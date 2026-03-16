建築業での生成AI活用による支援事例をもとに建設・建築業向け相談受付を開始

株式会社コミクス

建築業界では、技能者の高齢化と人手不足が深刻化し、現場スタッフが書類作成や管理業務に追われる状況が続いています。

一方で、確認申請書のデータ抽出や物件管理の自動化など、生成AIを「現場のデジタルアシスタント」として活用する動きが広がりつつあります。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、建設・建築会社への支援で月間95時間・年間1,140時間の業務削減を実現した事例を公開し、あわせて建設・建築業向け「生成AI活用支援プラン」の相談受付を開始します。

■ 背景・課題

建設業の有効求人倍率は5.31倍と、全職業平均の1.18倍を大きく上回り、人材確保は構造的な課題です。就業者数はピーク時の685万人から477万人まで減少し、55歳以上が約37%を占める一方、29歳以下は約12%にとどまっています。建設・建築を支える大工は直近40年で4分の1にまで減少しています。

こうした人手不足の中、施工管理者や事務スタッフは確認申請書の作成、物件情報の転記、議事録の整理といった定型業務に多くの時間を費やしています。ベテラン社員の退職に伴い、施工ノウハウが組織として共有されないまま失われるリスクも顕在化しています。

建設業従事者2,000名を対象とした調査では、生成AIの業務活用率は34.8%にとどまる一方、活用企業の76.4%が効果を実感しています。「何ができるのかわからない」「社内ルールが未整備」という声が多く、具体的な事例と支援体制が求められています。

■ 提供内容

1）建設業・建築業向け生成AI活用資料の無料配布・無料相談

株式会社コミクスは、住宅建築業をはじめとする建設業・建築業の現場課題に即した資料を無料で配布します。

・無料配布資料：製造業・建築業の現場を変える生成AI活用ガイド

資料の主な内容（抜粋）

○建設・建築業で深刻化する課題（技能者不足、書類業務の負担増大、ノウハウの属人化）

○生成AIの活用が進む業務領域（確認申請書のデータ抽出、物件管理の自動化、議事録作成 等）

○業務時間短縮によるコスト削減の考え方（例：実装済み12施策で月間72時間削減、全17施策で年間1,140時間削減の試算）

○ベテランの施工ノウハウを"組織の資産"として引き出すナレッジベース構築の概要

○セキュリティ／回答精度（ハルシネーション）への対策方針

2）「生成AI活用支援プラン」の相談受付

建設業・建築業向けの生成AI導入・定着を支援する「生成AI活用支援プラン」の相談受付を開始します。IT専任担当者がいない企業でも導入・運用できる形を前提に設計しています。

・環境構築：セキュリティ対策を踏まえた安全な利用環境の整備

・ガイドライン策定：現場スタッフ向けの利用ルール整備の支援

・定着化研修：現場が自走できる状態を目指す伴走型トレーニング

無料相談を申込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

■ 支援事例と特長

2025年8月から全12回の研修プログラムを実施し、建築管理・設計・営業・総務の4部門で17施策の生成AI活用を推進しました。座学に加え、チャットツールでの個別技術支援を継続的に行い、現場の実務課題に即した導入を実現しています。

主な成果

・確認申請書のデータ自動抽出（1件45分→5分）：Gemini APIで17項目の建築データを自動抽出しスプレッドシートに転記

・物件管理システムの自動化（月間8.3時間削減）：物件名入力でプロジェクトシートを自動作成、AIがアドバイスを自動生成

・複数スプレッドシートの情報集約自動化（月間7.3時間削減）：9つのシートから1つのマスターシートに自動集約

・メール・文章作成の効率化（月間10時間削減）：全社的にメール下書き・社内文書作成を効率化

特長・現場主導の設計：建築管理・設計・営業・総務それぞれの業務動線に沿って適用領域を特定

・ノウハウの組織資産化：ベテランの施工ノウハウ・顧客対応事例を参照し、現場固有の回答を実現

・導入の壁への具体策：情報の取り扱い対策と回答根拠提示・最終確認プロセスの整備方針を提示

・スモールスタート前提：課題抽出→特定部門でのパイロット→全社展開の段階設計

■ 想定利用者・活用シーン

・建設業・建築業の経営層：人手不足・書類負担・品質維持の同時改善に向け、投資対効果の筋道を作りたい方

・現場管理者（施工管理・設計・営業マネージャー 等）：確認申請、物件管理、見積り作成の効率を上げたい方

・管理部門：セキュリティ・利用ルールを整え、現場に安全に展開したい方

活用シーン例・間接業務：確認申請書のデータ抽出自動化、議事録・報告書の自動作成、メール下書き作成

・現場業務：物件管理システムの自動化、写真からの施工見積り作成、外装シミュレーション

・組織力強化：複数拠点の情報集約自動化、ナレッジベース構築による新人教育の効率化

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、建設業・建築業における生成AI活用を「導入」で終わらせず、現場が継続的に改善できる運用設計と人材育成までを支援範囲とし、パイロットから全社展開までの再現性を高めていきます。

まずは無料配布資料の提供と、無料相談・課題診断を通じて、各企業の優先テーマ（書類業務効率化／ノウハウの組織資産化／管理業務の自動化 等）を可視化します。

無料相談を申込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生