初開催！カレーEXPO in イオンモール橿原

株式会社シティライフＮＥＷ

万博記念公園（大阪）にて人気を博してきた「カレーEXPO」が、2026年春、奈良県橿原市のイオンモール橿原に初上陸します。全国各地から個性豊かなカレー店舗が集結し、スパイスカレー・スープカレー・キーマカレー・欧風カレーなど多彩なジャンルのカレーを提供。チケット制のフードイベントとして、カレーファンはもちろん、ファミリーや食の探求者にも楽しめるイベントです。

入場無料・チケット制（カレールー（ハーフサイズ）2杯＋ライスセット：1,450円（税込み））で気軽にお楽しみいただけます。また、イオンモール橿原内のスイーツ店舗で税込500円以上のお買上で使える50円割引チケットもセット券に付帯します。

【多様なカレーのジャンルが集結！嬉しい食べ比べサイズ】

開催期間中（第1幕～第3幕）は、各日程で店舗が入れ替わり、合計32店舗（第1幕14店、第2幕20店、第3幕14店）の出店を予定しています。 会場では、昨今注目を集めるスパイスカレーをはじめ、スリランカカレー、インド・南インドカレー、欧風カレー、札幌発のスープカレーなど、細分化されたさまざまなジャンルの名店が一堂に味わえます。カレールーはハーフサイズでの提供となっており、ご家族やご友人と色々な種類を食べ比べしやすいのが本イベント最大の魅力です。

■イベント名：カレーEXPO in イオンモール橿原



■開催日時：第1幕：2026年3月20日（金・祝）～22日（日）

第2幕：2026年3月28日（土）・29日（日）

第3幕：2026年4月4日（土）・5日（日）

各日 10:00～17:00

■会場：イオンモール橿原 ウエスト・ビレッジ バスロータリー横特設会場

奈良県橿原市曲川町7丁目20番1号

■入場料： 無料（カレーはチケット制）

■チケット料金（税込み）：

【お得なカレーセット1,450円】カレールー（ハーフサイズ）×2杯 ＋ ライスセット

【カレールー単品】（ハーフサイズ） 600円

【ライス単品】 350円

■主催：株式会社シティライフNEW

■協力：イオンモール橿原



公式サイト：https://curryexpo.com/kashihara