大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、「ヴイックス」シリーズから発売している食品のど飴「ヴイックス すっきり甘くないのど飴」を、利便性の高い個包装タイプへリニューアルし、4月1日（水）より全国で発売いたします。「ヴイックス すっきり甘くないのど飴」は、のどにうれしいミントと緑茶のダブルポリフェノール※１を組み合わせた、当社独自の技術（特許取得済み※２）により、“すっきり”とした清涼感が長く続くのど飴です。甘くない※３タイプで、ライム果汁のさわやかな清涼感がのどの奥まで広がり、仕事の合間のリフレッシュや気分転換したい時にもおすすめです。※１ 緑茶ポリフェノールを含む抽出物及びミントポリフェノールを含む抽出物を使用 ※２ 特許第7080880号 ミントと緑茶のダブルポリフェノールと冷涼成分を組み合わせることで飴の清涼感が持続 ※３ 当社従来品比 （ヴイックスのど飴シトラスミックス比）2021年9月に発売以降、多くのお客様からご好評いただいている本製品ですが、「ベタつきが気になる」「持ち運びしやすくしてほしい」といった声にお応えし、従来のジッパー付きパウチタイプから、1粒ずつ取り出しやすい個包装タイプへリニューアルしました。バッグやポケットでも衛生的に持ち運ぶことができ、日常のさまざまなシーンで手軽に“すっきり”を実現します。当社は今後も、ヴイックスシリーズを通じて皆さまののどに寄り添い続けます。

◇ 製品特長

・のどにうれしい♪ミントと緑茶のダブルポリフェノール配合・ライム果汁でさわやかな清涼感・“すっきり”が長続きし、甘くない※1！・個包装タイプで持ち歩きやすく、いつでも取り出しやすい※１ 当社従来品比 （ヴイックスのど飴シトラスミックス比）

◇ 「ヴイックス すっきり甘くないのど飴󠄀」製品概要

◇ 「ヴイックス すっきり甘くないのど飴」 製品カタログサイト URL https://www.catalog-taisho.com/category/02/006/02786/◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ お客様119番室 TEL：03-3985-1800

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