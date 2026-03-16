触れ方が変わると、ケアは美しくなる

Buon tesoro

介護講座・相談事業を行うBuon tesoro（ボン・テゾーロ）は、

“力に頼らず、美しい所作で寄り添うケア”を学ぶ新講座

「麗技（れいぎ）～日常生活ケア編～」 を、鹿児島・宮崎の両会場で初開催いたします。

麗技は、

・介護の所作を「美しく整える」という新しい視点

・身体に負担をかけない“触れ方・動き方”を学ぶ実技中心の講座

・少人数で深く学べるプレミアムな学びの場

として誕生しました。

今回の「日常生活ケア編」は、シリーズの第一弾。

今後はおむつフィッティングに限らず、日常生活のあらゆるケアを“美しく整える”講座として展開していきます。

なぜ今、麗技なのか ― ケアの本質に立ち返るために

介護の現場で長年感じてきたのは、

「知ることは、心を守る力になる」ということです。

介護は“技術”だけではなく、その人の生き方を支える大切な営み。

しかし現実には、

・力任せの介助で自分も相手も疲れてしまう

・正しい身体の使い方を学ぶ機会がない

・家族介護で悩んでも、誰に相談していいかわからない

そんな声が後を絶ちません。

麗技は、

“触れ方”と“所作”を整えることで、ケアそのものが美しく変わる

という視点から生まれました。

講座の特徴

麗技とはどんな講座なのかを、約10分の説明動画でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C-F8c5XWd1k ]

参加者の声に寄り添いながら、学びやすい3ステップ構成です。

・ 事前オンライン講座（30分）

ケアの基本概念を事前に理解し、実技に集中できる準備を整えます。

・ 実技（2.5時間）

力に頼らず、身体を整えながら行う介助の方法を丁寧に習得します。

・ 振り返り動画（1ヶ月視聴可能）

自宅で繰り返し復習でき、学びが定着します。

対象の方

・ 大切な人に寄り添う丁寧なケアを学びたい方

・ 力に頼らず、美しい所作で身体を支えたい方

・ 自分の身体を整え、無理のないケアを身につけたい方

・ ケアの質を見直し、もう一度“寄り添う喜び”を取り戻したい方

・ 家族介護にやさしいケアを取り入れたい方

・ 美しく年を重ねたい方

開催情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/169397/table/6_1_98c5fda848f7716ddee11c16035d01df.jpg?v=202603161051 ]

申込方法

以下のいずれかよりお申込みいただけます。

24時間お申し込み可能です。

■ Buon tesoro（ボン・テゾーロ）

・ TEL：090-7753-6125

・ Mail：buontesoro@gmail.com

・ 公式LINE：QRコードより登録後、メッセージにてお申込みいただけます

LINE公式アカウント

・ Instagram：公式アカウントのDMより受付

Instagram

・ 公式HP：buontesoro.com（申込フォームより）

公式ホームページ

講師について

津田 稔子（つだ としこ） / Buon tesoro代表



社会福祉士・介護福祉士・兵庫県音楽療法士

接遇インストラクター / おむつフィッター(R)3級 ほか

経歴

私立 大阪音楽大学 音楽学部 器楽学科（弦楽器）卒業

日本メディカル福祉専門学校 社会福祉士科 卒業

介護の現場に25年以上。

現場職から管理職、法人幹部として、利用者様・ご家族、現場で働く職員の方々、資格取得を目指す受講生の方々、たくさんの方と出逢い、多くの方の声に耳を傾けてきました。

その中で感じたのは、「介護は生きることそのもの」「介護を通して少しでも早く知識や技術を知ることが、心を守ることにつながる」ということ。

「介護は“生き方”を支える営み。

知識や技術、そして前向きに考える力を身につけることで、

自分らしい“生き方”を選べるようになる。」



資格取得講師としても10年以上。介護福祉士実務者研修・介護職初任者研修・介護に関する入門的研修などを通して、介護の入り口に立つ方々と向き合っています。

『生きる』ということを楽しむシリーズを主宰し、介護の講師として、音楽療法士として現在も活動中。

【私が大切にしている言葉】



ほんの少し。



大きなことを一気に変えようとしなくても大丈夫。

「今日は、昨日より、ほんの少しだけ楽にできた」

「この人の表情が、ほんの少し柔らかくなった気がする」そんな“ほんの少し”の積み重ねが、いつか大きな喜びや優しさ、そして幸せにつながっていくと、私はそう信じています。

介護と音楽を通して、誰かの「生きる」に寄り添うこと。

その中で生まれる小さな変化や、静かな感動を、これからも大切に育てていきます。

Buon tesoroについて

『Buon tesoro～幸せな宝物～』 たくさんの幸せがみなさまにとどきますように…

2022年に開業。

音楽療法と介護教育を融合させた「知識と技術と生きがい」として生きることを楽しむ新しい学びの場の提供

【主宰講座】

介護従事者から一般市民まで幅広い層に向けて、介護技術講座(麗技）・オンライン知識講座や音楽ケアイベントを通じて「毎日を幸せに生きる」ためのヒントを届けています。

【音楽ケア活動】

高齢者・知的障害者分野の事業所で音楽療法を実践中。市民の方々が楽しめるための音楽イベント「生きる・奏でる・響き合う」をメディキット県民文化センターや鹿児島イイテラスで主宰公演を開催。音楽を通じて心身の活性化と交流を促進。

【介護教育・講師活動】

厚生労働省・宮崎県委託先研修機関で外部講師として活動。介護福祉士実務者研修・介護初任者研修・介護に関する入門的研修など幅広く担当。接遇講師としても活動。

【人材育成・介護DX】

介護人材育成コンサルタントとして従事。ひなた介護DX支援センター 常設展示会場ナビゲーター

【地域への活動】

「動く介護屋」として気軽に話せる場所に出向く活動や相談支援・出張サポートを開設。

地域に出向いて従事者や市民の声に応える体制を整備。

【情報発信活動】

LINE公式アカウント、Instagram、ラジオ出演、公式ホームページを通じて情報発信。すべての広報物を自ら制作し、言葉と想いを丁寧に届けています。

～メッセージ～

麗技は、

“大切な人に触れるその一瞬”を、美しく、やさしく整えるための講座です。

介護に不安がある方も、

家族のために学びたい方も、

ケアの質を高めたい専門職の方も、

どうぞ気軽にお越しください。

公式HP：https://buontesoro.com(https://buontesoro.com)