需要の拡大、コスト最適化の推進、政策支援などの要素を整理し、中長期的な成長基盤を検証します。同時に、サプライチェーンの不安定性、規制環境の変化、代替技術の発展といった外部不確実性を評価し、市場環境の変動が企業戦略に与える影響を多角的に考察いたします。
【市場概要：クラフト段ボール紙の戦略的分析】
クラフト段ボール紙は、クラフトパルプを主原料として製造される段ボール用紙であり、高い強度と耐久性を持つ包装材料である。一般的にライナー紙や中芯紙として使用され、複数層構造の段ボールを形成する。クラフトパルプは長繊維であるため、引張強度や耐破裂性に優れている。物流、電子商取引、食品包装、工業製品輸送などの分野で広く利用され、輸送中の衝撃から製品を保護する役割を果たす。リサイクル可能で環境負荷が比較的低いことも特徴である。
クラフト段ボール紙市場のダイナミズムを多角的に検証し、収益構造、供給能力、価格戦略、および主要プレイヤーの市場占有率を詳細に網羅しています。定量的な数値データのみならず、市場の変革を促すドライバーや競合他社の戦略的動向といった定性的インサイトを提供し、意思決定の確度を高めるための指針を提示します。
１．クラフト段ボール紙市場規模の推移（2025年～2032年）
2025年推計値： 34110百万米ドル
2026年予測値： 34750百万米ドル
年平均成長率（2026～2032）： 2.1%
2032年予測値： 39370百万米ドル
2．クラフト段ボール紙市場インサイトフレームワーク
クラフト段ボール紙市場を「競争構造」「市場セグメント」「地域動向」「成長要因」の4視点から体系的に整理し、立体的な市場像を提示します。
【競争構造】
主要企業一覧：International Paper、 Smurfit Westrock、 Packaging Corporation of America、 Georgia-Pacific、 ND Paper、 Lee & Man Paper、 Klabin、 Mondi Group、 Shandong Sun Paper、 llim Group、 Metsä Board、 Nippon Paper Group、 Svenska Cellulosa Aktiebolaget、 Stora Enso、 New-Indy、 Sappi、 ShandongBohui Paper Industrial、 Arkhangelsk Pulp & Paper Mill
クラフト段ボール紙市場における主要企業の市場シェア分布や売上規模の比較、事業展開戦略、成長ドライバーを総合的に分析することで、各社の競争優位性と市場支配力を可視化し、業界内におけるポジションを明確にします。
【市場セグメント】
製品分類：Unbleached Kraft Linerboard、 White Top Kraft Linerboard
用途分類：Food and Beverages、 Home Appliances、 Apparel、 Daily Chemicals、 Other
製品別・用途別の区分に基づき、クラフト段ボール紙市場を再分解し、需要構造・収益モデル・成長ポテンシャルを整理するとともに、セグメント間の拡張可能性を評価します。
【地域動向】
対象地域：北米｜欧州｜アジア太平洋｜ラテンアメリカ｜中東・アフリカ
各地域の市場規模、成長率、政策環境、消費動向を比較し、グローバル展開における優先市場を選定します。
クラフト段ボール紙市場の競争構造と成長軌道を統合的に分析し、企業が市場機会を把握し、持続的成長を実現するための実践的視点を提示します。
【成長要因】
クラフト段ボール紙市場拡大における技術進歩、産業需要の拡大、コスト最適化の推進、政策支援などの要素を整理し、中長期的な成長基盤を検証します。同時に、サプライチェーンの不安定性、規制環境の変化、代替技術の発展といった外部不確実性を評価し、市場環境の変動が企業戦略に与える影響を多角的に考察いたします。