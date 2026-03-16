ダンスカンパニーDAZZLE結成30周年代表作『花ト囮』を新たに再構築！あうるすぽっとにて7月上演決定！



ダンスカンパニーDAZZLE結成30周年 代表作『花ト囮（はなとおとり）』を新たに再構築 池袋あうるすぽっとにて7月上演決定！

2026年、結成30周年を迎えるダンスカンパニーDAZZLE（ダズル）が代表作『花ト囮（はなとおとり）』を新たに再構築し、7月2日より池袋あうるすぽっとにて「花ト囮 - 露 -」HANA to OTORI - arawa -を上演することが決定しました。

2009年の初演以来、幾度もの再演を重ね、さらにはシビウ国際演劇祭（ルーマニア）への招聘を果たすなど、国内外で高い評価を受けてきた本作。

「狐の嫁入り」という日本の幻想的な情景から着想を得て描かれるのは、兄弟の絆と運命をめぐる物語。

物語は、ダンスによって紡がれ、障子や和傘といった日本的モチーフが、舞台上に詩的な空間を立ち上げていきます。そこに息づくのは、伝統的な美意識と、現代的な感性が融合した唯一無二の舞台世界。

今回は、作品の根幹はそのままに、新たな演出手法と構成によって再構築。

イマーシブシアター作品で注目を集める一方、舞台作品の創作も継続的に重ねてきたDAZZLE。

2025年大阪・関西万博『Breakthrough Journey』など数々の経験を経て、

“今のDAZZLE”だからこそ描ける『花ト囮』が、ここに誕生します。

最後の上演から12年--。

時を超えて再び動き出す物語を、ぜひ劇場で目撃してください。

2026年、夏。

「――晴れているのに、降る雨は……」

チケット先行販売は４月４日(土)10:00より、キョードー東京にて。

詳細はホームページよりご確認ください。 https://tickets.kyodotokyo.com/dazzle30/





DAZZLE







ダンスカンパニーDAZZLE

1996 年に結成、「すべてのカテゴリーに属し、属さない眩さ」をスローガンに掲げ、独創性に富んだ作品を生み出し続けるダンスカンパニー。ストリートダンスとコンテポラリーダンスを融合した世界で唯一のスタイルを追求し、映 画・コミック・ゲームなどのジャパニーズカルチャーの要素を積極的に取り込んだ物語性の強い作品を創り上げている。一部のダンス好きのみならず、より多くの人々にダンスを届け、楽しんでいただけるよう、先鋭的な手法を駆使してその可能性を広げ、「開かれたダンス」の実現を常に目指している。ダンスエンターテインメントの日本一を決める「Legend Tokyo(2011)」にて優勝した他、代表作『花ト囮』は演劇祭「グリーンフェスタ」にてグランプリ・若手演出家コンクール優秀賞を受賞するなど、ダンスのみならず演劇界からも高い評価を獲得。海外公演も積極的に行い、「SAMJOKOアジア演劇祭(2010 韓国)」や世界三大演劇祭の一つである「シビウ国際演劇祭(2011 ルーマニア)」、中東最大の演劇祭である「ファジル国際演劇祭(2012 イラン)」で上演。スタンディングオベーションを巻き起こし、「ファジル国際演劇祭」では審査員特別賞・舞台美術賞の二冠を受賞。2015年には、歌舞伎俳優で人間国宝の坂東玉三郎氏演出舞台に主演。2025年には国籍や言語、障害の有無など、多様な背景を持つ国内外11の地域から集結した100名を超えるダンサーが出演する舞台「Breakthrough Journey」(2021 大阪, 2022 東京)を大阪・関西万博にて再演した。

2017年以降は主に、ロンドン・ニューヨークなどで人気を博しているイマーシブシアター(体験型公演)の制作に取り組み、日本での先駆的な存在として多数の作品を発表。廃病院を舞台とした「Touch the Dark」(2017)、マルチエンディングを導入した「SHELTER」(2019)の他、ワンピースタワーとのコラボレーション作品「時の箱が開く時」 (2018)、京都南座で開催した松竹主催「サクラヒメ」(2020)など大型の作品や、オンラインからスタートし「旅するイマーシブシアター」となった「百物語」シリーズなどを制作。そして 2021年6月に日本初の常設型イマーシブシアター「Venus of TOKYO」を開業(お台場ヴィーナスフォートの閉館に伴い 2022年3月27日に閉業)。厳しい世情のなか1日も休業することなく、10か月間（全877公演）毎日上演し、あらゆる業界から注目を集めた。

その後も2023年4月～、文学をテーマにした常設型イマーシブシアター「Lost in the pages」(上野・2024年6月閉業)、2023年9月～イマーシブシアター「Unseen you」(白金・2025年5月閉業)、2024年10月～東京駅近傍にイマーシブエクスペリエンス「Anemoia Tokyo」をオープン(2026年3月15日閉業)するなど精力的に作品を制作。そしてまもなく2026年3月20日からは、アーティスト蜷川実花と大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーもつとめた宮田裕章をはじめ、各分野のスペシャリストが集うクリエイティブチームEiMと共に、全国天満宮総本社・北野天満宮を舞台にイマーシブシアター「花宵の大茶会」が開幕する(2026年5月24日まで)。

公演概要

DAZZLE結成30周年記念公演「花ト囮 - 露 -」HANA to OTORI - arawa -

2026年7月2日(木）～12日（日）全14回公演

会場：あうるすぽっと

（東京メトロ 有楽町線 「東池袋駅」6・7出口より直結、JR「池袋駅」(東口)より徒歩10分、都電荒川線 「東池袋四丁目」より徒歩2分）

■作・演出：長谷川達也（DAZZLE）

■クリエイティブディレクター：飯塚浩一郎（DAZZLE）

■振付・出演：DAZZLE ― 長谷川達也、宮川一彦、金田建宏、荒井信治、飯塚浩一郎、南雲篤史、高田秀文、三宅一輝

■出演：黒川航哉、永森祐人、橋本有一郎、福島由羅、山本幸輝

【チケット料金（全席指定・税込）】

DAZZLE席：14,500円 前方2列目まで、ランダムポストカード付き

一般席：11,000円

学生席：5,500円 ＊公演日当日ご入場時に学生証の提示が必要です。

【チケット先行販売】

１）【DAZZLEオフィシャルサポーターズクラブELZZAD先行抽選】DAZZLE席のみ対象

申し込み期間：2026年3月28日(土)~3月30日(月) 会員登録 ⇨ https://www.elzzad.jp/

２）【キョードー東京 最速先行販売】

販売期間：4月4日(土)10:00～4月12日(日)23:59 ＊全席種受付予定 ＊座席選択あり

販売先：キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/dazzle30/

0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

３）【プレイガイド先行】

4/13(月）10:00～4/24(金）18:00 プレイガイド先行

チケットぴあ（Pコード５４０－８１４） https://w.pia.jp/t/dazzle30/

e+ https://eplus.jp/dazzle30/

ローソンチケット（Ｌコード：31524） https://l-tike.com/dazzle30/

キョードー東京 https://tickets.kyodotokyo.com/dazzle30/

４）一般発売日：4月25日(土)10:00AM

※未就学児入場不可

※車いすをご利用の方は一般席、学生席エリアに設けられます。一般席、または学生席をご購入の上、キョードー東京チケットセンター(0570-550-799 平日11:00-1800 土日祝10:00-18:00) までご連絡ください。

※営利目的のチケット転売は禁止とさせていただきます。

※出演者変更によるチケットの払い戻しは致しません。

※開演時間を過ぎてご到着された際は演出の都合上、指定の時間まで入場をお待ちいただきます。

※場内での飲食はご遠慮ください。

【お問い合わせ】

キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）

主催：キョードー東京、キョードーファクトリー