環境配慮と高性能を両立し、アウトドアから日常まで幅広く対応できる多機能スピーカー「Get Together Go」が新登場。

完実電気株式会社世界的ヒットモデルとなった“Get Together" シリーズの最新作

完実電気株式会社(代表取締役：山田慎一、所在地：東京都千代田区神田神保町3-25)は、地球環境に配慮し、サステナブルなデザインと優れたサウンドクオリティを追求してきたオーディオブランド House of Marley からアウトドアでも日常でも活躍するポータブルスピーカー 「Get Together Go」 を3月19日に発売します。

最大20時間の連続再生が可能。豊かな音質とカスタムEQモードで、気分やシーンに合わせたサウンドを楽しめます。

IP67等級の防水・防塵仕様で、屋外でも安心して使用できます。REGRIND(TM)シリコンと滑らかな竹素材を使用した、サステナブルで上質なデザインも魅力です。Auracast(TM)による複数台の同モデルスピーカー接続に対応。Bluetooth(R) 6.0対応、さらにはボトルオープナーまで搭載。仲間とのひとときを特別な時間に変えてくれる一台です。

サステナブル×洗練デザインのポータブルスピーカー

Get Together Goは、単なるポータブルスピーカーにとどまらず、サステナブルなオーディオと洗練されたデザインを体現する一台です。上質な外観と高いパフォーマンスを兼ね備え、アウトドアから日常まで、あらゆるシーンに自然にフィットします。

コンパクトな見た目で音はパワフル。一日を通して、心地よい音を届けます。

妥協のないサウンド

シーンに合わせて選べる3つのEQモード（Marley Signature Sound/Bass Boost/Outdoor Mode）を搭載し、サウンドを自在にカスタマイズできます。

Bluetooth(R) 6.0対応で最大20時間の連続再生が可能。朝から夜まで、途切れなく音楽を楽しめます。さらに、Auracast(TM)機能により、同モデルのスピーカーを複数台連携し、臨場感あるサウンドを楽しめます。

場所を選ばず楽しめる

さまざまな環境で安心して使えるよう設計されたGet Together Goは、IP67等級の防水・防塵性能を備え、砂や水にも強いタフなつくりです。プールサイドでくつろぐときも、アウトドアのアクティブなシーンでも、クリアな音を楽しめます。さらに、内蔵ボトルオープナーと雰囲気を演出するライトが、その場の空気を心地よく演出します。

見た目も使いやすさも、思いのままに

取り外し可能なグリルカバーは、上質な機能性と洗練されたスタイルに調和するよう設計されています。簡単に着脱できる構造で、スピーカーを清潔に保ち、長期間にわたってクリアな音質を維持します。洗練された佇まいは、室内のインテリアにもアウトドアな環境にも、シームレスに溶け込みます。

パーティーに嬉しいボトルオープナー

内蔵ボトルオープナーは、実用性とスタイリッシュさを兼ね備えたデザイン。旅先や、パーティー、アウトドアでの集まりでも、このさりげない機能があればスマートに楽しめます。機能性と利便性、そしてモダンな上質感を大切にする人に向けて設計されたこのスピーカーは、日々のライフスタイルに自然と溶け込みます。

主な特徴

●IP67準拠の防水・防塵性能を備え、雨天やアウトドアでも安心のタフ設計

●1回の充電で最大20時間の連続再生が可能な長時間バッテリー

●REGRIND(TM)シリコンと竹素材を採用した、環境に配慮したサステナブル仕様

●シーンに合わせて選べる3種類のEQモード（Marley Signature Sound/Bass Boost/Outdoor Mode）

●パーティーシーンでも便利なボトルオープナー内蔵

●簡単に取り外せて、手入れしやすいグリル

●雰囲気を演出するライト

■ 発売日 : 3月19日（木） ■ 市場予想売価 : \29,990 ■ 保証期間 : 1年

■ カラー：シグネチャーブラック、クリーム

■ 重量 : 約1.35kg ■ サイズ : W30cmxD7.8cmxH10.7cm ■ 通信方式 : Bluetooth(R) 6.0

■ 対応コーデック : SBC,AAC ■ ワット数 : 30W ■フル充電時間 : 約4時間 ■ ワイヤレスレンジ : 約15m

■ 再生周波数帯域 : 100Hz-20kHz ■ インピーダンス：4Ω

■ 付属端子 : Type-C端子、AUX端子

■ 付属品 : USB Type-C to Type-C充電ケーブル (約103cm)

※Auracast(TM)機能は、同モデルのスピーカー間の接続のみに対応しています。

国内正規品：https://thehouseofmarley.jp/product/get-together-go/

ABOUT House of Marley（ハウス・オブ・マーリー）

2010 年以来、サステナブルな素材と革新的なデザインを組み合わせて最先端のオーディオ製品を生み出してきました。「地球にも音楽にもより良いものを」 ボブ・マーリーの音楽と地球への愛の遺産を引き継ぐためにマーリーファミリーと協力して作られた House of Marley は、FSC(R)認証木材、REWIND(R)などの社会的に責任のある素材を組み込むことにより、全プラスチックのオーディオ製品に代わるより環境に優しい製品の設計に取り組んでいます。 House of Marley は、非営利団体 One Tree Planted と連携したプロジェクトマーリーの世界的な寄付活動を通じて、環境問題への支援を続けていす。

国内公式： https://thehouseofmarley.jp