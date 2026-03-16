【タカノフルーツパーラー】お花をモチーフに、苺とマンゴーで彩る華やかなアフタヌーンティーと120分のフルーツ食べ放題
株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、4月１日から5月7日まで「タカノフルーツティアラ フラワーティールーム～Strawberry＆Mango～」をご提供いたします。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を120分楽しめるタカノフルーツティアラです。
アフタヌーンティーは苺とマンゴーを中心に、花を模ったデザインで仕立てました。苺の果肉を花びらのように重ね、可憐に咲く花を思わせるベイクドチーズタルトは、やわらかな甘みとほどよい酸味が広がります。
花の形に仕立てたポテトサラダのフラワーブレッドや、ミモザを思わせるガーデンサラダなど、軽食メニューも揃えました。
【Time limited menu 平日時間帯限定メニュー】
自家製苺シャーベットのミニパフェ
苺の香りと甘酸っぱさをしっかりと感じられる店内製造シャーベットと苺ソース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。
ご提供期間 4/1（水）～5/7（木）※平日限定
ご提供時間 3:00pmより
■アフタヌーンティー
＜上段＞
苺のベイクドチーズタルト
＜中段＞
マンゴープリン／マンゴーとパインのケーキ／アングレーズムース～苺ソース～
＜下段＞
ポテトサラダのフラワーブレッド／苺とコンソメの冷製スープ／ミモザ風苺のガーデンサラダ
タカノフルーツティアラ 苺と柑橘～春、果実、香る～
■コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）＜おかわり自由＞
※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。
※写真はすべてイメージです。
【ご提供期間】
2026年4月1日（水）～2026年5月7日（木）
※5月7日（木）以降のご予約は、4月1日（水）11：00amから承りを開始いたします。
【料金】
お一人様 税込\5,500（本体価格\5,000）
6歳～12歳 税込\3,300（本体価格\3,000）
（6歳未満は無料）
【ご利用時間】120分
【ご予約時間】
11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm
※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。
空席については店頭またはお電話にてお問合せください。
5月のタカノフルーツティアラ
タカノフルーツティアラ～パイナップルフェスタ～
【ご提供期間】
2026年5月8日（金）～2026年5月31日（日）