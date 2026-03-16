ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」では、リングを通して紡がれた本当にあった愛の物語「I-PRIMO SWEET STORIES」を3月16日(月)より新たに追加公開いたします。実際にアイプリモでご購入いただいたお客さまからご応募のあった、ダイヤモンドのようにピュアな思いがつまったストーリーをご紹介しています。世界にひとつのそれぞれの物語をお楽しみください。アイプリモでは今後もすべてのお客さまの心に寄り添う質の高いサービスを提供できるよう取り組んでまいります。





I-PRIMO SWEET STORIES URL

/https://www.iprimo.jp/iprimo_story/

















「I-PRIMO SWEET STORIES」

～世界にたったひとつのたからもの～

https://www.iprimo.jp/iprimo_story/story_19/













https://www.iprimo.jp/iprimo_story/story_20/





















■PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

https://www.iprimo.jp/aboutiprimo/primo_quality_diamond.html

■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。2024年に創業25周年という節目の年を迎え皆様に心より感謝をお伝えすると共に、今後もすべてのお客さまの心に寄り添う質の高いサービスを提供できるよう取り組んでまいります。

https://www.iprimo.jp/

店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/

婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/

結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/

アニバーサリージュエリー一覧：https://www.iprimo.jp/anniversary/

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年2月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/company/outline/