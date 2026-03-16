米ー１グランプリinらんこし実行委員会事務局（蘭越町役場農林水産課らんこし米振興係）は、2026年3月20日（金・祝）、札幌市内の人気おむすび専門店3店舗（鮭まぶしおむすび亀太郎、ヤマショウのごはん、米屋札兵衛）にて、第14回大会でグランプリを受賞した岐阜県飛騨市・みつわ農園（永田政和氏）の「ゆうだい21」を味わえる特別提供イベントを実施いたします。

「米ー１グランプリinらんこし」とは

「米ー１グランプリ」は、米どころ・北海道蘭越町を舞台に、全国の米農家がその年の「日本一の米」の称号をかけて競う、国内最大級のお米のコンテストです。第14回目となる今大会では、全国から過去最多級の415品がエントリー。厳正な審査を経て、わずか26品種の決勝進出組の中から、岐阜県飛騨市・みつわ農園の「ゆうだい21」が頂点に輝きました。

ここに注目！「日本一」に選ばれた“奇跡のお米”ゆうだい21とは？

今回提供される「ゆうだい21」は、宇都宮大学の農場から偶然生まれた「奇跡の品種」として知られています。

【豊かな味わい】一回り大きな粒が特徴で、噛むほどに広がるしっかりとした甘みと粘りがあります。【おむすびに最適な特性】冷めてももっちりとした食感が持続するため、おむすびで食べた際にその魅力を最も発揮します。【生産者のたゆまぬ努力】岐阜県飛騨市の豊かな自然の中、生産者・永田政和氏の丁寧な創意工夫によって、その美味しさが最大限に引き出されています。

この希少な日本一のお米を、札幌を代表するおむすび職人たちが精魂込めて握り、市民の皆様へお届けします。

■ イベント実施概要

開催日： 2026年3月20日（金・祝）内容： 第14回グランプリ受賞米「ゆうだい21」を使用したおむすびの販売・提供特記事項： 各店舗ともに数量限定。なくなり次第終了となります。

【提供店舗一覧】

鮭まぶしおむすび亀太郎

住所：札幌市中央区北1条西27丁目3-16営業時間：9:30～18:30

ヤマショウのごはん

https://www.marukame.com/

住所：札幌市北区北11条西1丁目2-26営業時間：10:00～17:00 ※L.O. 15:30

米屋札兵衛

https://yamasyouishida.jp/

住所：札幌市中央区南1条西14丁目1営業時間：11:00～15:00、17:00～21:00

https://satsubei.co.jp/

※数量限定/なくなり次第終了となります。※各店舗で提供数に限りがございます。

本イベント実施の背景と、私たちが伝えたいこと

「米ー１グランプリ」は、全国の生産者が切磋琢磨する場であると同時に、本当に美味しいお米を消費者の方々へ繋ぐ架け橋でありたいと考えています。415品の頂点に選ばれた「ゆうだい21」は、生産者の永田さんが情熱を注ぎ、岐阜の豊かな自然が育んだ結晶です。この希少なお米を、札幌を代表するおむすび専門店の方々のご協力により、最高の形でお届けできることになりました。一つのおむすびを通じて、日本一のお米が持つ力強さと、お米文化の奥深さを感じていただければ幸いです。皆様のご来店を心よりお待ちしております。