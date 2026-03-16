Vtuberライブイベント「ばちゃすて！-Virtual Stage Vol.0- 」5月23日（土）に開催！

VESTA

VESTAはこの度、Vtuberライブイベント「ばちゃすて！」の初回公演として、「ばちゃすて！-Virtual Stage Vol.0」を2026年5月23日（土）に開催いたします。

バーチャルの音楽シーンで活躍する9組のVtuber・Vsingerが集結！

本イベントは、開催回毎に異なるテーマの元に集結したVtuber・Vsinger達が魅力的で熱いパフォーマンスを繰り広げるライブイベントです。その始まりとなる今回の「Vol.0」では、Singerとして、またアーティストとして、ライブ・楽曲リリース・歌枠配信など主に音楽活動を通じて積極的に活躍する９組が出演します。また本イベントでは、各出演者のイベント特製SDキャラクターグッズなども販売を予定しています。

現地チケットは、一般販売に先んじて3/15（日）12:00～先行抽選の受付を開始しました！

イベント概要

VESTAについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178303/table/2_1_d7fe7400a492b3ab3233bed0c1fef751.jpg?v=202603161051 ]

バーチャルで活躍する活動者様をサポートし、共にお客様を感動に導き、達成感を得られるような活動をしていくことを目的とし、今年1月に発足した制作チーム。

Vtuberライブイベント「ばちゃすて！」を皮切りに、今後はファンミーティングなどの現地イベント制作、またVtuberの楽曲制作やMV制作などを通じて活動者のサポート事業を展開していく。