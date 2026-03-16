「広告依存」から脱却！SNSで「集客」し、LINEで「収益化」する実践セミナーを3月25日オンライン開催 / IRISデータラボ

IRISデータラボ株式会社

IRISデータラボ株式会社（本社:東京都港区南青山、代表取締役:安達教顕）は、株式会社メディアエイドとの共催で、2026年3月25日（水）にオンラインセミナー「SNSで『集客』し、LINEで『収益化』する鉄板ガイド」を開催いたします。広告費高騰が続くEC・小売業界において、SNSでファンを育成し、LINEで確実にリピート購入へつなげる、持続可能な成長モデルを実例とともに解説します。

企画背景：広告費高騰の時代、EC・小売事業者が直面する「収益化の壁」

EC・小売業界において、広告費の高騰は深刻な課題となっています。多くの事業者が以下のような悩みを抱えています。

・広告費が年々上昇し、利益率が圧迫されている

・InstagramやTikTokでフォロワーは増えるが、直接的な売上につながらない

・LINE公式アカウントは開設したものの、配信内容や活用方法がわからない

・SNSからECサイトへの導線設計が不十分で、機会損失が発生している

「広告依存」から脱却し、持続可能な成長を実現するためには、SNSでの「ファン育成」とLINEでの「関係構築・収益化」を戦略的に組み合わせることが不可欠です。

本セミナーでは、SNS運用とLINE活用の第一線で支援を行う2社が登壇。SNSで「買いたい」という熱量を高めて集客し、LINEでその熱を逃さず「収益化（リピート）」へつなげる、EC・小売特化の実践ルートを公開します。

セミナー概要

セミナー：SNSで「集客」し、LINEで「収益化」する鉄板ガイド

開催日時：【ライブ配信】2026年3月25日（水）11:00～

【アーカイブ配信】2026年3月26日（木）12:00～ / 16:00～

2026年3月27日（金）12:00～

開催形式：オンライン開催

参加費：無料

対象者 ：広告費を抑えつつ、SNS経由の売上を伸ばしたいEC・小売事業者の方

InstagramやTikTokを運用しているが、購入につながらず悩んでいる方

LINE公式アカウントを持っているが、活用に自信がない方

SNSからLINEへの導線設計を知りたい方

主催：IRISデータラボ株式会社、株式会社メディアエイド

お申込みはこちら（無料） :https://atouch.jp/event/042?organizationId=2983

第1部：SNS集客編「1回のバズより、長期運用～SNSを味方にして活用するための方法～」



登壇者：志摩 遼（株式会社メディアエイド SNSソリューション事業本部 SNSアカウント運用部）

【プロフィール】

SNS運用歴6年半。東京都内飲食店にて広報・SNS担当として全アカウントをプロデュースし、総フォロワー5万人超えを達成。元クライアント目線で誰よりもクライアントの立場に立つ営業担当として、月間社内トップの成約数を記録。中小企業から大手企業に至るまでの様々なSNS戦略設計を強みとする。

【セッション内容】

ターゲット狙い撃ちの投稿術：万人に受ける投稿ではなく、購買意欲の高いターゲット層に深く刺さるコンテンツ制作の極意を解説。

「導線」としてのプロフィール設計：プロフィールを「単なる自己紹介」ではなく、「LINE・サイトへの強力な誘導ハブ」として機能させる設計ポイント。

UGCによる拡散スパイラル：お客様が思わず「誰かに教えたい」と投稿したくなる仕組みを設計し、口コミ経由で新規客を広げる考え方

第2部：LINE収益化編「SNSから来た客を逃さない。30日以内に『顧客』に変えるLINE接客術」

登壇者：金子 勝彦（IRISデータラボ株式会社 Atouch事業部 マーケティングユニット マネージャー）

【プロフィール】

2003年より一貫してWEBマーケティング業界に従事。広告・デザイン・CRMまで幅広く経験し、現在はAtouchの広告戦略設計から情報発信までを担う。言葉や構成で読む人の感情に自然と寄り添い、行動へ導く独自の設計手法を強みとし、変化の激しいWEB業界にもしなやかに対応する。

【セッション内容】

登録直後の「黄金体験」：SNSの熱量をそのまま購入へつなげる、あいさつメッセージの型をご紹介

教育の自動化：「なぜこの商品が良いのか」をステップ配信で伝え、リピート率を高める仕組みを解説

セグメント配信の威力：全員配信を卒業し、顧客の興味に合わせた配信でブロック率を下げる運用方法

IRISデータラボが提供する「Atouch（アタッチ）」は、LINE内で商品選択から決済までをワンストップで完結できるECアプリです。SNSから流入した「熱量の高い見込み客」を、LINEでの丁寧な接客により確実に顧客へと育成し、リピート購入を促進します。

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

Atouchを見る :https://atouch.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=160

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は１０００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

【会社概要】

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕