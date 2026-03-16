BtoB企業の企業価値を「言語化」して浸透させる、コーポレートブランディング研修を提供開始

自社のブランド課題を整理し、戦略の骨子までワークで作成

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、BtoB企業に特化した法人向け研修プログラム「BtoB企業のためのコーポレートブランディング研修(https://educ.sendenkaigi.com/biz/training/btob-corporate-branding/)」の提供を開始しました。

ブランド戦略設計から価値定義、顧客・社会との関係構築、社内外への浸透までを体系的に学び、ワークショップで自社のブランド戦略の骨子を構築します。

■BtoB企業のためのコーポレートブランディング研修とは

本研修は、BtoB企業の企業ブランド構築を体系的に学ぶ法人向けプログラムです。

BtoBの購買は、担当者だけで決まりません。稟議、委員会、複数部門――その前提に立って戦略を組み立てます。狙うのは「強みの言語化」と「一貫性の設計」。提供価値を整理し、顧客に選ばれる理由を“伝わる言葉”へ落とし込みます。対外発信だけでは不十分です。社内で腹落ちし、行動に移る状態まで設計します。

講義で理解し、ワークで形にする構成とし、現状課題の棚卸しから、ブランド戦略の骨子づくりまで一気通貫で進めます。アウトプットの例は、以下です。

・ブランドの価値定義（核となる言葉）

・メッセージの指針（誰に、何を、どう語るか）

・浸透の打ち手案（社内外の運用設計）

「なぜ今、ブランドなのか」も時流と合わせて整理し、実行計画へ接続し、広告・マーケティング専門教育機関としての知見を活かし、宣伝会議が実務直結で提供します。

☑️なぜ今か

- 価格・機能差が縮小し、企業価値の“意味づけ”が選ばれる要因になっているため- 人材獲得やパートナー連携で、社外からの信頼形成が経営課題化しているため- 部門最適の発信が分断を生み、全社で語れるブランド軸が求められているため

☑️研修のポイント

- BtoBに特化：購買意思決定の複雑さを前提にしたブランド戦略設計を学べる- 横断設計：マーケ・広報・経営の視点を統合し、企業ブランドの指針をつくる- 実践ワーク：自社課題を整理し、ブランド戦略の骨子までアウトプットできる

☑️このような企業・部門におすすめ

- 企業価値を社内外に一貫して伝える「ブランド軸」をつくりたい企業・組織- マーケ／広報／経営企画で、ブランド戦略を共通言語化したい企業・組織- BtoBならではの強みを言語化し、信頼形成と選ばれる理由を強化したい企業・組織

≪研修概要≫

テーマ：BtoB企業のためのコーポレートブランディング研修

実施形式：ワーク型 対面 オンライン

研修の詳細はこちら :https://educ.sendenkaigi.com/biz/training/btob-corporate-branding/

▶カリキュラムモデル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2888/table/728_1_bde84099e822568cdb4ad5b2a93c18cb.jpg?v=202603161051 ]

*想定カリキュラムモデルです。ご要望に合わせてカスタマイズ可能です。

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」「環境ビジネスオンライン」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社宣伝会議 法人研修事務局

電話：03-3475-3010

メール：training@sendenkaigi.co.jp