法務オートメーション「OLGA」、外部システムとの連携を強化するWebhook機能を新搭載

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA(https://olga-legal.com/)」は、外部システムへのデータ連携を可能にする「Webhook（ウェブフック）機能」を新たに搭載いたしました。

本機能により、「OLGA」上の案件ステータスが変更された際、ユーザー企業が日常的に利用している他のシステムへ、自動で通知することが可能になります。

■Webhook（ウェブフック）機能とは

「OLGA」：https://olga-legal.com/

Webhook機能は、Webアプリケーション上で特定のイベントが発生した際に、連携している外部システムへリアルタイムでデータを自動送信する仕組みです。

OLGA上で案件のステータスが変更になった際と、案件を作成した際に、あらかじめ設定した項目（契約書の内容、担当者、参考資料ファイルなど）の情報が、連携しているシステムへ即座に送信されます。

なお、Webhookによるデータ転送は「OLGA」から外部システムへの一方向（送信専用）となります。

また、外部システムが情報を受信するための宛先（URL）は、OLGA内に最大3件まで登録可能で、複数の業務ツールへ同時にデータ連携を行うことができます。

■機能追加の背景

これまで、法務部門が「OLGA」内で案件を完了（ステータス変更）させても、事業部が管理する他のシステムへ反映させるには、手作業での転記やファイルのアップロードが必要でした。

この“情報の分断”は、転記ミスや確認作業の遅延を招き、全社的な業務スピードを阻害する要因となっていました。今回のアップデートは、法務の知見をシームレスに他部門へ届けることで、組織全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させることを目的としています。

本機能により、「OLGA」のワークフロー連携で今まで人が対応していた業務を自動化し、依頼から審査・ワークフロー起案まで一気通貫での対応が可能となります。

既存の業務ツール同士をスムーズに繋いで業務分断を防ぎ、部門を跨いだ情報共有と全社的な業務効率化を実現します。

■今後について

GVA TECHは、今後も顧客起点で開発を進め、法務部門にとどまらず全社で活用しやすいサービスの提供を目指してまいります。あわせて、「OLGA」全体の機能間連携も一層強化し、法務業務の更なる自動化と効率化を実現することで、企業の競争力強化に貢献してまいります。

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。

また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』(https://youtu.be/BR4tjjhLIWo)」（PIVOT）

「法務オートメーション徹底解剖(https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY)」（News Picks 「Buzz BEACON」）

「OLGA」の詳細はこちら :https://olga-legal.com/

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/