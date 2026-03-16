2,499円でCarPlayをワイヤレス化。挿すだけで使える超小型アダプター「GetPairr Mini 2.0」が歴代最安

概要

惠州凌鹰智能科技有限公司

車でスマートフォンを使う際、毎回ケーブルを接続する手間にストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。

「GetPairr Mini 2.0」は、有線CarPlay／Android Auto対応車に接続するだけで、ワイヤレス接続を可能にするコンパクトアダプターです。

エンジンをかけると自動接続されるため、スマートフォンを取り出すだけでナビ・音楽・通話などをそのまま車載ディスプレイで操作できます。

今回、期間限定キャンペーンとして、歴代最安となる2,499円（税込）台で購入できる特別価格キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン情報

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zuaC6Qs47XQ ]

GetPairr Mini 2.0

・割引率：約60％OFF

・クーポンコード：NL225FAH

・有効期間：2026年3月13日～4月30日

・実質価格：2,499円（税込）台

▼ 商品ページ

USB-Aポート対応：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1)

USB-Cポート対応：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6K5S72(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6K5S72)

製品の特徴

■ 有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

車両のUSBポートに接続するだけで、スマートフォンとの接続をワイヤレス化。

毎回ケーブルを接続する必要がなく、乗車と同時に自動接続されます。

■ 挿すだけの簡単セットアップ

複雑な設定は不要。

初回ペアリング後はエンジン始動と同時に自動接続されるため、日常のドライブがより快適になります。

■ コンパクト設計で車内もスッキリ

本体は非常にコンパクトな設計。

車内スペースを圧迫せず、純正ナビ周りの見た目もスマートに保てます。

■ ナビ・音楽・通話などをそのまま利用可能

Googleマップ、Appleマップ、Spotify、LINE通話など、

普段スマートフォンで使っているアプリを車載ディスプレイで操作できます。

こんな方におすすめ

・毎回スマホをケーブル接続するのが面倒

・通勤中にナビや音楽をスムーズに使いたい

・純正ナビをもっと便利に使いたい

・低コストで車内環境をアップグレードしたい

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=-gk3IFoUq68 ]

まとめ

「GetPairr Mini 2.0」は、有線CarPlay／Android Auto対応車を、手軽にワイヤレス化できるコンパクトアダプターです。今回のキャンペーンでは、歴代最安となる2,499円（税込）台で購入できる期間限定セールを実施中です。

日々の通勤やドライブを、より快適にするカーアクセサリーとしてぜひご検討ください。

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