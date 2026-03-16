アプリブ、モバイルアプリ成長カンファレンス「RevenueCat App Growth Annual Tokyo 2026」のメディアスポンサーに決定

ナイル株式会社

ナイル株式会社（本社：東京都品川区、 代表取締役社長：高橋飛翔、 以下ナイル）が運営するスマートフォンユーザー向けアプリ紹介メディア「アプリブ」は、モバイルアプリの収益化基盤を提供する RevenueCat（本社：米国サンフランシスコ、共同創業者兼CEO：Jacob Eiting）が2026年4月16日（木）開催するAI時代のモバイルアプリ成長カンファレンス「RevenueCat App Growth Annual Tokyo 2026（以下、RAGA Tokyo）」の公式メディアスポンサーに参画したことをお知らせします。

■ メディアスポンサー参画の背景

RevenueCat App Growth Annual Tokyo 2026

アプリブは、生活者へのアプリ情報提供を軸としながら、「アプリブ Best App Award」の運営をはじめ、アプリビジネスに取り組む開発者・マーケター・プロダクトリーダーに向けた情報発信を通じて、アプリビジネスの成長と業界発展にも貢献する専門メディアです。

モバイルアプリ市場がAIの導入やサブスクリプションビジネスの高度化を背景に新たな成長局面を迎えるなか、業界の最前線で実践されているノウハウや知見を広く届けることが、業界全体の底上げに不可欠であると考えています。

RAGA Tokyoは、グローバルのグロースリーダーと日本の実践者が一堂に会し、再現可能な成長プロセスを共有することに特化したカンファレンスです。モバイルアプリ業界の未来を見据え、RevenueCatがこの場を世界規模で実現したことに深く敬意を表するとともに、グローバルスタンダードの実践知が東京に集結するこの機会から生まれるインサイトを一人でも多くの読者に届けることが、アプリブの役割であると考え、今回メディアスポンサーとしての参画を決定しました。

■ RAGA Tokyo 2026 概要

イベント名 RevenueCat App Growth Annual Tokyo 2026（略称：RAGA TOKYO）

開催日時 2026年4月16日（木）9:30～20:30

公式サイト https://raga.tokyo(https://raga.tokyo)

主催 RevenueCat, Inc.

会場 カンファレンス

TODA HALL（東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 4階）

アフターパーティー

RAISE（東京都中央区銀座5-2-1 GinzaNovo 6F）

参加費 無料（事前申込・承認制）／定員300名

言語 日英同時通訳あり

参加資格 モバイルアプリ業界に携わる方（グロース／マーケ／プロダクト／創業者・経営層／

個人開発者／支援SaaS・エージェンシー等）

参加方法 本イベントは事前登録制（承認制）です。

参加リクエストは公式サイトよりお申し込みください。https://raga.tokyo



※定員に達し次第、申込受付を終了します。事前申込者の中から承認された方のみに承認結果をご連絡します（通知までに数日かかる場合があります）。

■プログラム

【グローバルトラック】

世界の主要アプリを成長させてきた実践者が登壇。実例をもとに、明日から試せる具体策を共有します。再現可能性にこだわった、実務者向けのセッションです。

登壇者（敬称略・順不同）Miguel Carranza（RevenueCat 共同創業者 兼 CTO）／Yan Kindyushenko（スピークジャパン 日本統括）／Tanmay Jain（ElevenLabs モバイルアプリグロース責任者）／Diego Diaz Perez（Leadtech Group CEO サブスクリプション事業）／Kenneth Schlenker（Opal 共同創業者 兼 CEO）／Peter Choi（Delightroom CEO直轄 プロダクトオーナー）／Joseph Bergman（Notion iOSソフトウェアエンジニア）Ajay Mehta（Portola 創業者兼プレジデント）／八代 嘉菜（NOT A HOTEL 執行役員CPO）／ホン・ランドン（SmartNews ヴァイス・プレジデント 日本リージョン メディアビジネス担当）／赤川 隼一（株式会社ミラティブ 代表取締役CEO）／ほか

【ジャパントラック】

日本で成長を牽引してきたエキスパートと、これから世界に挑む起業家が登壇。立ち上げ期からスケール期まで、異なるフェーズのリアルを交差させ、売上のつくり方、ユーザー獲得の工夫、意思決定の裏側まで具体的に掘り下げます。

登壇者（敬称略・順不同）樋口 浩平（株式会社ヤマップ CTO）／大村 瞬也（株式会社picon CTO）／田中 大樹（株式会社Pixel Tokyo CMO）／あつた ゆか（株式会社すきだよ 代表取締役）／野原 樹斗（株式会社fondi 代表取締役）／洪 英高（Homii World CEO / Founder）／中野 竜太郎（Repro株式会社 App Evangelist）／坂本 翔也（株式会社Alethne 代表取締役）／小田 愛莉（Awarefy 事業責任者）／望月 駿一（Ubie株式会社 マーケティング責任者）／萩谷 聡（株式会社ANOBAKA ジェネラルパートナー）／東 明宏（W Ventures株式会社 ベンチャーパートナー）／ほか

【RevenueCatアップデート】

共同創業者兼CTOらが登壇し、プロダクトロードマップや最新事例、業界動向を共有。IAP・サブスクリプションを取り巻く変化を踏まえ、今後の方向性を示します。

プレゼンター・MC（敬称略・順不同）坂本 達夫（コミスマ株式会社 海外事業室 室長）／高橋 将平（adjust株式会社 Sales Lead Japan）／山崎 大志（株式会社AlphaByte 代表取締役）／市川 達大（株式会社テックワールド 代表取締役社長）／上田 善行（RevenueCat 日本代表）／Isaac Y. Takeu（GOLDNRUSHポッドキャスター）／Chigusa／緑川 静香／木下マイヤ／サム／ほか

【アフターパーティー】

アプリグロースに取り組む実践者が集結し、東京の最前線のクリエイティブカルチャーを体感できる空間で、日本を代表するヒップホップアーティストやDJが一体となって会場を盛り上げる、RevenueCatが仕掛ける唯一無二の特別な夜をお届けします。

アーティスト（敬称略・順不同）Zeebra／韻踏合組合／HYPER TAMADE／Charlu／JOKI／Ken-bo

※登壇者は敬称略・順不同。情報は2026年3月時点のものです。

■RevenueCat, Inc.

RevenueCatはモバイルアプリ向けにサブスクリプションの実装・管理・分析・改善プラットフォームを提供する米国企業です。7万5千以上のアプリに採用され、年間1.7兆円以上の課金を処理し、ChatGPT、Notion、Globis、Ubie、YAMAPなどで活用されています。

https://www.revenuecat.com/jp

■アプリブについて

2012年のサービス開始以来、累計約7万件のアプリをレビュー、国内最大級のアプリ専門メディアに成長。すべてのスマホユーザーがより快適で楽しい生活が送れるよう、アプリに関するさまざまな情報を幅広く提供しています。

URL：https://app-liv.jp(https://app-liv.jp)

■ナイル株式会社について

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ： https://nyle.co.jp(https://nyle.co.jp)