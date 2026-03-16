Microchip社、メーカーのサイバー セキュリティ規制準拠を支援するTrust Platformのセキュリティ サービスを拡充
2026年3月16日[NASDAQ: MCHP] -世界中でサイバー セキュリティ規制が強化される中、メーカーは規制に準拠するため、製品の初期段階からセキュリティを組み込む必要があります。欧州CRA(サイバー レジリエンス法)、産業および車載サイバー セキュリティ規格等の新たな要件に開発者が対応できるよう、Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、TA101 TrustFLEXセキュア認証IC(集積回路)とKudelski Labs社のkeySTREAM(R)サービスを利用したTA101 TrustMANAGERをTrust Platform（https://www.microchip.com/en-us/products/security/trust-platform/tpds）に追加した事を発表しました。
CRAの対象となる製品や、SDV(ソフトウェア定義型自動車)アーキテクチャを構築する開発者向けに設計されたTA101 Trust Platformデバイスは、複数の導入モデルをサポートします。暗号鍵やファームウェアを大規模かつセキュアに管理できるクラウド インフラストラクチャを既にお持ちの企業向けに、同プラットフォームは工場で事前設定済みのTrustFLEXセキュア認証ICを統合します。一方、そのようなインフラストラクチャを持たない企業向けには、TrustMANAGERプラットフォームがクラウドベースの暗号鍵ライフサイクル管理およびFOTA(firmware?over?the?air)アップデート サービスを提供します。この統合されたアプローチにより、お客様は実装の複雑さを大幅に軽減しながら、厳しいセキュリティ要件に対応する方法を選択できるようになります。
産業用アプリケーション向けには、Trust PlatformはPKIベースの認証、セキュアな認証済み通信、一元化されたセキュリティ、ライフサイクル管理、認証済みファームウェア アップデートによって、IEC(国際電気標準会議)62443規格やCRAへの準拠を支援します。
さらに、Microchip社の工場内またはフィールドでのプロビジョニング サービスを利用する事で、適合性評価や技術文書の作成を効率化できます。
Microchip社secure computing group担当副社長のNuri Dagdevirenは次のように述べています。「セキュリティ要件は急速に拡大しており、暗号鍵管理とセキュアなアップデートを実装する際の複雑さは、開発者にとって大きな課題となっています。Microchip社は、セキュリティはイノベーションを停滞させるものではなく、加速させるものだと確信しています。Microchip社のTrust Platformはセキュリティのライフサイクルを簡素化し、統合を容易にする事で、お客様が自信を持って製品をより早く市場に投入できるよう支援します」
TA101 TrustFLEX (TA101-TFLXTLS) Icは、一般的なセキュリティのユースケース向けに工場で事前設定されており、暗号構成を一から設計する事なく、迅速なハードウェア ベースの認証を可能にします。このアプローチは、手動で設定するセキュリティICと比較して、開発時間の短縮、文書作成の手間の削減、セキュリティ リスクの低減を目的として設計されています。鍵のセキュアなプロビジョニングは、コモン クライテリアに準拠したMicrochip社の認証済み工場で行われます。
TA101 TrustMANAGER (TA101-TMNGTLS)は、製品のライフサイクル全体を通じて暗号鍵のリモートでの構成と管理を可能にします。Kudelski社のkeySTREAM SaaS (Software-as-a-Service)プラットフォームと統合されたTrustMANAGERは、セキュアなフィールドでのプロビジョニング、監視、鍵失効、コード署名、FOTAアップデートをサポートします。車載アプリケーションにおいて、TA101-TMNGTLSはSDV(ソフトウェア定義型自動車)アーキテクチャをサポートします。これは、認証済みのソフトウェアとコマンドのみがECU(電子制御ユニット)で実行される事を確認するのに役立つ、スケーラブルでセキュアなFOTAと鍵管理を提供するように設計されているためです。サイバー セキュリティ リスクを軽減するための制御を提供する事によって、ISO(国際標準化機構)/SAE(自動車技術者協会)21434規格およびUNECE(国連欧州経済委員会)WP.29車載サイバー セキュリティ規制への準拠をサポートします。
CRAの対象となる製品や、SDV(ソフトウェア定義型自動車)アーキテクチャを構築する開発者向けに設計されたTA101 Trust Platformデバイスは、複数の導入モデルをサポートします。暗号鍵やファームウェアを大規模かつセキュアに管理できるクラウド インフラストラクチャを既にお持ちの企業向けに、同プラットフォームは工場で事前設定済みのTrustFLEXセキュア認証ICを統合します。一方、そのようなインフラストラクチャを持たない企業向けには、TrustMANAGERプラットフォームがクラウドベースの暗号鍵ライフサイクル管理およびFOTA(firmware?over?the?air)アップデート サービスを提供します。この統合されたアプローチにより、お客様は実装の複雑さを大幅に軽減しながら、厳しいセキュリティ要件に対応する方法を選択できるようになります。
産業用アプリケーション向けには、Trust PlatformはPKIベースの認証、セキュアな認証済み通信、一元化されたセキュリティ、ライフサイクル管理、認証済みファームウェア アップデートによって、IEC(国際電気標準会議)62443規格やCRAへの準拠を支援します。
さらに、Microchip社の工場内またはフィールドでのプロビジョニング サービスを利用する事で、適合性評価や技術文書の作成を効率化できます。
Microchip社secure computing group担当副社長のNuri Dagdevirenは次のように述べています。「セキュリティ要件は急速に拡大しており、暗号鍵管理とセキュアなアップデートを実装する際の複雑さは、開発者にとって大きな課題となっています。Microchip社は、セキュリティはイノベーションを停滞させるものではなく、加速させるものだと確信しています。Microchip社のTrust Platformはセキュリティのライフサイクルを簡素化し、統合を容易にする事で、お客様が自信を持って製品をより早く市場に投入できるよう支援します」
TA101 TrustFLEX (TA101-TFLXTLS) Icは、一般的なセキュリティのユースケース向けに工場で事前設定されており、暗号構成を一から設計する事なく、迅速なハードウェア ベースの認証を可能にします。このアプローチは、手動で設定するセキュリティICと比較して、開発時間の短縮、文書作成の手間の削減、セキュリティ リスクの低減を目的として設計されています。鍵のセキュアなプロビジョニングは、コモン クライテリアに準拠したMicrochip社の認証済み工場で行われます。
TA101 TrustMANAGER (TA101-TMNGTLS)は、製品のライフサイクル全体を通じて暗号鍵のリモートでの構成と管理を可能にします。Kudelski社のkeySTREAM SaaS (Software-as-a-Service)プラットフォームと統合されたTrustMANAGERは、セキュアなフィールドでのプロビジョニング、監視、鍵失効、コード署名、FOTAアップデートをサポートします。車載アプリケーションにおいて、TA101-TMNGTLSはSDV(ソフトウェア定義型自動車)アーキテクチャをサポートします。これは、認証済みのソフトウェアとコマンドのみがECU(電子制御ユニット)で実行される事を確認するのに役立つ、スケーラブルでセキュアなFOTAと鍵管理を提供するように設計されているためです。サイバー セキュリティ リスクを軽減するための制御を提供する事によって、ISO(国際標準化機構)/SAE(自動車技術者協会)21434規格およびUNECE(国連欧州経済委員会)WP.29車載サイバー セキュリティ規制への準拠をサポートします。