「WISC検査＝弱点探し」は誤解　小児科医が子どもの強みの読み解き方を解説【3月18日オンライン】

株式会社パステルコミュニケーション

(株)パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年3月18日（水）お昼12時より、「数字の見方を変えて我が子の強みを伸ばす！ママカルテ式WISC検査の活かし方」をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0318

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

近年、発達特性への関心が高まる中、子どもの特性理解のためにウェクスラー式知能検査（WISC）を受ける家庭もあります。一方で、検査結果の数字の見方が分からず、結果を子育てに活かせないまま不安を抱える保護者も少なくありません。

WISC検査は本来、子どもの特性や認知の傾向を知るためのツールですが、「平均以下をどう補うか」という視点だけで語られることも多く、子どもの強みや伸びる方向を見つけるための活用が十分に広がっていないのが現状です。

そこで今回は、小児科医がWISC検査の読み解き方を解説し、子どもの強みを伸ばすための視点を伝えるオンラインライブ「ママカルテ式 WISC検査の活かし方」を開催します。登壇するのは小児科医の森博子先生。発達特性のある子どもの診療に長年携わり、検査結果の数字だけにとらわれない子どもの理解と支援について保護者や教育関係者に向けて発信しています。医療現場の知見をもとに、家庭での関わり方に活かせるWISC検査の見方を分かりやすく解説します。

ライブでは、WISC検査の数字を「弱みの証拠」として捉えるのではなく、子どもの伸びる方向を知るヒントとして読み解く視点を紹介します。数字の高低だけで判断するのではなく、強みと弱みの組み合わせから見えてくる子どもの特性や“才能の方向性”を理解し、家庭でどのような環境や関わりを用意すれば子どもの力が発揮されるのかを考えるきっかけをお届けします。

検査結果の見方が変わると、子どもへの理解が深まり、親の関わり方も変わります。WISC検査を「弱点を探す検査」ではなく、子どもの可能性を広げるためのツールとして活用することで、子どもが自分らしく力を発揮できる環境づくりにつながります。本ライブが、検査結果を前向きに活かしながら子どもの成長を応援したいと願う保護者にとって、子育てのヒントとなれば幸いです。

■このライブで得られること

・WISC検査の数字の本当の意味

・数字の見方を変えて子どもの強みを見つける視点

・強みと弱みの組み合わせから見える“才能の方向性”

・WISC検査を活用したわが子専用の教育プランの考え方

・春休みから始められる子どもの力を伸ばす関わり方

■こんな方におすすめ

・WISC検査を受けたものの結果の活かし方が分からない方

・発達障害・発達グレーゾーンの子どもの強みを伸ばしたい方

・子どもの特性に合った関わり方を知りたい方

・検査結果に振り回されず前向きに子育てをしたい方

・新年度に向けて子どもの教育プランを考えたい方

■講師紹介

森 博子（もり ひろこ）

親子の未来を創る発達診断「ママカルテ」主宰・小児科医

小児科医として20年以上、16,000組以上の親子を診療。自身の子育て経験と臨床経験をもとに、親子それぞれの特性を可視化する発達診断「ママカルテ」を開発。2022年にオンラインクリニックを開業、全国各地・海外からの発達相談・ママカルテによる発達診断を実施している。

■開催概要

タイトル： 「数字の見方を変えて我が子の強みを伸ばす！ママカルテ式WISC検査の活かし方」

日時： 2026年3月18日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0318

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー