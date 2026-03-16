フジテレビ系列「全力！脱力タイムズ」の番組初マスコットキャラクター「ゆるまるズ」と全国のアミューズメント施設GiGOがコラボレーション！

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株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、フジテレビ系列「全力！脱力タイムズ」の番組初マスコットキャラクター「ゆるまるズ」とのコラボレーション企画を2026年3月20日(金・祝)より開始いたします。




開催概要

■開催期間：2026年3月20日(金・祝)より順次登場予定


■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」


※対象店舗は特設ページをご確認ください。


■開催内容：


・GiGOグループのお店限定景品の展開


・リポストキャンペーン



GiGOグループのお店限定景品

「ゆるまるズ」を大きくプリントした雑貨、番組ロゴを使用したスタッフ風Tシャツや大きなぬいぐるみがクレーンゲーム限定景品で登場いたします。



■2026年3月20日(金・祝)より順次登場予定



▲ぬいぐるみ(全3種)


▲Tシャツ(全3種)


▲ロングタオル(全3種)


▲ぷっくりキーホルダー(全3種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。


※対象店舗は特設ページをご確認ください。


※画像・イラストはすべてイメージです。



リポストキャンペーン

コラボレーション実施を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。


期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ぬいぐるみ3種コンプリートセット」をプレゼントいたします。


■応募期間：2026年3月16日(月)～3月22日(日)


■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO


■応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html




ゆるまるズとは

元々同じ動物園で暮らしていたが、「全力！脱力タイムズ」で活躍するキャスターアリタの姿に感銘を受け、人間としてキャスターになることを目指し、動物園から脱走。


毎週金曜日に、「ゆるまるズ」公式Instagramからショートアニメをお届けしているので、お楽しみに。




全力！脱力タイムズとは

フジテレビ系列で毎週金曜日夜11時に放送中の新感覚ニュース・バラエティ番組です。



各種公式サイト

「ゆるまるズ」公式サイト：https://www.fujitv.co.jp/DNN/chara/index.html


「ゆるまるズ」Instagram：https://www.instagram.com/yurumaru_times/



著作権表記

(C)フジテレビジョン


(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



キャンペーン特設ページ

https://campaign.gendagigo.jp/2603/dnn/