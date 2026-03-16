Polaris.AI、「フィジカルAI開発支援プログラム by AWSジャパン」に採択

Polaris.AI株式会社

Polaris.AI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：徳永優也）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が提供する「フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン」への採択が決定したことをお知らせします。本採択を通じて当社は、ロボット基盤モデルをはじめとするPhysical AI領域の研究開発を加速し、製造業における現場実装の実現に取り組んでまいります。

■ 背景

日本の製造業では、生産年齢人口の減少を背景に人手不足が構造的な問題となっています。自動車・電気機械をはじめとする基幹産業において、多品種少量生産への対応や熟練技能を要する工程の自動化は長年の課題でした。従来型の産業用ロボットでは事前定義された動作しか実行できず、こうした非定型作業への適用に限界があります。

VLA（Vision-Language-Action）をはじめとするロボット基盤モデルの急速な進化は、この状況を変える可能性を持っています。しかし、研究段階の技術を製造現場へ展開するためには、モデルアーキテクチャの選定・最適化、Sim2Realギャップの解消、現場固有タスクへのファインチューニングに必要な高品質データの生成・収集など、実装固有の技術課題が残っています。

■ 今後の展開

本採択を通じて、Polaris.AIはモデル・シミュレーション・データ生成の各レイヤーから上記の技術課題に取り組み、製造現場で実際に機能するPhysical AIシステムの実現を目指します。技術検証にとどまらず、製造業パートナーとの連携のもと実運用を見据えた研究開発・実証を推進してまいります。

■ フィジカル AI 開発支援プログラム by AWS ジャパン について

本プログラムは、AWS上でVLA（Vision-Language-Action）をはじめとするロボット基盤モデルを開発する日本の企業・団体を対象とした支援プログラムです。データ収集・前処理からモデルトレーニング、シミュレーション、実環境へのデプロイまで、開発ライフサイクル全体をカバーします。採択企業には、ソリューションアーキテクトや生成AIイノベーションセンター（GenAIIC）による技術支援、AWSクレジットの提供、フィジカルAIコミュニティへの参加、Go-to-Market支援が提供されます。

■ 代表取締役CEO 徳永のメッセージ

私も学生時代にロボットへのAI適用を研究していましたが、π₀に代表されるVLA（Vision-Language-Action）モデルの登場は大きな転換点でした。言語・視覚・行動を統合してEnd-to-Endでロボットを制御するアプローチにより、これまで自動化が難しかった非定型作業への適用可能性が現実味を帯びてきており、ロボティクスとAI研究コミュニティの熱量は明らかに高まっています。

一方で、現在のVLA研究の多くは家庭環境に関するタスクのベンチマークを主戦場としており、製造現場の文脈とは必ずしも一致していません。工場では言語指示の柔軟性よりも、限られた環境で同一タスクを高い再現性と信頼性で実行できることが求められます。多様なアーキテクチャが急速に提案されている中、どのような産業タスクに対して、どのようなハードウェアに、どのアーキテクチャを載せ、どのようにチューニングすれば本当に価値が出て現場導入されるのか、その実証はまだ十分に蓄積されていません。

Polaris.AIは、この「研究と現場のギャップ」を埋めることに取り組みます。日本が持つ製造業とロボティクスの現場知識と実データを強みに、今回のAWSジャパンのプログラムへの採択を機に、Physical AI領域の研究開発にさらに本格的に取り組んでまいります。

■ Polaris.AI について

Polaris.AI株式会社は、東京大学 松尾研究室発のAI研究開発企業です。「AI時代の羅針盤になる」というビジョンのもと、製造業・官公庁を中心にMission CriticalなAIの社会実装を推進しています。

機械学習・アルゴリズム・システム開発・セキュリティ・製造業ドメインなど多彩な専門性を持つメンバーが集結し、課題特定から技術選定・開発・本番展開まで100件超のプロジェクトを一気通貫で手がけてきました。フィジカルAI領域にも注力しており、ロボティクス・AI研究のバックグラウンドを持つメンバーが製造業パートナーと連携しながら、産業用ロボットの知能化に向けた研究・実証を推進しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Polaris.AI株式会社

・メール：biz@polarisai.co.jp

・お問い合わせ用リンク：https://polarisai.co.jp/contact