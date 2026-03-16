オープン前から行列、1日200個以上が完売。洋菓子OEM工場直営のシュークリーム専門店「シュクルシュークリーム」が大阪・光明池にオープン

株式会社Marshmallow

洋菓子OEM製造を行う 株式会社Marshmallow（代表取締役：松岡広至） は、2026年1月28日、大阪府和泉市の商業施設 光明池サンピア1階に、シュークリーム専門のテイクアウト店「シュクルシュークリーム」をオープンしました。

毎日焼きたてで提供するシュークリームは、1日200個以上を販売し、オープン以来すべての営業日で完売。営業開始前から列ができる日もあり、地域で話題の店舗となっています。

洋菓子OEM工場直営だからできるシュークリーム専門店

シュクルシュークリームは、洋菓子OEM製造を行う工場に併設された直営店としてオープンしました。

これまでOEM事業を通じて培ってきた洋菓子製造の技術を活かし、「自分たちが本当においしいと思うシュークリームを直接お客様に届けたい」という想いからスタートしました。

シュークリームはシンプルなお菓子ですが、だからこそ生地の食感やクリームのバランスなど、作り手の技術がそのまま味に表れます。

工場直営ならではの強みを活かし、素材と製法にこだわった商品づくりを行っています。

毎日焼きたてで提供

商品はすべて店舗併設の工場で製造し、毎日焼きたての状態で提供しています。

クリームには北海道産生クリームを使用し、コクがありながらも軽い口どけに仕上げています。

品質を重視するため営業日は

水・木・金・土の週4日。

営業時間は 12:30オープン、売り切れ次第終了となっています。

現在は1日200個以上を販売しており、多くの日で午後には完売しています。

商品ラインナップ

シュクルシュークリームでは、シンプルながら満足感のあるシュークリームを中心に展開しています。

とろ生シュー 230円

（北海道産生クリーム＋カスタード）

とろ生クッキーシュー 280円

（北海道産生クリーム＋カスタード）

とろ生チョコシュー 350円

（チョコクリーム＋カスタード）

とろ生エクレア 170円

（北海道産生クリーム＋カスタード）

このほか、時期によって

・生ドーナツ

・スコーン

・小ぶりサイズの「カリッとシュー」

なども数量限定で販売しています。

代表コメント

松岡広至（株式会社Marshmallow 代表取締役）

これまで当社では、洋菓子OEM工場としてさまざまなブランドの商品づくりを行ってきました。

直営店を出すにあたり、「お客様にとって分かりやすく、誰もが気軽に楽しめるお菓子を届けたい」と考え、シュークリーム専門店という形にしました。

シュークリームはシンプルなお菓子ですが、だからこそ生地の食感やクリームのバランスなど、作り手の技術がそのまま味に表れます。

OEM工場として培ってきた技術を活かし、毎日焼きたてで、何度でも食べたくなるシュークリームを目指しています。

ありがたいことに、オープン以来多くのお客様にご来店いただき、営業前から並んでいただく日もあり、大変嬉しく思っています。

これからも地域の皆さまに気軽に楽しんでいただけるお店を目指していきたいと考えています。

店舗概要

店名：シュクルシュークリーム

所在地：大阪府堺市南区

（光明池サンピア1階）

オープン日：2026年1月28日

営業日：水・木・金・土

営業時間：12:30～売り切れ次第終了

業態：シュークリーム専門 テイクアウト店

運営会社：株式会社Marshmallow

代表取締役：松岡広至