触れ方が変わると、ケアは美しくなる
介護講座・相談事業を行うBuon tesoro（ボン・テゾーロ）は、
“力に頼らず、美しい所作で寄り添うケア”を学ぶ新講座
「麗技（れいぎ）～日常生活ケア編～」 を、鹿児島・宮崎の両会場で初開催いたします。
麗技は、
・介護の所作を「美しく整える」という新しい視点
・身体に負担をかけない“触れ方・動き方”を学ぶ実技中心の講座
・少人数で深く学べるプレミアムな学びの場
として誕生しました。
今回の「日常生活ケア編」は、シリーズの第一弾。
今後はおむつフィッティングに限らず、日常生活のあらゆるケアを“美しく整える”講座として展開していきます。
なぜ今、麗技なのか ― ケアの本質に立ち返るために
介護の現場で長年感じてきたのは、
「知ることは、心を守る力になる」ということです。
介護は“技術”だけではなく、その人の生き方を支える大切な営み。
しかし現実には、
・力任せの介助で自分も相手も疲れてしまう
・正しい身体の使い方を学ぶ機会がない
・家族介護で悩んでも、誰に相談していいかわからない
そんな声が後を絶ちません。
麗技は、
“触れ方”と“所作”を整えることで、ケアそのものが美しく変わる
という視点から生まれました。
講座の特徴
麗技とはどんな講座なのかを、約10分の説明動画でご覧いただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C-F8c5XWd1k ]
参加者の声に寄り添いながら、学びやすい3ステップ構成です。
・ 事前オンライン講座（30分）
ケアの基本概念を事前に理解し、実技に集中できる準備を整えます。
・ 実技（2.5時間）
力に頼らず、身体を整えながら行う介助の方法を丁寧に習得します。
・ 振り返り動画（1ヶ月視聴可能）
自宅で繰り返し復習でき、学びが定着します。
対象の方
・ 大切な人に寄り添う丁寧なケアを学びたい方
・ 力に頼らず、美しい所作で身体を支えたい方
・ 自分の身体を整え、無理のないケアを身につけたい方
・ ケアの質を見直し、もう一度“寄り添う喜び”を取り戻したい方
・ 家族介護にやさしいケアを取り入れたい方
・ 美しく年を重ねたい方
開催情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/169397/table/6_1_98c5fda848f7716ddee11c16035d01df.jpg?v=202603161051 ]
申込方法
以下のいずれかよりお申込みいただけます。
24時間お申し込み可能です。
■ Buon tesoro（ボン・テゾーロ）
・ TEL：090-7753-6125
・ Mail：buontesoro@gmail.com
・ 公式LINE：QRコードより登録後、メッセージにてお申込みいただけます
LINE公式アカウント
・ Instagram：公式アカウントのDMより受付
・ 公式HP：buontesoro.com（申込フォームより）
公式ホームページ
講師について
津田 稔子（つだ としこ） / Buon tesoro代表
社会福祉士・介護福祉士・兵庫県音楽療法士
接遇インストラクター / おむつフィッター(R)3級 ほか
経歴
私立 大阪音楽大学 音楽学部 器楽学科（弦楽器）卒業
日本メディカル福祉専門学校 社会福祉士科 卒業
介護の現場に25年以上。
現場職から管理職、法人幹部として、利用者様・ご家族、現場で働く職員の方々、資格取得を目指す受講生の方々、たくさんの方と出逢い、多くの方の声に耳を傾けてきました。
その中で感じたのは、「介護は生きることそのもの」「介護を通して少しでも早く知識や技術を知ることが、心を守ることにつながる」ということ。
「介護は“生き方”を支える営み。
知識や技術、そして前向きに考える力を身につけることで、
自分らしい“生き方”を選べるようになる。」
資格取得講師としても10年以上。介護福祉士実務者研修・介護職初任者研修・介護に関する入門的研修などを通して、介護の入り口に立つ方々と向き合っています。
『生きる』ということを楽しむシリーズを主宰し、介護の講師として、音楽療法士として現在も活動中。
【私が大切にしている言葉】
ほんの少し。
大きなことを一気に変えようとしなくても大丈夫。
「今日は、昨日より、ほんの少しだけ楽にできた」
「この人の表情が、ほんの少し柔らかくなった気がする」そんな“ほんの少し”の積み重ねが、いつか大きな喜びや優しさ、そして幸せにつながっていくと、私はそう信じています。
介護と音楽を通して、誰かの「生きる」に寄り添うこと。
その中で生まれる小さな変化や、静かな感動を、これからも大切に育てていきます。
Buon tesoroについて
『Buon tesoro～幸せな宝物～』 たくさんの幸せがみなさまにとどきますように…
2022年に開業。
音楽療法と介護教育を融合させた「知識と技術と生きがい」として生きることを楽しむ新しい学びの場の提供
【主宰講座】
介護従事者から一般市民まで幅広い層に向けて、介護技術講座(麗技）・オンライン知識講座や音楽ケアイベントを通じて「毎日を幸せに生きる」ためのヒントを届けています。
【音楽ケア活動】
高齢者・知的障害者分野の事業所で音楽療法を実践中。市民の方々が楽しめるための音楽イベント「生きる・奏でる・響き合う」をメディキット県民文化センターや鹿児島イイテラスで主宰公演を開催。音楽を通じて心身の活性化と交流を促進。
【介護教育・講師活動】
厚生労働省・宮崎県委託先研修機関で外部講師として活動。介護福祉士実務者研修・介護初任者研修・介護に関する入門的研修など幅広く担当。接遇講師としても活動。
【人材育成・介護DX】
介護人材育成コンサルタントとして従事。ひなた介護DX支援センター 常設展示会場ナビゲーター
【地域への活動】
「動く介護屋」として気軽に話せる場所に出向く活動や相談支援・出張サポートを開設。
地域に出向いて従事者や市民の声に応える体制を整備。
【情報発信活動】
LINE公式アカウント、Instagram、ラジオ出演、公式ホームページを通じて情報発信。すべての広報物を自ら制作し、言葉と想いを丁寧に届けています。
～メッセージ～
麗技は、
“大切な人に触れるその一瞬”を、美しく、やさしく整えるための講座です。
介護に不安がある方も、
家族のために学びたい方も、
ケアの質を高めたい専門職の方も、
どうぞ気軽にお越しください。
公式HP：https://buontesoro.com(https://buontesoro.com)