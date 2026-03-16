地域で育つ子どもにファッションの楽しさを　名古屋市の児童養護施設の子どもたちにタキヒヨー製フォーマル服をプレゼント

タキヒヨー株式会社

1751年創業の繊維商社タキヒヨー株式会社（本社：名古屋市西区、代表取締役 社長執行役員：滝 一夫）は、ファッションを通して人を笑顔にする社会貢献活動「Happiness（ハピネス）」の一環で、名古屋市内にある12カ所の児童養護施設から今年小学校の入学と卒業を迎える子どもたち59名を招き、当社製フォーマル服のプレゼントをするイベントを3月7日に行いました。

イベントの前半では、当社の生地の端切れを使ったテキスタイルカードを作るワークショップを行い、さまざまな形の台紙に子どもたちが思い思いに選んだ生地を使って世界で１つだけの作品を作った後、当社がフランチャイジーとして展開するコメダ珈琲の軽食を囲んで門出の日をお祝いしました。最後に一人ひとりに当社製のフォーマル服が手渡されると、子どもたちに笑顔が広がりました。

「Happiness」の活動は2011年に開始され、毎年小学校の入卒を迎える子どもたちを本社に招き、ワークショップやお祝いの食事会、フォーマル服のプレゼントイベントを行っています。これまで「Happiness」では7,880名の子どもたちに、累計19,053着の洋服を寄贈しています。

今後も、地域に根差した企業として、ファッションを通じて、その地で生活する人々の暮らしが豊かになるよう貢献してまいります。

ワークショップで作った当社生地を使ったテキスタイルカード一人ひとりにフォーマル服をプレゼントする様子

■社会貢献活動「Happiness」とは

2011年からスタートした「ファッションで人を笑顔にする」をコンセプトとした社会貢献活動。主に名古屋市内にある12カ所の児童養護施設で暮らす子どもたちを対象としています。

【主な活動】

春：小学校の入卒を迎える子どもたちを本社に招き、ファッションを楽しむワークショップおよび入学式・卒業式用の当社製フォーマル服一式をプレゼント（2020年～2023年対面イベントを休止しフォーマル服の寄贈のみ、2024年再開）

夏： 高校卒業を迎える子どもたちを対象とした「模擬面接」を通じたキャリア教育

秋：各施設で開催される各種お祭りでのワークショップなどブース出展（2020年より休止、2024年再開）