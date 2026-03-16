【株式会社デイトナ】簡単操作のバイク用インカム「DT-E2」を発売。2026年の大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーにも展示

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、オリジナルインカム「DAYTONA TALK」シリーズのエントリーモデル「DT-E2」を発売。

2026年の大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーのデイトナブースで展示いたします。

もはやツーリングのマストアイテムとも言えるインカム。市場では高性能・多機能なインカムが次々と登場していますが、その一方、操作が複雑で使いにくさを感じることがあるのではないでしょうか。

デイトナではその問題に着目し、自らがバイク乗りである開発スタッフのツーリング実体験や、長年のバイク用インカム開発で培った経験を元に、操作が簡単なバイク用インカム「DAYTONA TALK」シリーズを立ち上げました。

DT-E2 「ちょうどいい」を形にしたエントリーモデル

シリーズの第二弾となる「DT-E2」は、機能を整理・厳選し、ライダーにとっての「ちょうどいい」を形にした「DAYTONA TALK」のエントリーモデルです。

インカムの本体は、指を伸ばせば自然に操作できるボディサイズやボタンの配置など操作性を追求。高性能のBluetoothチップや、高品質なマイク・スピーカーを採用することで最大6人通話に対応し、安定したクリアな会話を実現。さらに、操作が簡単で直感的に使えるソフトウェアにより、箱を開けたその日から迷わず使えるユーザーフレンドリーなインカムです。

ボタンひとつでペアリング／グローブでも操作しやすい設計

風切り音に負けないクリアな会話／最大6人の安定接続

専用アプリで簡単設定／長時間使えるバッテリー

他社インカムとの接続も可能

DT-E2 ワイヤーマイクユニット

- ペアリング操作はボタンひとつのシンプル設計。ツーリング仲間が集合したらすぐに接続できるので、出発前のわずらわしさがありません。- グローブでの操作を前提に本体形状やスイッチ配置を設計。これまでのインカム開発で培った知見とスタッフによる実走テストを元に、すっと手に馴染むボディ形状と、指を伸ばせばそこにボタンがあるボタンの配置を実現しました。- 声をクリアに届けるMEMSマイクと、音声をクリアに聞かせるシングルダイヤフラムスピーカーを採用。さらに高出力アンプを搭載することで、風切り音の大きい高速走行時でも、誰が話しているのかわかるほどクリアな会話を実現します。- 通信には、通信技術業界をリードするクアルコム社製Bluetoothチップ「QCC3095（Bluetooth6.0）」を搭載。最大6人でも安定した接続が可能で、通信が途切れても、再び近づけば自動的に再接続します。- 「DAYTONA TALK」専用スマートフォンアプリに対応。ペアリング方法の確認や各種設定の変更、ファームウェアのアップデートを行えます。アプリはiOS、Androidの両方に対応しています。- 充電式リチウムイオンバッテリーを搭載し、12時間以上の連続使用が可能。長時間のツーリングでも安心して使用できます。- DAYTONA TALKシリーズ「DT-02」「DT-01／01+」「DT-E1／E1+」との接続はもちろん、他社製インカムとの接続にも対応。インカムのブランドが違っても、仲間とのツーリングで通話を楽しめます。

商品番号（25041） 標準価格\29,700（税込）

DT-E2 ブームマイクユニット

商品番号（25042） 標準価格\29,700（税込）

「DAYTONA TALK」シリーズ公式スペシャルサイト

https://daytona-talk.com

※「DT-E2」は、2026年３月19日公開予定。

デイトナ公式サイト「DT-E2」紹介ページ

https://www.daytona.co.jp/products/series/detail/875/

※iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。Androidは、Google LLC の商標です。

2026モーターサイクルショー開催日程

第42回 大阪モーターサイクルショー2026

期間：2026年3月20日(金)、21日(土)、22日(日)

場所： インテックス大阪 2号館 小間番号B34

https://www.motorcycleshow.jp/index.html

第53回 東京モーターサイクルショー2026

期間：2026年3月27日(金)、28日(土)、29日(日)

場所：東京ビッグサイト 西4ホール 小間番号4-01

https://www.motorcycleshow.org

第5回 名古屋モーターサイクルショー

期間：2026年4月10日（金）、11日（土）、12日（日）

場所：愛知県国際展示場

https://motorcycle-show.jp/

※入場チケット等については、各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認ください。

株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田 哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp