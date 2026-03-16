【タカノフルーツパーラー】お花をモチーフに、苺とマンゴーで彩る華やかなアフタヌーンティーと120分のフルーツ食べ放題

株式会社タカノフルーツパーラー

株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、4月１日から5月7日まで「タカノフルーツティアラ フラワーティールーム～Strawberry＆Mango～」をご提供いたします。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を120分楽しめるタカノフルーツティアラです。

アフタヌーンティーは苺とマンゴーを中心に、花を模ったデザインで仕立てました。苺の果肉を花びらのように重ね、可憐に咲く花を思わせるベイクドチーズタルトは、やわらかな甘みとほどよい酸味が広がります。

花の形に仕立てたポテトサラダのフラワーブレッドや、ミモザを思わせるガーデンサラダなど、軽食メニューも揃えました。

【Time limited menu 平日時間帯限定メニュー】

自家製苺シャーベットのミニパフェ

苺の香りと甘酸っぱさをしっかりと感じられる店内製造シャーベットと苺ソース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。

ご提供期間 4/1（水）～5/7（木）※平日限定

ご提供時間 3:00pmより

■アフタヌーンティー

＜上段＞

苺のベイクドチーズタルト

＜中段＞

マンゴープリン／マンゴーとパインのケーキ／アングレーズムース～苺ソース～

＜下段＞

ポテトサラダのフラワーブレッド／苺とコンソメの冷製スープ／ミモザ風苺のガーデンサラダ

タカノフルーツティアラ 苺と柑橘～春、果実、香る～

■コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）＜おかわり自由＞

※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。

※写真はすべてイメージです。



【ご提供期間】

2026年4月1日（水）～2026年5月7日（木）

※5月7日（木）以降のご予約は、4月1日（水）11：00amから承りを開始いたします。



【料金】

お一人様 税込\5,500（本体価格\5,000）

6歳～12歳 税込\3,300（本体価格\3,000）

（6歳未満は無料）



【ご利用時間】120分



【ご予約時間】

11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm



※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。

空席については店頭またはお電話にてお問合せください。

5月のタカノフルーツティアラ

タカノフルーツティアラ～パイナップルフェスタ～

【ご提供期間】

2026年5月8日（金）～2026年5月31日（日）