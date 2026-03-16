【EC業界の革命】仕入れ×商品ページ制作×販売支援をワンストップ化　新プラットフォーム「Buyer’s Port（バイヤーズポート）」公開

株式会社FIRSTMOVE

EC市場の拡大に伴い、Amazonや楽天市場などのECモールを活用して商品販売を行う事業者が増えています。副業としてネットショップ運営を始める個人や、小規模事業者によるEC参入も増加しており、ECビジネスの裾野は年々広がっています。

一方で、EC販売を行う事業者にとって大きな課題となるのが「商品仕入れ」と「販売準備」です。売れる商品のリサーチや仕入れルートの確保、商品ページ制作、販売戦略の構築など、EC運営には多くの作業が必要となります。

こうしたEC事業者の課題に対応するサービスとして、EC事業者向け支援サービス「Buyer’s Port（バイヤーズポート）」が提供されています。Buyer’s Portは、EC販売に取り組む事業者に向けて、商品仕入れ情報の提供や商品ページ制作、販売サポートなどを行うサービスです。

同サービスは2026年3月1日、公式サイトをリニューアルしました。今までは紹介制サイトとして運営してきましたが今回のリニューアルでは、紹介制を廃止し公開制に変え、サイトデザインや構成を見直し、サービス内容をより分かりやすく確認できるよう改善されています。

EC販売に必要な3つの支援サービス

Buyer’s Portでは、EC事業者の販売活動を支援するため、主に3つのサービスを提供しています。

売れ筋商品情報を提供する「Buyer’s Alert」

バイヤーズアラートは、EC販売者に向けて商品情報や市場動向などを提供するサービスです。

EC販売では、どの商品を仕入れるかが売上に大きく影響します。Buyer’s Alertでは、市場トレンドや販売動向などの情報をもとに、商品選定の参考となる情報を提供しています。

これにより、EC事業者の商品リサーチにかかる時間を短縮し、効率的な仕入れ活動をサポートします。

撮影・加工・ライティングなどの商品ページ制作「Page Production」

EC販売では、商品の魅力をどのように伝えるかも重要な要素となります。

商品ページ制作では、ECモール向けの商品ページ制作をサポートしており、専門のプロが

- 商品画像制作- 説明文章作成- バナー制作- 動画制作

などのクリエイティブ制作を提供しています。

Amazonや楽天市場などのECモールに合わせた商品ページ制作を行うことで、商品の魅力をより分かりやすく伝えることができます。

EC販売をサポートする「Buyer’s Support」

バイヤーズサポートでは、EC販売に取り組む事業者の販売活動を支援するサービスを提供しています。

商品販売に関する相談や販売準備に関するサポートなど、EC運営に関する支援を行うことで、EC事業者が販売活動を進めやすい環境づくりを目指しています。

ECビジネスを支援するプラットフォームへ

ECビジネスでは、商品仕入れや商品ページ制作など複数の要素が売上に影響します。Buyer’s Portでは、これらの要素を組み合わせたサービスを提供することで、EC事業者の販売活動を支援しています。

今回のサイトリニューアルでは、サービス内容をより分かりやすく紹介する構成へと変更され、EC事業者が必要な情報へアクセスしやすいサイトへと改善されました。

Buyer’s Portでは今後も、EC事業者が販売活動を進めるうえで役立つ情報やサービスの提供を進めていくとしています。

■サービスサイト＜新規会員登録はコチラから＞

https://buyersport.jp/

Buyer’s Port（バイヤーズポート）(https://buyersport.jp/)

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