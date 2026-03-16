【AI×療育】白金数理、児童発達支援・放課後等デイサービス向けAI支援システム『こどセラ』2026年春に正式リリース【先行導入パートナー募集】

白金数理合同会社

療育支援に革命を。AIと「子どもの未来」を育てる。

白金数理合同会社（所在地：千葉県千葉市、代表社員：長谷川知里）は、2026年春に、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所向けのAI支援システム『こどセラ』を正式リリースいたします。

『こどセラ』は、個別支援計画の草案の自動立案、ヒヤリハット・事故の客観的な分析や、あらゆる書類作成業務の効率化を通じて、現場スタッフが抱える「どう書こうか」と独りで悩む時間を削減し、多様な選択肢を提供するAIパートナーです。AIセキュリティの専門家がゼロから設計・監修したこのプロダクトは、機微な個人情報を扱う現場の安心も追求し、これまでにない「AI伴走型」の支援体験を提供します。

児発・放デイ向けAI支援システム『こどセラ』説明資料

https://lp.kodothera.com

背景：現場に漂う「分かっていても、やりきれない」というジレンマ

昨今、発達障害やグレーゾーンの子どもたちを取り巻く療育の現場は、急速な需要の増加を受けて、かつてないジレンマの真っ只中にあります。高まり続ける支援ニーズに対し、現場を支えるのは慢性的な人手不足。本来、質の高い療育に欠かせない「一人ひとりの特性に深く向き合うこと」と「その子に合う支援を試行錯誤しながら探り当てること」の両立が、物理的な時間の壁によって阻まれているのです。「もっとやってあげたいのに、手が回らない」という切実な声が、全国の現場から聞こえてきます。

そこで私たちが提案するのが、AIを単なる効率化の道具ではなく、療育の質を社会全体で担保する「インフラ」として機能させるという新しい発想です。白金数理合同会社が提供する『こどセラ』は、既存の管理ソフトの延長線上にあるものではありません。AI技術を核として、療育現場で最も求められる「支援の質」に最大限寄与できるよう、一から再構築されたプロダクトです。

『こどセラ』が目指すのは、テクノロジーが裏方（黒衣／くろご）となって現場を支え、誰もが質の高い療育を安定して提供できる未来です。AIという力強い右腕とともに、先生方が笑顔で子どもたちの未来を育める。そんな現場の新しいスタンダードを、ここから創り出していきます。

『こどセラ』の主な特徴

1. 「悩む時間」を「選ぶ時間」に変えるAIアシスタント

スタッフが独りで抱え込んでいた思考プロセスを、AIが強力にバックアップします

・個別支援計画の草案の自動立案：お子様の特性に合わせ、最適な目標案をAIが提示

・音声による自動議事録：会議の音声を正確な記録へ。書く負担をゼロにします

・ヒヤリハット傾向分析：蓄積データから再発防止策をAIが導き出します

2. 現場の「余裕」を生み出すスマート運営

煩雑な管理業務を自動化し、子どもと向き合う時間を最大化します

- スタッフシフトの自動作成：配置基準とスタッフの希望を、AIが一瞬で最適に調整します- 保護者専用アプリ『こどセラ for Parents』：日々の様子をリアルタイムに共有し、ご家族との信頼を深めます- 直感的な記録システム：ITが苦手な方でも迷わない、マニュアル不要の使い心地を提供します

3. AI専門家による「国内屈指」の安心設計

便利さだけでなく、機微な情報を守る「盾」としての信頼性を追求しました

- 生成AI特有のリスクを防ぐ堅牢なセキュリティ： 従来の対策に加え、AI専門家監修による独自の防衛体制を構築。AI利用に伴う攻撃や事故を未然に防ぎます- 徹底したデータ保護によるプライバシーの透明化： お子様の個人情報や機密データを厳格に管理。学習利用の遮断など、透明性の高いポリシーで安心の導入環境を約束します- 「いつ・誰が」を可視化する高度な監査機能： 全操作ログを記録し、万が一の際も迅速な状況把握が可能。パスワード等の機密情報は自動マスクされ、管理者のプライバシーも守ります

私たちがAIに託した、２つの役割

『こどセラ』は、単なる効率化ツールではありません。支援者の「子どもと向き合う時間」を取り戻すための、2つのミッションを掲げています。

1. 「記録の負担」を減らし、「思考」を深める相棒に

日々の膨大な事務作業をAIが肩代わりし、先生の「考える時間」を創出します。

- セッション記録の自動サポート：音声や動画から、行動のタイムラインや重要な場面をAIが抽出。一から書き起こす負担をなくし、先生は「確認と修正」だけで記録を完了できます。- 特性理解の解像度を上げる：データに基づいた客観的な分析により、「なんとなくの印象」ではない、根拠のある特性把握を短時間で可能にします。- 質の高いフィードバック：AIが「今日の反応」や「負荷の状況」を示唆することで、先生がその子の特性を深く考察する時間を支えます。

2. 「経験」に頼らず、「選択肢」を広げるガイドに

個人の経験だけに頼るのではなく、AIが世界中の知見を「引き出し」として提供します。

- 世界中の知見を束ねた“選択肢カタログ”：膨大な研究・実践事例から、その子に似た特性への効果的なアプローチを瞬時に提案します。- 家庭まで見据えたプラン提示：通所時だけでなく、家庭でのフォローや負荷を上げるタイミングなど、最適な複数のルートを提示します。- 試行錯誤のスピードアップ：実践結果を学習し続けることで、「より当たりやすい選択肢」から試せる好循環を生み出し支援の質を底上げします。

提供価格

『こどセラ』は、1日あたりコーヒー1杯分の投資で、現場に大きなゆとりをもたらします。

- ライトプラン（月額 16,280円・税込） 記録・AI支援提案・AI議事録・シフト作成など、基本機能を網羅した業界最安値水準のプランです。- プロプラン（月額 32,780円・税込） ライトの全機能に加え、請求管理や監査ログ機能、集客支援サービス『こどセラ・サーチ』が利用可能な一番人気のプランです。- エンタープライズプラン（個別見積もり） 複数拠点の一括管理や、個人情報を外部AIに渡さない「PIIマスキング処理」など、最高峰のセキュリティを提供します。

※全プラン、まずは14日間の無料トライアルで効果を実感いただけます。

新しい療育時代を伴走する「先行導入パートナー」募集

2026年春の正式リリースに向け、システムをいち早くご活用いただき、共に「療育の未来」を創っていただける先行導入パートナー様を募集いたします。

★導入特典★- 機能優先開発権（要望機能の優先開発、新規開発機能への投票）- 専用フィードバックチャネル招待- 新機能の先行招待- ビデオ通話による導入・業務支援サポート- こどセラ公式パートナー認定募集要項

募集対象

- 児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所様- プロダクト改善のために積極的にご協力いただける事業者様

お申し込み方法：公式サイトの問い合わせフォームより「導入について」と記載の上、お気軽にご連絡ください。まずは無料説明会（デモ）のみのご希望も大歓迎です

お申し込みはこちらのサイトから↓

https://lp.kodothera.com （最終のページに「問い合わせフォーム」がございます）

白金数理合同会社について

白金数理合同会社は、「あなたにしかできないことに、もっと時間を。～福祉の現場に、AIと共存する未来を創る。～」をミッションに掲げ、AI・データサイエンス技術を活用したソリューションを提供しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106815/table/9_1_c7c0cb0688d5f683a3f53dc2d3cc63e4.jpg?v=202603161151 ]

本件に関するお問い合わせ先

白金数理合同会社 こどセラ事業部

- Email: marketing@shirokane-suri.com- Tel: 050-1753-2023- サービスURL: https://lp.kodothera.com