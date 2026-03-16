「まだ大丈夫」をこれからも。ソファ生活を変えない立ち上がりサポート家具『FOROL（フォロル）』が新登場。介護用品ではない“これからの健康”を支える、健康家具ブランドからの新提案です。

株式会社エムールFOROL（フォロル）立つを支えるサポートフレーム

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年3月13日より『FOROL（フォロル）立つを支えるサポートフレーム』（以下、FOROL）の販売を開始しました。

介護用品ではない“これからの健康”を支える立ち上がりサポート家具は、人間工学に基づいた使い心地と、リビングに馴染むデザインが特徴です。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/zd-d-spfor

暮らしはそのままに、“立つ”をやさしく支える

日常の“立つ”から始める新習慣

ソファから立ち上がるとき、少し時間がかかったり、身体に負担を感じることはありませんか？

でも、まだ介護用品を使うほどではないし、お気に入りのソファも手放したくない。

FOROLはそんな想いに寄り添って生まれた立ち上がりをサポートする家具です。

ソファはもちろん、トイレでの立ち座りなど、日常の“立つ”をやさしく支え、これからの健康をさりげなく守ります。

こんな方におすすめ

誕生日／母の日・父の日／還暦祝い／健康を願う記念日にも。

本商品は、ソファからの立ち上がりに不安を感じ始めた方や、「よいしょ」という声が増えてきたと感じる方におすすめです。

大げさな介護用品はまだ必要ないものの、日常の中でさりげなくサポートを取り入れたい方、今のソファや暮らしを変えずに快適さを保ちたい方にも適しています。また、ご家族の健康をやさしく支える贈り物としても最適です。

いつものソファの立ち上がりをもっと安心安全に

ソファでも、トイレでも使える

設置するだけで、立ち上がり動作をしっかり支えます。設置のための工事は不要です。ソファでの使用はもちろん、トイレでの立ち座り補助としても活躍します。

安心して立ち上がれることで、日常動作を自然に継続でき、筋力維持＝フレイル予防につながります。

フレイルとは？

加齢により心身の働きが弱くなり、健康な状態と要介護の中間にあたる状態のこと。

参考：公益財団法人長寿科学振興財団(https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/about.html)/公益社団法人東京都医師会(https://www.tokyo.med.or.jp/citizen/frailty)

「最近立ち上がるのが少しつらい」「外出がおっくうになった」そんな小さな変化がサインになることもあります。早めに気づき、日常の中で対策を取り入れることが将来の健康維持につながります。

暮らしに馴染むナチュラルデザイン

生活に馴染むサポートフレーム

介護用品のような無機質さを排除した、天然木（ラバーウッド）×スチールの上質な素材感。リビングに置いても違和感がなく、インテリアとして調和します。利用者の心理的な抵抗感に配慮し、“いかにも介護”ではないデザインを目指しました。

快適な立ち上がりをサポートする高さ調節機能

“ちょうどいい高さ”が、立ち上がりの安定感を大きく変える

肘掛けの高さは約55.5～64.5cmの範囲で、4段階に調節できます。ソファの座面高やご使用者の体格に合わせて最適な高さに設定でき、無理のない姿勢で安定した立ち上がりを支えます。

両手でしっかり握れる安定構造

「つかめる場所がある」という安心感

左右両側にグリップを配置し、両手でしっかりと体を支えられる設計。安定感が高まり、立ち上がり時のぐらつきを軽減します。

さらに耐荷重100kgの安心構造。体重をしっかり支えることで、立ち上がり時の不安をやわらげます。

手軽に始めるサポートアイテム

将来の選択肢を急がせない設計

まだ家具を大きく変えるほどではない段階にご活用いただくと効果的です。サイズ感・価格ともに導入しやすく、今ある家具を活かして健康的な立ち上がりをサポートします。

健康家具ブランドとして

FOROLは、健康家具ブランドEMOORが得意とする「高座椅子」のお客様やご家族の声を参考に設計しています。FOROL+ご自宅のソファで立ち座りが大変になってきたら、高齢者の快適な休息と健康を支える椅子「高座椅子」のご利用をご検討いただければと考えています。

エムールの高座椅子 :https://emoor.jp/collections/raised-floor-chairs_reclining-chairs高座椅子は、通常の座椅子よりも座面が高く設計された、高齢者向けの立ち上がりしやすい椅子です。肘掛けや座面の高さ調整機能など、立ち上がる際に膝や腰に負担を軽減する機能に加え、長時間の座り姿勢を楽にする安楽姿勢で使うことを想定した座面、リクライニング機能を備えています。

立ち上がりから、健康寿命を考える

FOROL（フォロル）立つを支えるサポートフレーム

大きな変化ではなく、日常の小さな支えから。FOROLは、フレイル予防という社会課題に暮らしに馴染む健康家具として応えていきます。

商品の詳細はこちら :https://emoor.jp/products/zd-d-spfor

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/227_1_8789ec77a3b35d950e6d5494e27b853f.jpg?v=202603161051 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発

関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

体験ショールーム立川・青山：

https://emoor.world/jp/showroom/