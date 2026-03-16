【導入事例】ユーザーの約8割が日次参加。社内コミュニティを活性化したValueクジ施策

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、コミューン株式会社様への取材記事を、弊社HPに掲載いたしました。

■導入の背景

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1303/

コミューン株式会社様では、業務連絡はSlackで行う一方、それだけでは社員同士の相互理解や日常的なコミュニケーションを育てにくいという課題がありました。

そこで、業務とは別に人となりが伝わる場として社内コミュニティ「Marble」を運用。

同社が提供する従業員向けコミュニティサクセスプラットフォーム「Commune for Work」を活用して構築されています。

ログイン率は高い状態にあったため、今回の施策ではログイン後に参加や投稿が生まれる仕組みづくりを重視しました。

■施策概要

社内コミュニティ内に、「クロワッサン」のガチャ機能を活用してクジを設置。

毎日1回引ける設計で日次参加を促すとともに、当たり結果の共有が投稿のきっかけになる運用としました。

主な施策ポイントは以下の通りです。

- 社内コミュニティ内にデイリークジを設置- クジの結果としてその日のValue（行動指標）を表示- 参加賞として5ポイントを付与- 当たりの場合は500ポイントを付与し投稿を促進

また、参加賞のポイント付与はAPI連携により自動化されており、当たりポイントのみ例外的に手動対応とすることで、日次施策でありながら運用工数は週5分程度に抑えられています。

■数値的成果

施策開始後、コミュニティ参加に以下の変化が見られました。

- コミュニティユーザーの約75～85％がクジに参加- 月間クジの実行回数 1,365回、実行ユーザー（ユニークユーザー数）は 227名- 1人あたり月1～2回ペースで自然に参加が回っている状態

日次参加が習慣化することで、投稿やコミュニケーションのきっかけが日常的に生まれる状態が形成されています。

■想定外の効果

当たり報告の投稿がコミュニケーションの入口となり、これまで投稿が少なかったユーザーも発信しやすくなる変化が見られました。

また、クジの結果として表示されるValue（行動指標）をきっかけに「今の課題と一致している」という気づきが生まれたり、社内コミュニケーションでもValueが会話に使われたりするなど、Valueの浸透が実感できる場面が増えました。

■今後の展望

参加が習慣化する一方で、体験の鮮度を保つためのバリエーション追加も検討されています。

社内イベントと連動した限定クジなどを取り入れながら、コミュニティ内の交流をさらに活性化していく予定です。

■まとめ

コミューン株式会社様にとって、「クロワッサン」は今や「社内コミュニティで参加と投稿を生む、日次のきっかけ装置」となっています。

「クロワッサン」について

- コミュニティユーザーの約75～85％が参加し日次参加が習慣化- 月間1,365回実行・227名が参加- 当たり報告が投稿の入口となり交流を促進- API連携により継続しやすい運用設計を実現貴社でも「コミュニティ内の交流を自然に増やす日常施策」として「クロワッサン」を検討してみませんか？ご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社on the bakery

カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）

お問い合わせ先 ： satou@onthebakery.co.jp