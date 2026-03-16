ダブル受賞の教育モデルでIT人材不足を解消。在ウズベキスタン私立大学Japan Digital Universityとの共催セミナーを4/16に開催

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超のeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが弘明）は、 2026年4月16日(木)に、在ウズベキスタン私立大学「Japan Digital University（以下、JDU）」と共催で、新卒外国人IT人材の採用にご興味をお持ちの方向けの無料セミナーを開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46995/

こんな方におすすめ

・新卒外国人IT人材の採用にご興味をお持ちの方

・産学連携による寄付講座の設置やインターンにご興味をお持ちの方

・ウズベキスタン（国）や現地人材について知りたい方

・学生と交流、現地の大学を見学してみたい方

弊社が2020年にウズベキスタンで開学した「Japan Digital University（JDU）」は、日本の提携大学の授業や日本語、ITスキル、日本就業素養を教え、日本で活躍できる高度人材を輩出しています。

学生数は現在700名を超え、今後多くの卒業生を見込んでおり、昨今の日本のIT人材不足の課題に呼応できる人材を採用いただけます。

◆実績：2024年卒業生は全員が日本のIT企業へ就職！

◆教育：日本の大学の授業とITスキル＋高度な日本語を習得

◆柔軟性：採用前の遠隔インターンや、貴社専用コースの設置も可能

本セミナーでは現地と中継を結び、深刻なIT人材不足を解消する即戦力人材の採用メニューを詳しく解説します。

eラーニングアワード2025およびAES Global Awardでは「日本の教育展開プラットフォーム（JDU）～教育コンテンツ・メソッド・テクノロジの海外展開と循環モデル。」をテーマにダブル受賞し、

「中央アジア＋日本」対話（CA+JAD）・首脳会合における「中央アジア＋日本」ビジネスフォーラムにも招聘いただいた本取り組みをご覧いただき、

日本就業の素養を備えた新卒エンジニアの採用について、この機会にぜひご検討ください。

概要

プログラム

講師

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1381_1_b8ccb8d2897bbb3938c9703055bc0922.jpg?v=202603161051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1381_2_a5b3079c327919be86ae5927c12b2dcb.jpg?v=202603161051 ]はが 弘明

(在ウズベキスタン私立大学) Japan Digital University

理事長

株式会社デジタル・ナレッジ

代表取締役社長

はが 弘明

神 健太朗

株式会社デジタル・ナレッジ

Japan Digital University事業部 事業部長補佐

神 健太朗

工藤 敏幸

(在ウズベキスタン私立大学) Japan Digital University

副社長 兼 日本就業部長

工藤 敏幸

詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46995/

＼3/17（火）14時～15時 見逃し配信！／

いち早く情報を知りたい方へ、

1月に開催した本セミナーの見逃し配信を行います。



見逃し配信 お申込みはこちら

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46396/

関連リンク

・JDU事例

デジタルバッジで卒業証明！国際的プラットフォーム「LinkedIn」への公開効果と、大学が描くバッジを活用した教育価値の向上戦略

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/41853/



・日本の教育を中央アジアへ展開──「中央アジア＋日本」対話（CA+JAD）・首脳会合にて、政府・大学など3カ国と7つの教育DXに関する覚書（MOU）を締結

～「他国での高度人材の育成」を目指し、デジタル技術を活用した教育モデルを推進～

https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/45669/

＊株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。 これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。 私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

名 称：株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

所在地：〒110-0005 東京都台東区上野5丁目3番4号 eラーニング・ラボ 秋葉原

代表者：代表取締役社長 はが 弘明／代表取締役COO 吉田 自由児

設立年月日：1995年12月20日

URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/

TEL：03-5846-2131(代表)

050-3628-9240(導入ご相談窓口)

お問い合わせフォーム: https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/